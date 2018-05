"Rapid Response"-Vitrine im Jüdischen Museum Eine Kippa und der Aha-Moment

Léontine Meyer van Mensch im Gespräch mit Timo Grampes

"Die Kippa des Anstoßes" ist in der "Rapid Response Vitrine" des Jüdischen Museums Berlin zu sehen. (picture alliance/dpa/Foto: Sina Schuldt)

Zwei Juden mit Kippa werden in Berlin angegriffen - das war im April. Nun ist diese Kippa als Ausstellungsstück im Jüdischen Museum in Berlin zu sehen. Gedacht sei dies als Angebot zum Dialog, wie Programmdirektorin Léontine Meyer van Mensch hofft.

Im April sind zwei junge Männer, die Kippa trugen, in Berlin angegriffen und antisemitisch beschimpft worden. Eine dieser Kippas sei nun im Eingangsbereich des Museums zu sehen, erzählt Léontine Meyer van Mensch, die Programmdirektorin des Jüdischen Museums in Berlin. Doch die Kippa selbst sei nicht "das Narrativ", sagt sie, "sondern, was diese Kippa bezweckt hat, nämlich eine Demo und eine medial geführte Diskussion darüber, wie man in Deutschland eine Kopfbedeckung tragen kann. Aber auch: Wie intolerant ist Deutschland und was bedeuten dann solche Solidaritätsbekundungen?" Auch Plakate von der Solidaritäts-Demo sind im Jüdischen Museum zu sehen.

Und weil das alles so schnell ging, heißt die Ausstellungsfläche "Rapid Response"-Vitrine. Die Idee stammt aus Großbritannien. Dort gebe es seit 2014 eine ähnliche Vitrine im Victoria and Albert Museum in London, um schnell auf aktuelle Ereignisse reagieren zu können, erzählt Léontine Meyer van Mensch. "Ich finde, das ist eine sehr interessante Methodik und wollte das gern im Jüdischen Museum ausprobieren." Das Objekt, das hineingehöre, müsse einen Aha-Moment haben, sagt Meyer van Mensch. Das gelte zum Beispiel für Ereignisse wie den Tod von Lady Diana oder 9/11, wo einem das mittendrin schon auffalle.

Mit den Besuchern in Kontakt treten

"Meistens sammeln Museen retrospektiv und brauchen eine gewisse Inkubationszeit, um zu schauen was tatsächlich von Bedeutung ist. Jetzt machen wir es mal anders herum und vielleicht ist nach vier Monaten oder fünf Jahren dieses Ereignis gar nicht so besonders und vielleicht muss ich es dann auch nicht mehr in meiner Sammlung haben und kann es dann auch 'entsammeln'", sagt Léontine Meyer van Mensch. Sie hofft, dass das Objekt zumindest dafür sorgt, dass sie mit den Besuchern in Kontakt treten können. Es sei die Aufforderung, die Frage an die Besucher: "Was machst Du gegen Intoleranz, was ist Dein Beitrag?"

Wie es weitergeht, was passieren wird, das weiß auch Léontine Meyer van Mensch nicht. "Ich hoffe, dass wir einen avantgardistischen Spürsinn für Relevanzen entwickeln um bestimmte Ereignisse in der Gegenwart zu deuten, um sie schneller ins Museale und damit ins Diskursive zu rücken." Gewisse Abläufe zur Einordnung oder auch Behandlung der Objekte würden ausgelassen oder beschleunigt, "doch was diese Geschichte anbelangt, dachte ich, wir müssen uns einfach mal trauen! Das ist etwas, was wir generell viel stärker in Museen machen müssen", meint sie. (inh)