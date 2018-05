Kulturnachrichten

Freitag, 18. Mai 2018

Räuber Hotzenplotz erscheint am 25. Mai Früherer Termin für neuen Band wegen starker Nachfrage Der neue Räuber-Hotzenplotz-Band erscheint früher als zunächst geplant. Aufgrund des großen Interesses veröffentlicht der Thienemann-Esslinger Verlag das Buch mit dem Titel „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ bereits am 25. Mai. Ursprünglich war der 17. Juli für die Veröffentlichung vorgesehen. Die Vorlage zu dem Buch ist ein Überraschungsfund. Susanne Preußler-Bitsch, die Tochter des 2013 verstorbenen Kinderbuchautors Otfried Preußler, ist in seinem Nachlass darauf gestoßen. Der Räuber Hotzenplotz gilt neben der „Kleinen Hexe“ als Preußlers beliebteste Kinderbuchfigur und als Klassiker der Kinderliteratur.

"SZ" trennt sich von Karikaturist Hanitzsch Grund seien '"unüberbrückbare Differenzen" Die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) beendet wegen der als antisemitisch kritisierten Netanjahu - Karikatur ihre jahrzehntelange Zusammenarbeit mit dem Zeichner Dieter Hanitzsch. Das bestätigte Chefredakteur Wolfgang Krach in München. Krach hatte sich zuvor bereits für die Karikatur entschuldigt, die zu heftigen Diskussionen geführt hatte. Als Grund für die Beendigung der Arbeit mit Hanitzsch gab die SZ-Chefredaktion "unüberbrückbare Differenzen" an "darüber, was antisemitische Klischees in einer Karikatur sind". Der Deutsche Presserat wird wegen der Netanjahu-Karikatur ein Prüfverfahren einleiten. Wie eine Sprecherin des Selbstkontrollgremiums sagte, gingen bislang sechs Beschwerden beim Presserat ein. Im Kurznachrichtendienst Twitter hatten mehrere User die Zeichnung als antisemitisch kritisiert. Sie könne dem Nazi-Wochenblatt "Der Stürmer" entstammen, hieß es. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sieht ebenfalls "Assoziationen an die unerträglichen Zeichnungen der nationalsozialistischen Propaganda geweckt". Der Karikaturist Hanitzsch entschuldigte sich nicht. Der Vorwurf, dass man die Zeichnung als antisemitisch auffassen könne, treffe ihn nicht. Auch als Deutscher wolle er die Politik Netanjahus kritisieren können. Dessen Ankündigung "Nächstes Jahr in Jerusalem" verstehe er als Provokation, "weil Jerusalem höchst umstritten und nicht Israels offizielle Hauptstadt ist". Der Beschwerdeausschuss des Presserats entscheidet am 12. Juni über den Fall.

Maul neuer Intendant des Bachfests Leipzig Der Musikwissenschaftler arbeitete zuvor schon lange für das Bach-Archiv Der Musikwissenschaftler Michael Maul wird zum 1.Juni neuer Intendant des Bachfests Leipzig. Das teilte das Bach-Archiv Leipzig mit. Es freue ihn, "dass wir mit Michael Maul einen Intendanten gefunden haben, der sowohl in der Forschung als auch in der Praxis hervorragend vernetzt ist", erklärte Peter Wollny, Direktor des Bach-Archivs Leipzig. Maul hatte seit 2016 bereits die künstlerische Planung als Dramaturg beim Bachfest verantwortet. Der 40 Jahre alte Musikwissenschaftler arbeitet seit 2002 beim Bach-Archiv. Mit dem Bachfest ehrt die Stadt Leipzig jährlich im Juni für zehn Tage den Komponisten Johann Sebastian Bach, der von 1685 bis 1750 lebte, verbrachte den größten Teil seines Lebens in Leipzig. Dort schrieb er auch den Großteil seiner Hauptwerke.

Wörlitz bekommt Kunstwerke zurück Sie waren über die Sowjetunion in die DDR gelangt Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz gibt 21 Kunstwerke an die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz in Sachsen-Anhalt zurück. Die Werke gehörten ursprünglich zu einer Wörlitzer Sammlung und waren 1946 von der Roten Armee in die Sowjetunion gebracht worden, wie die Stiftung mitteilte. Bei der Rückgabe an die DDR seien die Objekte irrtümlich nach Ost-Berlin gelangt und wurden dort dem ehemaligen Hohenzollernmuseum zugeordnet. Forschungen ergaben nun, dass sie eigentlich nach Wörlitz gehören. Deshalb sei die Rückgabe an die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz in die Wege geleitet worden. Die Übergabe soll am 25. Mai stattfinden.