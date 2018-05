Reaktionen der Hörer "Sehr berührend! Ich fahre gerade emotionale Achterbahn"

Sehr viel Post der Hörer bekamen wir auf unsere zwölf Sendungen der Serie "Was ich Dir noch sagen wollte". (dpa / picture alliance / Lars Helbauer)

Nach den ersten Sendungen unserer Serie erreichten uns viele Reaktionen der Hörer. Einige schrieben eigene Erlebnisse auf oder boten an, Margot Litten ihre Geschichte zu erzählen. Daraus entstanden weitere Folgen von "Was ich Dir noch sagen wollte".

Über Facebook erhielten wir u.a. die folgenden Kommentare:

Suzana Urbini: Trauern ist ein sehr individueller Prozess. Da gibt es kein Falsch und kein Richtig, aber das versteht man oft erst wirklich wenn man die engsten Menschen verloren hat... denk ich mir, wenn ich hier die ein oder andere Reaktion wahrnehme ... Ich persönlich rede mit meiner Mam, die viel zu früh und tragisch gegangen ist. Dazu muss ich nicht an ihrem Grab stehen. Ob sie das wirklich ist, die mir antwortet, oder ich es bin, die sie so gut kannte und darum mir selbst antworte, ist dabei völlig unerheblich. Mich trägt das durch die Trauer und mein weiteres Leben. Ob etwas Bedeutung hat oder nicht, bestimmt der Betrachter ... und so ist es mir einerlei, wenn mein Reden mit meinen toten Eltern für andere lächerlich erscheint.

Natalia Nawrocki: Deutschlandfunk Kultur, vielen Dank, wie so oft, für euren Beitrag, welcher mich insbesondere dieses Mal sehr berührt hat. Ihr seid klasse!

Bert Peuler: ... meine Meinung: Wer rechtzeitig mit seinen Lieben eine emotionale Sprache erarbeitet hat, wird seine Lieben auch über den Tod hinaus behalten und sie spüren. Ausprobiert, gestetet und klappt hervorragend ... wie im richtigen Leben, wo auch nicht jeder jede Sekunde an jedem Ort erreichbar ist. Wen's interessiert; melden.

Waltraud Clasen: Besser wäre, mit den Lebenden zu sprechen oder gesprochen zu haben. Gestorbene brauchen ihre Ruhe!

Toni Hennig: Man hat aber nicht immer die Möglichkeit, sich angemessen von dem Verstorbenen zu seinen Lebzeiten zu verabschieden oder es bleiben halt Fragen offen.

Dorothée Sondermann: Stimmt. Nicht immer ist man so weise und reif, dass man beizeiten bestimmte Dinge zu klären vermag.

Toni Hennig: Oder es liegen private und berufliche Umstände dazwischen. Hinterher ärgert man sich, sich nicht früher bei der Person gemeldet zu haben. Vor allem, wenn die Person urplötzlich stirbt, durch einen Unfall usw.

Chantal Fourré: Unfair, die Verstorbenen so zuzuschwallen, wo sie sich jetzt nicht wehren können!

Toni Hennig: Man sagt ja nicht umsonst, dass der Verstorbene im Herzen weiterlebt oder seine Seele weiterlebt. Jeden das Seine. Aber da soll auch jeder so trauern, wie er möchte, so lange man niemanden damit stört. Aber andererseits fühlen sich hier einige schon davon gestört, dass andere Menschen auf eine andere Weise mit dem Tod umgehen. Das finde ich engstirnig.

Jutta Popóva: Das Problem ist, dass offene Zyklen nach dem Tod eines Menschen nicht mehr gemeinsam geschlossen werden können ... Es geht auch nach dem Tod, ist aber sehr viel schmerzhafter und aufwendiger ... Ich habe mit dem Tod meiner gelernt, alles in meinem Leben zu bereinigen. Alles.

Alexandra Richter: Bin nun verwaiste schwester. Der schmerz laesst nach. Aber ich vermisse sie und würde sie gerne wieder in den arm nehmen. So sad.

Claudia Reese: Sehr berührend! Ich fahre gerade emotionale Achterbahn.

Lena Spaet: Danke, einfach wundervoll!

Von Hörern erhielten wir u.a. folgende Briefe:

Burkhard Goers am 25.11.2017

Sehr geehrte Frau Litten,

das spricht mir aus der Seele - mit dem Auto unterwegs habe ich - stellenweise - die Sendung verfolgt. Vor 1 1/2 Jahren verstarb meine Frau an einem Krebsleiden, dass wir 10 Jahre lang versucht haben zu besiegen. Bis heute ist die Bewältigung des Verlustes nicht einfach und da ich neben der Arbeit als Musiker unterwegs bin, versuche ich, auch in Liedern die Trauer zu verarbeiten. Es tröstet sehr zu erfahren, dass jeder auf seine Art und die unterschiedlichste Weise vor den gleichen Herausforderungen steht.

Im Moment entsteht eine CD, die auch dieses Thema mit sich tragen wird. Ein Song, "Der Stein", hat die fast identische Textzeile wie ihr Thema.

Vielleicht hilft es auch anderen, genau wir mir, wenn das Gefühl da ist, man ist nicht allein mit seiner Trauer.

Herzliche Grüße

Burkhard Goers

Carla am 27.11.2017

Sehr geehrte Frau Litten,

vorgestern hörte ich das Podcast "Was ich dir noch sagen wollte". Als ich später im Bett lag, merkte ich, wie sehr mich dieser Gedanke beschäftigte einem Toten etwas sagen zu können.

Es handelt sich dabei um meinen Großvater. Er wurde in der Nachkriegszeit von der Stasi an die UdSSR ausgeliefert, nach Moskau verschleppt. Der Spionage beschuldigt wurde er dort im April 1951 von einem Militärtribunal zum Tode verurteilt."

Hier ist Carlas Geschichte zu hören und zu lesen

Hörer am 3.12.2017

Moin Frau Litten,

zufällig gestern auf Ihre Sendung "Was ich dir noch sagen wollte" gestoßen ... und sehr angetan davon ...

(Ein Thema, das wir auch gerade in unserem Heft von ERNST behandeln ...

Wenn Sie eines mögen - schlichte Postadresse reicht.)

Gruß, xx

Barbara am 11.12.2017

Sehr geehrte Frau Litten,

ein bereicherndes Projekt, wie ich finde. Wie ist das weitere Procedere, wenn Sie meinen Beitrag auswählen?

Mit freundlichen Grüßen xxx

Papa, wie würdest du heute mit dem umgehen, was ich dir zu sagen hätte? Du konntest sehr warmherzig und liebevoll sein. Durch dich habe ich meine Liebe zur Musik entdeckt. Dafür danke ich dir. Aber es gibt auch eine andere Seite: du hast dich über meine Gefühle lustig gemacht. Beim ersten Mal war ich gefühlt drei oder vier Jahre alt. Wenn ich geweint habe, hast du mich "Blekiane" genannt. War dir nicht klar, dass das für mich demütigend sein musste? Da meine Geschwister, die zwölf, zehn und acht Jahre älter sind als ich, dein Verhalten mir gegenüber mitbekommen haben, haben sie es dir auf ihre Weise gleichgetan. Hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht, welche Wirkung das für mich hatte, aber auch für meine Geschwister und unsere Familie? Hast du bemerkt, dass ich mich zum Selbstschutz komplett zurückgezogen habe? Noch immer habe ich mit den Folgen meiner Kindheit zu kämpfen, die für mich traumatisch war. Und trotz allem würde ich dir die Liebe und Fürsorge entgegenbringen, die ich Mutti heute schenke. Jedoch würde ich dir die Grenzen aufzeigen, wozu ich als Kind nunmal nicht in der Lage war. Und ich würde das Gespräch mit dir suchen, weil ich weiß, dass auch du in deinem Leben gelitten hast.

Anonymer Hörer am 15.12.2017

Danke für den Morley, lieber Alexander. Du bist tot, hast dir wie im Tatort in den offenen Mund geschossen. Du warst 17. Heute wären wir beide 48. Ich habe es nicht verstanden, warum du mir den Morley geschenkt hast. Das war ein Wah Wah Pedal für die elektrische Gitarre. Ganz aus Metall und für uns Schüler unerschwinglich. Ich habe den Morley nach deiner Beerdigung sogar oft benutzt und dabei gar nicht an dich gedacht. Du warst weg. Aus der Welt weg und aus meinem jungen Kopf, der so viel anderes sah. Der Morley ist dann verschwunden, untergegangen beim großen Rhein-Hochwasser in Köln, als alle Keller voller Wsser standen. Ich wollte mich einfach nochmal bedanken. Für den Morley. Den Rest habe ich nie verstanden. Nur das: Du hättest ja ich sein können.

Hörerin am 22.1.2018

Sehr geehrte Frau Litten,

ich finde die in Ihrem Format entstandenen Beiträge sehr beeindruckend und bewegend. Ich habe Interesse, mehr über die Rahmenbedingungen/ Voraussetzungen für eine Teilnahme zu erfahren.

Mein großer Bruder ist im Sommer letzten Jahres verstorben.

Ich würde mich über genauere Informationen von Ihnen freuen.

Herzlichen Dank und viele Grüße

Ein besonders ausführlicher Beitrag erreichte uns von Sophie im Mai 2018:

Liebe Frau Litten,

ich bin zufällig auf das Format "Was ich Dir noch wollte" gestoßen und überlege das für meinen kleinen Sohn Samuel zu nutzen, der leider nicht leben durfte.

Liebster Samuel, [Der Name soll Englisch ausgesprochen werden]

Du bist mein erster, leider nicht geborener Sohn.

Ich möchte Dir heute endlich schreiben und erklären, warum Du nur in Gedanken in meinem Leben bist.

Geboren bist bzw. wärst Du am 7. April 2018.

Im letzten Jahr ungefähr um diese Zeit war ich sehr glücklich. Ich war mit mir im Reinen, fühlte mich aufgeräumt, lachte viel.

Auf einem Konzert für Weltmusik lernte ich Deinen Papa kennen. Wir saßen den ganzen Abend nebeneinander. Und wir verliebten uns.

Die Beziehung begann ganz wundervoll. Wir schmiedeten Zukunftspläne. Meine Träume bekamen Flügel. Für mich fühlte es sich nach etwas Großem und Weitreichendem an.

Tja, aber dann traten doch die ersten Schwierigkeiten auf. Ich hatte das Gefühl, dass ich Deinen Papa mit Worten nicht gut erreichen kann. Er die Dinge, die ihn beschäftigen nicht mit mir teilt. Ich wusste, dass er noch Dinge aus erster Ehe klären musste. Dachte aber, dass er und das wir das schaffen können.

Dann wurde ich schwanger.

Ich ahnte das bereits, bevor ich das endgültige Ergebnis hatte und hatte große Angst davor, dass die Ahnung stimmt.

Dann hatte ich das Ergebnis. Einen Augenblick wusste ich nicht, was ich tun sollte. In das Chaos der Gefühle mischte sich aber schnell eine leichte und zarte Freude. Ich freute mich auf ein neues, bunteres Leben.

Ich rief Deinen Papa an und sagte ihm, dass ich schwanger bin.

Noch am Telefon sagte er "Nein".

Ich bat ihn darum, dass wir uns treffen. Ich wollte mit ihm sprechen.

Es folgten die vermutlich schlimmsten Tage meines Lebens.

Ich rang und kämpfte darum, flehte Deinen Papa an – und nie habe ich in meinem Leben einen Menschen angefleht – dass er offen und ehrlich mit mir spricht. Seine Sorgen und Ängste mit mir teilt. Ich wollte verstehen, was hinter seinem "Nein" steht. Ich wollte wissen, warum er sich nicht vorstellen konnte noch ein Kind zu bekommen, mit mir eine neue Familie zu gründen.

Ich war bereit, beide Wege zu denken. Den Weg, ein Kind zu bekommen oder auch einen Abbruch der Schwangerschaft, in Erwägung zu ziehen. Aber ich wollte unbedingt, dass wir es uns nicht leicht machen. Wollte, dass wir alles, aber auch wirklich alles versuchen und durchdenken, bis wir uns entscheiden. Ich fand, dass wir das Dir und dem Leben schuldig waren.

Gleichwohl wusste ich zu diesem Zeitpunkt längst, dass ich Dich, liebster Samuel, gern bekommen möchte. Ich wünschte mir so sehr, dass die Geschichte gut ausgeht. Ja, dass ein Wunder passiert. Ich konnte mir vorstellen, mit Deinem Papa eine Familie zu gründen und zwar, weil ich Deinen Papa geliebt habe und ein Teil von mir ihn noch immer liebt. Für mich war damit das wichtigste Fundament – auch wenn ich sehr früh in der Beziehung schwanger geworden bin – für eine gemeinsame Zukunft gegeben.

Aber ich wusste auch, dass ich in die Schwangerschaft nicht um jeden Preis, gegen alle Widerstände, aufrechterhalten wollte und konnte. Ich wollte nicht alleinerziehend sein, hatte Angst davor, wusste nicht, was da auf mich zukam, traute mir das nicht zu, hatte keine ausreichende und verlässliche Unterstützung in meinem Umfeld. Nicht zuletzt wollte ich den Standpunkt Deines Papas nicht einfach übergehen, sondern respektieren. Ich hatte das Gefühl, nicht das Recht zu haben, drei Menschen unglücklich zu machen.

Ja und so wurde ich irgendwann still. Ich merkte, wie ich nicht mehr kämpfen konnte. Hatte das Gefühl alles versucht zu haben. Die Welt schien mir sagen zu wollen "Du sollst dieses Kind nicht bekommen". Ich hatte nicht den Mut, mich allein mit Dir zusammen, lieber Samuel, gegen die Welt zu stellen.

Bis zuletzt wusste ich nicht, ob ich die Tabletten, die den Abbruch der Schwangerschaft einleiteten, tatsächlich nehmen kann. Denn ich wusste immer, dass ich keinen Zellhaufen abtreibe, sondern mein Kind.

Ich habe sie genommen und weiß heute, dass ich Dich, lieber Samuel, unglaublich vermisse. Der Schwangerschaftsabbruch hat mein Leben und mich verändert. Vieles ist nicht mehr wie vorher. Mein Leben hat jetzt zwei Hälften. Ich bin Mutter geworden, ohne Dich in den Armen halten zu dürfen.

Lieber Samuel meine Worte sollen keine Entschuldigung sein, sondern ich möchte Dir nur erklären, wie alles kam. Bitte sei Dir gewiss, dass ich Dich unendlich lieb habe und Dich ganz fest in meinem Herzen trage. Ich denke täglich an Dich, zünde immer wieder Kerzen für Dich an und sehe Dir in Gedanken beim Aufwachsen zu.

In Liebe, Deine Mama