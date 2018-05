Kulturnachrichten

Sonntag, 27. Mai 2018

Rechte stürmen Theateraufführung in Tschechien Oliver Frljics Stück befasst sich mit Faschismus und Islamophobie Anhänger der rechten Szene haben im tschechischen Brünn (Brno) eine Inszenierung des kroatischen Regisseurs Oliver Frljic gestürmt. Sie besetzten zu Beginn des kontroversen Stücks "Eure Gewalt, unsere Gewalt" am Samstagabend die Bühne, wie die Zeitung "Pravo" berichtete. Die Protestierenden gehörten der Bewegung "Anständige Leute" an, die vom tschechischen Innenministerium als extremistisch eingeschätzt wird. Erst nach dem Einschreiten der Polizei konnte die Aufführung fortgesetzt werden. In dem Stück befasst sich Frljic auf der Grundlage einer Lektüre des Romans "Die Ästhetik des Widerstands" von Peter Weiss mit Problemen wie Faschismus und Islamophobie. Die Bilder sind teils drastisch. Gegen die Brünner Aufführung hatten auch christliche Aktivisten protestiert. Das Stück löste bereits bei den Wiener Festwochen vor zwei Jahren Diskussionen aus. Kritiker nannten es damals unter anderem "den bisherigen Tiefpunkt der Saison", "platt provokativ" und "Schulkabarett".

Ludwig-Börne-Preis an Souad Mekhennet verliehen Journalistin für "großen Mut, klaren Verstand und echte Leidenschaft" geehrt Die Journalistin und Autorin Souad Mekhennet ist in der Frankfurter Paulskirche mit dem Ludwig-Börne-Preis ausgezeichnet worden. Mekhennet wurde als Tochter türkisch-marokkanischer Eltern 1978 in Frankfurt am Main geboren und hat sich mit ihren Recherchen über den islamistischen Terror einen Namen gemacht. Die Auszeichnung wurde von der alleinigen Preisrichterin und ZDF-Moderatorin Maybrit Illner vergeben. Sie lobte Mekhennet für ihren "grossen Mut, klaren Verstand und echte Leidenschaft". Der Ludwig‧ Börne-Preis ist mit 20.000 Euro Preisgeld einer der höchst dotierten Literaturpreise der deutschsprachigen Länder. Die Auszeichnung ehrt hervorragende Leistungen im Bereich Essay, Kritik und Reportage und erinnert an den Schriftsteller und Journalisten Ludwig Börne, der wegen seiner scharfzüngigen Prosa als einer der Erfinder des Feuilletons gilt. Zu den bisherigen Preisträgern zählen u. a. Marcel Reich-Ranicki, Rudolf Augstein, Frank Schirrmacher und Alice Schwarzer.

Berlin: "Kippa des Anstoßes" kommt ins Museum Jüdisches Museum will zukünftig schneller auf aktuelle Ereignisse reagieren Die jüdische Kopfbedeckung, die im Mittelpunkt eines antisemitischen Angriffs Mitte April in Berlin stand, kommt ins Jüdische Museum in Berlin. Die Kippa, wegen der ein junger Israeli von einem 19-jährigen Syrer angegriffen und beleidigt worden war, wird ab Ende Mai ausgestellt. "Die Kippa des Anstoßes" - unter diesem Namen wird die Bedeckung präsentiert. Auch die Hintergründe der Solidaritätskundgebung "Berlin trägt Kippa" vom 25. April 2018 sollen dargestellt werden, wie eine Museumssprecherin erklärte. Mit einer eigens eingerichteten Vitrine, in der nun als erstes die Kippa ausgestellt wird, will das Museums in Zukunft schneller auf aktuelle Ereignisse reagieren.

"Jugend forscht" zeichnet Dutzende junge Erfinder aus Gewinner forschen unter anderem zu Wasserreinigung und Weltraumrecycling Umweltschutz, Recycling und jede Menge technische Tüfteleien: Beim Bundesfinale des Wettbewerbs "Jugend forscht" sind Dutzende Preisträger aus etlichen Bundesländern ausgezeichnet wurden. Bei der Siegerehrung in Darmstadt gratulierte die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek (CDU), den Jungforschern: "Sie zeigen eindrucksvoll, wie viel Talent, Wissensdurst und Schaffenskraft in unseren Nachwuchswissenschaftlern steckt." Unter den zahlereichen Preisträgern war im Bereich Chemie eine Entwicklung, bei der Substanzen, die unter UV-Licht kugelförmige Klümpchen um Öl und Fett bilden, das Wasser nach Ölunfällen reinigen können. Drei Schüler aus Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) wurden in der Kategorie "Geo- und Raumwissenschaften" für ihr Konzept zum Recycling von Plastikschrott im Weltraum - etwa auf der Internationalen Raumstation (ISS) ausgezeichnet. Damit könnte Polyethylen eingeschmolzen und danach wieder verwendet werden. Am Bundesfinale hatten insgesamt 182 Jungforscher im Alter von 15 bis 21 Jahren mit 105 Projekten teilgenommen.

Mobbing am Schauspiel Köln Intendant und Ehefrau in der Kritik Der Intendant Stefan Bachmann und seine Ehefrau, die Schauspielerin und Regisseurin Melanie Kretschmann, sollen am Schauspiel Köln ein "Klima der Angst" geschaffen haben, wie das Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL unter Berufung auf Theaterkollegen berichtet. Die ehemalige Hausregisseurin Angela Richter wirft Kretschmann üble Nachrede vor. Sie soll über Richters Lebensgefährten verbreitet haben, dass dieser heroinabhängig sei. Der Regisseur Adam Traynor spricht sogar von einer "toxischen Atmosphäre" am Theater. Das Ehepaar Bachmann/Kretschmann lässt über seinen Anwalt mitteilen, der Spiegel sei „mitunter falsch und/oder nicht vollständig informiert und „mit den Gepflogenheiten am Theater nicht hinreichend vertraut. Eine Rechtfertigung, so unser Theaterkritiker Stefan Keim, die aus Zeiten vor der MeToo-Debatte stamme und als Ausrede nicht mehr gelten könne.

Museumsbesucher beschädigt weltbekanntes Gemälde Ilja Repins Gemälde von Iwan IV. mit einem Metallpfosten attackiert Ilja Repin zählt zu Russlands bedeutendsten Malern. Jetzt wurde sein weltberühmtes Gemälde von Zar Iwan IV., dem im Ausland der Beiname "der Schreckliche" gegeben wurde, von einem nach eigenen Angaben betrunkenen Besucher mit einem Metallpfosten attackiert und schwer beschädigt.

Swetlin Russew ist tot Bulgarischer Maler starb im Alter von 84 Jahren Swetlin Russew, einer der bekanntesten bulgarischen Maler, ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Der politisch engagierte Künstler hatte mit seinen dramatischen Bildern und auch mit großflächigen Wandmalereien internationale Bekanntheit erlangt. Bulgarien habe "einen seiner Weisen" verloren, schrieb Regierungschef Bojko Borissow in seinem Kondolenzschreiben.

Ku'damm-Bühnen: Letzer Vorhang vor Abriss Überleben der Berliner Traditionsbühnen ist gesichert An diesem Wochenende fällt der letzte Vorhang in den traditionsreichen Ku'damm-Bühnen in Berlin. Die beiden privaten Boulevardtheater im Ku'damm-Karree müssen einem Shopping-Center weichen. Sie ziehen für die kommenden drei bis vier Jahre in das ehemalige Schillertheater. In dem neuen Einkaufszentrum wird ein neues Theater gebaut.