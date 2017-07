Rechtsrockkonzerte in Thüringen Musikfestivals locken Neonazis aus ganz Europa

Von Henry Bernhard

Besucher des Rechtsrockkonzert in Themar. (Deutschlandradio / Henry Bernhard )

Das große Rechtsrockfestival im thüringischen Themar vor zwei Wochen war erst der Auftakt zu einer Reihe weiterer einschlägiger Veranstaltungen im Freistaat. So feiern beim "Eichsfeldtag" in Leinefelde Neonazis mit rechtsextremen Bands und NPD-Rednern - und jährlich steigen die Besucherzahlen.

Zum sogenannte Eichsfeldtag sind in diesem Jahr deutlich mehr Rechtsextreme gekommen als im vergangenen Jahr. Nach Angaben der "Mobilen Beratung in Thüringen für Demokratie - gegen Rechtsextremismus", kurz: Mobit, vom Montag waren zu dem Rechtsrock-Festival am Wochenende etwa 450 Neonazis nach Leinefeld in Nordthüringen gekommen. Im vergangenen Jahr sei es etwa 280 gewesen. Ihnen hätten sich etwa 130 Gegendemonstranten entgegengestellt. Zu wenige, wie der Mobit-Sprecher Stefan Heerdegen sagte.

Eichsfeldtag ist für Neonazis bedeutsam

Anders als während des rechtsextremen Aufmarschs in Gera zum 1. Mai sei der Protest gegen die Rechtsextremen in Leinefelde ausschließlich den Menschen vor Ort überlassen worden, sagte Heerdegen. An dem Protest gegen die Rechtsextremen in Gera dagegen hätten sich Menschen aus dem gesamten Freistaat beteiligt.

Da der Eichsfeldtag für die Neonazi-Szene auch über Thüringen hinaus eine große Bedeutung habe, dürfe es aber nicht sein, dass Vereine und Verbände vor Ort mit ihrem Protest alleine gelassen würden.

Der Eichsfeldtag ist dabei nicht nur an sich als große Musikveranstaltung der rechten Szene bedeutsam. Er gilt seit Längerem als die erste Großveranstaltung der rechtsextremen Festivalsaison im Jahr.

Der Anstieg der Besucherzahlen des Eichsfeldtages lässt vor diesem Hintergrund auch nichts Gutes für die weiteren rechtsextremen Festivals erwarten, die für die kommenden Monate wieder in Thüringen stattfinden werden - darunter wohl auch eine Neuauflage des Rechtsrock-Konzerts in der Region Hildburghausen, das sich in den vergangenen Jahren zu den größten seiner Art in Deutschland und Europa entwickelt hat.

Im Sommer 2016 waren zu diesem Konzert nach Angaben der Polizei etwa 3500 Neonazis aus dem gesamten Bundesgebiet sowie einigen europäischen Ländern gekommen. Im Jahr zuvor waren es etwa 1500 gewesen. In beiden Jahren hatten auch die Behörden nicht mit einem solchen Besucher-Ansturm gerechnet.

Werbung für Neonazis aus dem Ausland

Die Linke-Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss, die sich seit Langem im Kampf gegen Rechtsextremismus engagiert, warnte schon im März, nun könnten noch mehr Rechtsextreme zu dem Konzert in die Region in Südthüringen kommen als in den Vorjahren. Ein Grund dafür sei, dass die Veranstalter des Konzerts nach ihren Informationen die gleichen seien, die es geschafft hätten, im Herbst 2016 etwa 5000 bis 6000 Neonazis in der Schweiz zu versammeln.

Zudem werde das Konzert bereits auf der internationalen Webseite des rechtsextremen Blood-and-Honour-Netzwerkes beworben. Die Gruppierung ist in Deutschland verboten.

"Wenn Hildburghausen nicht zur europaweiten Wohlfühloase der extremen Rechten werden soll, sind jetzt der Bürgermeister und der Landrat gefragt, alle Hebel dagegen in Bewegung zu setzen und gemeinsam mit der Zivilgesellschaft dem braunen Spuk entgegenzutreten", hatte König gesagt.

An einem Haus in Themar hängt ein Transparent mit der Aufschrift: "Für eine solidarische Gesellschaft! Gegen Nazis und Rassisten in unserer Mitte". (Deutschlandradio / Henry Bernhard )

Schon in der Vergangenheit hatte es massive Kritik unter anderem am Landratsamt Hildburghausen gegeben, dieses habe nicht entschieden genug versucht, die Konzerte zu verhindern. Landrat Thomas Müller (CDU) hatte solche Vorhalte unter anderem mit Verweis auf das Versammlungsrecht stets zurückgewiesen.

Angriff auf zwei Iraker

Die Rechtsrock-Konzerte sind zum Ersten deshalb so gefährlich, weil sie nach Einschätzung unter anderem von Sozialwissenschaftlern ganz entscheidend dafür sind, rechte Ideologien an junge Menschen zu vermitteln.

Zum Zweiten sind sie eine wichtige Einnahmequelle für die Szene. Zum Dritten kommt es im Umfeld der Festivals wieder zu Übergriffen von Neonazis: Im Eichsfeld war es nach Angaben der Polizei erst am Samstagsabend in einem Zug von Leinefelde nach Nordhausen zu einem Angriff auf zwei Iraker gekommen.

Die mutmaßlichen Täter stammten aus dem rechten Spektrum, hieß es. Sie hätten ihre Opfer mit Fäusten und Flaschen gegen den Kopf geschlagen und zumindest einem Iraker Reizgas ins Gesicht gesprüht.