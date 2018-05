Rassismus-Ausstellung in Dresden "Selbst Rassisten sprechen heute nicht mehr von Rasse"

Susanne Illmer im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Eine "unschuldige" Rassenforschung gibt es nicht, kritisiert die Kulturwissenschaftlerin Susanne Illmer. (Foto: Jan-Peter Kasper/FSU)

Rassismus verstecke sich heute hinter Begriffen wie Kultur, Ethnie oder Religion, meint die Dresdener Kulturwissenschaftlerin Susanne Illmer. Den Begriff "Rasse" würden dagegen selbst Rassisten nicht mehr benutzen. Das sei problematisch.

Der Begriff Rasse hingegen werde heute kaum noch verwendet, sagte Illmer im Deutschlandfunk Kultur. "Der wird selbst von Leuten wie Björn Höcke, sag ich mal, vermieden. Selbst Rassisten sprechen heute nicht mehr von Rasse."

Besonders alarmierend findet die Leiterin der Abteilung kulturelle und wissenschaftliche Veranstaltungen im Hygiene-Museum, dass rassistisches Gedankengut nicht nur politisch Konjunktur habe, was sich etwa am Aufstieg rechtspopulistischer Parteien in Europa zeige. "Sondern dass es auch in den Wissenschaften, in den Bio-, in den Lebenswissenschaften gerade wieder so eine Konjunktur von Forschungen an diesem Konzept Rasse – in der Populationsgenetik oder wo auch immer – gibt."

Die Natur kennt keine Rassen

Die Kulturwissenschaftlerin befürchtet, diese beiden Strömungen könnten irgendwann wieder eine unheilvolle Allianz bilden. "Also, wenn sozusagen politische Strömungen wieder einmal an die Macht kommen, die sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse als eine Legitimationsressource stützen können, um eine rassistische Politik umzusetzen."

Es gebe in der Natur keine Rassen, betont Illmer. "Es gibt nicht zunächst mal eine unschuldige Einteilung von Menschen in Gruppen, die wir als Rassen bezeichnen, die irgendwie nebeneinander existieren und die einfach ein probates Ordnungsmittel sind – und irgendwann kommt der Rassismus dazu, der da Wertungen einführt und Ungleichwertigkeiten einführt, und der das eben alles schlimm macht."

Vielmehr sei es der Rassismus, der sich die Rassen erfinde. "Hinter der Einteilung von Menschen in Rassen steht sozusagen immer eine Macht, in deren Interesse das erfolgt. Ein Herrschaftsanspruch, ein koloniales Interesse, das sozusagen dafür sorgt, dass es diese Einteilung gibt."

(uko)