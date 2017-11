Reihe 18 Plus! Was sagt mir Eleonore

Von Rosa Hannah Ziegler

Yasmin und ihre Mutter (Rosa Hannah Ziegler)

Yasmin ist nach Jahren in Heimen und Pflegefamilien, einer Odyssee von Ort zu Ort, in ihrer eigenen Wohnung in einer niedersächsischen Kleinstadt angekommen. Zur Ruhe gekommen ist sie nicht. Mit 22 Jahren beschließt Yasmin eine Annäherung an ihre früher drogenabhängige Mutter zu wagen. Zum ersten Mal fahren die beiden gemeinsam in den Urlaub. Auf der Nordseeinsel Borkum kommt es zu einer Aussprache.

Das Feature ist Teil der Sendereihe 18 Plus! und in Kooperation mit der doku.klasse des Duisburger Festivals doxs! Dokumentarfilme für Kinder und Jugendliche entstanden. Neben ZDF/3sat, der Grimme-Akademie und der FSF Berlin ist Deutschlandfunk Kultur seit letztem Jahr Kooperationspartner der doku.klasse.

Der Dokumentarfilm zum Feature läuft am 06. November um 22:25 Uhr unter dem Titel "Du warst mein Leben" auf 3sat. Nähere Informationen dazu finden Sie hier.

Regie: die Autorin

Mit: Anjorka Strechel

Ton: Hermann Leppich

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2017

Länge: 44'28

Ursendung

Rosa Hannah Ziegler, geboren 1982, studierte Regie an der Kunsthochschule für audiovisuelle Medien in Köln. Sie lebt als Filmemacherin und Autorin in Berlin. Mit ihrem Dokumentarfilm 'Cigaretta mon Amour – Portrait meines Vaters' (2006) gewann sie den Deutschen Kurzfilmpreis in Gold. Darauf folgte ihr mehrfach prämierter Kurzspielfilm 'Escape' (2011) und 'A Girl’s Day' (2014). 'Was sagt mir Eleonore' ist ihr erstes Feature.