Reaktionen nach Anschlag Musiker trauern mit Manchester

Tote und Verletzte bei einer Explosion zum Ende eines Konzerts in der Manchester Arena. (Peter Byrne/PA Wire/dpa)

Die Musikwelt reagiert bestürzt auf das Bombenattentat bei dem Konzert von Ariana Grande in Manchester. Zahlreiche Prominente äußern sich auf Twitter, zeigen ihre Solidarität und ihr Mitgefühl mit den Angehörigen der Opfer.

Ariana Grande teilte selbst auf Twitter mit, sie sei am Boden zerstört und: "Es tut mir leid, mir fehlen die Worte".

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23. Mai 2017

Liam Gallagher, Sänger der Band Oasis aus Manchester, schrieb, er sei schockiert:

In total shock and absolutely devastated about what's gone down in MANCHESTER sending Love and Light to all the family's involved LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 23. Mai 2017

Johnny Marr, Gitarrist der Kultband "The Smiths" aus Manchester, erwartet, dass die Stadt "zusammensteht".

Manchester stands together. — Johnny Marr (@Johnny_Marr) 23. Mai 2017

Peter Hook, ehemaliger Bassist der Manchester-Bands Joy Division und New Order, war froh, dass seine Tochter heil vom Ariana-Grande-Konzert nach Hause gekommen ist.

My daughter made it home safe from Ariana Grande last night. My heart goes out to all parents & those involved. Manchester stay strong. X — Peter Hook (@peterhook) 23. Mai 2017

Tim Burgess, ehemaliger Sänger der Band "The Charlatans" aus Manchester, schrieb auf Twitter, das sei ein "Anschlag auf wunderbare Menschen, die Musik lieben", gewesen:

Thoughts are with everyone affected by the awful events at Manchester Arena. An attack on beautiful people who love music. Heartbreaking — Tim Burgess (@Tim_Burgess) 23. Mai 2017

Solidarität via Twitter kam auch von der anderen Seite des Atlantiks. Rapper Chuck D., Frontmann der Gruppe Public Enemy, erklärte die Stadt und seine Einwohner zu seinem "homefolk":

Much Prayer and Godspeed to Manchester UK. . A place and people I long HAVE considered as 'homefolk' in my many visits there of support ... — Chuck D (@MrChuckD) 23. Mai 2017

Auch die Rolling Stones sind zutiefst bestürzt:

The Rolling Stones are deeply shocked to hear of the appalling events in Manchester & send condolences to everyone affected by this tragedy. — The Rolling Stones (@RollingStones) 23. Mai 2017

Bei dem Anschlag am Montagabend in einer Konzerthalle in Manchester wurden 22 Menschen getötet und 59 verletzt.