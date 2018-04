Kulturnachrichten

Samstag, 7. April 2018

Regisseurin Emily Atef für Frauenquote "Ohne Quote dauert es noch 100 Jahre" Die Regisseurin Emily Atef ("3 Tage in Quibéron") macht sich für eine Frauenquote im Filmgeschäft stark. "Wir verschenken einen ungeheuren Reichtum, inhaltlich, aber auch wirtschaftlich", sagte die 44-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Kinofilme würden in Deutschland zu 80 Prozent von Männern inszeniert. Es liege nicht an der Ausbildung, aber nach dem Erstling gehe es für Frauen nicht weiter: "Wir machen einen Film, vielleicht zwei, und danach sind wir nicht mehr zu sehen", sagte Atef. "Meine Agentin gehört zu den besten ihres Fachs; sie konnte es erst nicht glauben, aber irgendwann hat sie auch gesagt: Ich kriege meine Frauen nicht durch. Ohne Quote dauert es noch 100 Jahre." Atefs neuer Film "3 Tage in Quibéron" über die berühmte Schauspielerin Romy Schneider in der Spätphase ihres Lebens, ist derzeit im Kino zu sehen und großer Favorit beim Deutschen Filmpreis.

Syrischer Flüchtling plant neue Klage gegen Facebook Im vergangenen Jahr war er vor dem Landgericht Würzburg gescheitert Der syrische Flüchtling Anas Modamani will den Internetkonzern Facebook einem Bericht zufolge erneut verklagen. Der 21-Jährige wolle erreichen, dass manipulierte Versionen seines Handy-Fotos mit Bundeskanzlerin Angela Merkel aus dem sozialen Netzwerk gelöscht werden, berichtet der "Focus" unter Berufung auf Modamani und dessen Würzburger Anwalt Chan-jo Jun. Internetnutzer hatten das Selfie aus dem Jahr 2015 verfremdet und den Flüchtling als Terroristen und Straftäter verleumdet. Modamani war durch das Foto bundesweit bekanntgeworden. In einem ersten Verfahren gegen Facebook war Modamani im März vergangenen Jahres vor dem Landgericht Würzburg gescheitert (AZ: 11 O 2338/16). Anschließend hatte er ankündigt, keine weiteren juristischen Schritte gegen den Netzwerkkonzern unternehmen zu wollen. Nun sagte er dem "Focus": "Ich will weitermachen und nicht aufgeben. Mein Ziel ist es, dass Facebook die verleumderischen Fotos löschen muss."

Getöteter palästinensischer Journalist beigesetzt Israelisches Militär kündigt Untersuchung des Falls an Nach den neuerlichen blutigen Unruhen an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel ist ein dabei getöteter Journalist beigesetzt worden. Hunderte kamen zum Begräbnis für Jasser Murtadscha, der am Freitag bei Filmaufnahmen erschossen worden war. Neben ihm hatten israelische Soldaten noch mindestens acht weitere Palästinenser erschossen, fast 500 wurden verletzt. Am Freitag zuvor waren 16 Tote gezählt worden. Die im Gazastreifen regierende Hamas hatte zu mehrwöchigen Demonstrationen aufgerufen, um zum 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung am 15. Mai ein Zeichen zu setzen. Einige Palästinenser warfen dabei Steine auf israelische Soldaten und setzten Reifen in Brand, um ihnen die Sicht zu nehmen. Auch die Gegend, aus der Murtadscha berichtete, war in dichten schwarzen Rauch gehüllt, als er getroffen wurde. Das israelische Militär kündigte eine Untersuchung des Todesfalles an.

Eifel-Literatur-Festival hat begonnen Auch Literatur-Nobelpreisträgerin Alexijewitsch wird erwartet In Wittlich hat das 13. Eifel-Literatur-Festival begonnen. Mit mehr als 14.000 erwarteten Besuchern ist es das größte Literaturfestival in Rheinland Pfalz. Eröffnet wurde es am Freitagabend mit einer Lesung des Thriller-Autors Sebastian Fitzek. Bis Ende Oktober stehen mehr als 20 renommierte Schriftsteller auf dem Programm, unter anderen Charlotte Link und die Nobelpreisträgerin für Literatur von 2015, Swetlana Alexijewitsch. Die Literaturreihe findet alle zwei Jahre statt, das Budget beläuft sich auf rund 300.000 Euro. Auch die Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass und Herta Müller sind hier bereits aufgetreten.

Chef der Kurzfilmtage kritisiert Filmförderung Lars Henrik Gass: Deutsches Fördersystem produziert nur Mittelmaß Der Leiter der renommierten Oberhausener Kurzfilmtage fordert einen "Systemwandel" in der deutschen Filmförderung. Insbesondere der inhaltliche Einfluss der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten auf die Filmproduktion müsse zurückgedrängt werden, erklärte Lars Henrik Gass auf einem Kongress in Frankfurt. Die gegenwärtige Förderpraxis erziele weder herausragende wirtschaftliche noch herausragende künstlerische Erfolge. Verantwortlich dafür sei ein Konstruktionsfehler der Filmförderung. Um europarechtliche Vorgaben zu erfüllen, müsse die Filmförderung auch kulturelle Zwecke erfüllen. Gleichzeitig habe das Filmfördergesetz aber vorrangig wirtschaftliche Ziele zu verfolgen, um in Deutschland verfassungskonform zu sein. Deshalb diene die Kultur nur als Verkleidung für eine am Massengeschmack ausgerichtete Förderung.

Grütters: Aufklärung des kolonialen Erbes vorantreiben Kulturstaatsministerin will dazu mit Frankreich zusammenarbeiten Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) will in ihrer zweiten Amtszeit die Aufklärung des kolonialen Erbes in den Museen vorantreiben. Bei ihrer ersten Auslandsreise nach der Wahl kündigte sie dazu in Paris auch eine Zusammenarbeit mit Frankreich an, wie ihr Haus mitteilte. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte sich vor wenigen Monaten überraschend bereiterklärt, Kunstschätze aus den früheren Kolonien in Afrika an die Herkunftsländer zurückzugeben. Grütters traf zu dem Thema den außenpolitischen Berater Philippe Etienne und die Kulturberaterin Claudia Ferrazzi im Élysée-Palast. Als Mitglied der deutschen Delegation nahm an diesem Gespräch zudem die Kunsthistorikerin Prof. Bénédicte Savoy von der TU Berlin teil, die zur Beraterin Macrons für diese Fragen ernannt wurde. Sie sei auch für Grütters eine wichtige Impulsgeberin, hieß es.

Cecil Taylor ist tot Vom Tellerwäscher in den Olymp des Free Jazz Cecil Taylor, einer der Pioniere des Free Jazz, ist tot. Er starb gestern im Alter von 89 Jahren. Der Pianist entwickelte einen komplett eigenen Stil, clusterbasiert und enorm rhythmisch. Das Klavier sei für ihn ein Schlagzeug mit 88 verschieden gestimmten Trommeln, sagte er einmal. Der Weg in den Olymp der frei improvisierten Musik war allerdings lang - obwohl Taylor schon mit fünf Jahren mit dem Klavierspielen begann und später Komposition und Harmonielehre studierte, musste er sich zeitweise als Tellerwäscher sein Geld verdienen. Das änderte sich später, er spielte mit den großen Namen wie John Coltrane oder Archie Shepp.