Reihe: Geschlechter Remco, der Transmann

Protokoll eines Wandels

Von Maike Hildebrand

Die Autorin begleitet Remcos Entwicklung über zwei Jahre. (Thomas Schaefer)

Lange Zeit geht Kitty mit Gitarre und Country-Songs auf Tour quer durch die Clubs. Doch sie sehnt sich nach einer männlichen Identität und aus Kitty wird Remco.

Mit 39 Jahren beginnt er eine Hormontherapie und unterzieht sich schließlich einer geschlechtsangleichenden Operation. Die Autorin begleitet den Transmann über zwei Jahre. Allmählich erschließt sich ihr eine neue, anfangs völlig fremde Welt. Für Remco ist es eine Zeit des Wandels, in der ihm Barthaare wachsen, sein Oberkörper muskulös und seine Stimme tief werden.

Maike Hildebrand, 1961 in Bremen geboren, studierte Sozialwissenschaften. Seit 1995 Feature-Autorin, Journalistin und Buchautorin. Lebt und arbeitet in Bremen. Zuletzt: "Terrorangst im Kinderzimmer - Was Eltern tun können" (SWR 2016).