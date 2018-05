re:publica Guerilla-Aktion der Bundeswehr löst eine Debatte aus

Christine Watty und Friedemann Karig im Gespräch mit Anke Schaefer

Soldaten der Bundeswehr stehen mit einem Werbeplakat vor den Toren der Internetkonferenz re:publica in Berlin. (picture alliance/dpa/Foto: Jens Kalaene)

Die Bundeswehr hat vor dem Eingang der Internetkonferenz re:publica in Berlin geworben. Die Veranstalter wollten sie dort nicht haben und wurden dafür reichlich kritisiert. Unsere Autorin Christine Watty hat noch einmal nachgefragt.

Die Bundeswehr hat mit einer Art Guerilla-Aktion vor dem Eingang der Internetkonferenz Werbung gemacht. Am Mittwoch sagte zur Eröffnung der Mitbegründer der Internet-Konferenz re:pubilca Johnny Haeusler dazu:

"Wir haben der Bundeswehr, die versucht hat, uns zu hacken, deutlich gesagt, dass wir nicht möchten, dass auf der re:publica rekrutiert wird. Sie stehen im öffentlichen Raum. Sie sind nicht eingeladen worden. Wir haben ihnen deutlich gesagt, dass wir das nicht möchten. Sie haben einen riesen Wagen da stehen. Lasst Euch davon bitte nicht provozieren. Da steht drauf: 'Zu bunt gehört auch grün'. Ich finde, wir haben hier schon genug grün. Danke."

re:publica 2018 in der Station Berlin (imago/Martin Müller)

Es werde immer wieder behauptet, die re:publica habe grundsätzlich ein Problem mit der Bundeswehr, sagte Christine Watty im Deutschlandfunk Kultur. Die Situation sei aber etwas komplizierter, als sie im ersten Moment erscheinen würde.

Eine Nachfrage bei den Veranstaltern hätte ergeben, dass man, wie mit allen anderen Partnern der Internetkonferenz auch, mit der Bundeswehr darüber verhandelt hätte, wie man sich präsentieren würde. So hätte die Bundesehr einen Rekrutierungsstand mit Soldaten und Soldatinnen, womöglich in Uniform, aufbauen wollen auf der Konferenz. Die Verantwortlichen der re:publica hätten davon abgeraten, sagte Christine Watty, weil das nicht in den Kontext der Konferenz passen würde und möglicherweise Besucher und Besucherinnen verunsichert hätte.

"Es ging hier um eine Art der Präsentation"

Watty: "Ich bin nicht die Anwältin dieser Veranstaltung. Nur das ist das, was von Seiten der re:publica verlautbart wurde, das jetzt so durch die Medien ging. Was ja auch so ein lustiges Phänomen ist, dass wir jetzt auf solch einer Konferenz sitzen, wo wir uns darüber unterhalten, wie News funktionieren und wie ziemlich schnell Geschichten durch das Internet wabern. Auf jeden Fall, glaube ich, ging es hier um eine Art der Präsentation und nicht um ein grundsätzliches Ausladen der Bundeswehr."

Aber man müsse sich dennoch auf der Zunge zergehen lasen, dass die Bundeswehr eine Guerilla-Aktion durchführe, um irgendwo hinzukommen, wo sie nicht erwünscht sei, weil diese Konferenz "dezidiert eine pazifistische schon immer" sei, gibt der Schriftsteller Friedemann Karig zu bedenken.

Man könnte auch darüber streiten, ob die Bundeswehr eine pazifistische Parlamentsarmee sei, meint Friedemann Karig. Die Bundeswehr habe aber auf sich aufmerksam machen wollen:



"Sie hat mit den typischen Mechanismen der Öffentlichkeit so gespielt, wie es auch sonst um ihr Rüstzeug bestellt ist, nämlich eher schlecht, wie ich finde. Und diese Aktion bestärkt, glaube ich, diese Konferenz eher noch in ihrer pazifistischen Identität, und dass sie eben keine Menschen in Uniform haben will. Und das ist für mich ein Rohrkrepierer, würden die Kameraden, glaube ich, sagen."



