Rätseln Sie mit! Zwischen hoch und tief

Moderation: Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (imago / Ikon Images)

Gesucht wird ein musikalischer Fachbegriff mit sieben Buchstaben. Es gibt ihn als Helden, als Kavalier und als Lyriker.

1. Frage

Den Auftakt machte eine Filmmusik. 1967 wurde in den Disney-Studios ein Zeichentrickfilm produziert, der auf einer zweibändigen Sammlung von Erzählungen des britischen Autors Rudyard Kipling basiert. Allerdings war der Film mit der literarischen Vorlage nur noch oberflächlich verwandt. In der Sendung war die Ouvertüre der Filmmusik zu hören. In Deutschland gehört dieser amerikanische Animationsfilm bis heute zu den erfolgreichsten Kinoproduktionen überhaupt. Als die Bundeszentrale für politische Bildung 2003 eine Liste mit Filmen für die Arbeit an Schulen erstellte, war auch dieser Film darunter. Walt Disney selbst erlebte die Uraufführung des Filmes nicht mehr, er verstarb während der Produktion. Wie lautet der deutsche Titel des Films? Wenn Sie den bestimmten Artikel ignorierten, wurde aus dem übriggebliebenen Wort der zehnte Buchstabe gesucht.

2. Frage

Eines der Lieder aus dem in Frage 1 gesuchten Films wurde zu einem echten Evergreen: "The Bare Necessities", die deutsche Fassung trägt den Titel "Probier’s mal mit Gemütlichkeit". In der Sendung war eine aktuelle Interpretation von Melody Gardot und Raphael Gualazzi zu hören. Gefragt war der Name, der Figur, die das Lied singt. Er ist kein Mensch – auch, wenn er sich manchmal so benimmt. Aus seinem Namen notieren Sie bitte den zweiten Buchstaben.

3. Frage

Der amerikanische Komponist Joe Raposo ist vor allem für die vielen Lieder bekannt, die er für das amerikanische Kinderfernsehen komponierte. 1970 schrieb er ein Lied für eine der Puppen aus der Sesamstraße. Auch dieses Lied wurde zu einem Evergreen – im wahrsten Sinne des Wortes. Frank Sinatra, Van Morrison, Ray Charles, sie alle sangen "Bein' Green". Dazu die Frage, welcher Puppenfigur Raposo dieses Lied auf den Leib schrieb? Sie trat sowohl in der Sesamstraße als auch in der Muppetshow auf. Aus ihrem Namen benötigen Sie den dritten Buchstaben.

4. Frage

Auch das nächste Lied wurde in der Sesamstraße und in der Muppet Show gesungen. Seinen Ursprung hat es aber in einem Film von 1952. Darin wird das Leben eines dänischen Schriftstellers anhand der von ihm geschriebenen Märchen nacherzählt. In der vielleicht berühmtesten Szene des Films singt Hauptdarsteller Danny Kaye das Lied "The Inchworm", zu deutsch: die Raupe, während im Hintergrund die Insassen der örtlichen Schule das Einmaleins pauken. Aus dem zweiten Vornamen des dänischen Schriftstellers mit der blühenden Fantasie und der großen Nase sollte der vierte oder der siebte Buchstaben notiert werden.

5. Frage

1960 eroberte ein Schlagerfilm die westdeutschen Kinos. Die beiden Hauptdarsteller gehörten damals zu den Teenageridolen schlechthin. Sie war siebzehn, hatte ihren ersten Hit aber schon mit acht. Er war 21, in Deutschland und Österreich aufgewachsen und hatte mit fünfzehn in der Verfilmung des Fliegenden Klassenzimmers mitgespielt. Kurz darauf wurde er neben Ted Herold zu einem der ersten deutschen Rock'n'Roller. In der Sendung zu hören war das Duett mit dem Titel "Sag' mir, was Du denkst". Gesucht wurde der dritte Buchstabe aus dem Vornamen des männlichen Hauptdarstellers.

6. Frage

Auch in der letzten Frage ging es um eine Filmfigur. Fernand Joseph Désiré Contondin hatte eine Frau, der er jeden Wunsch von den Augen ablas. Seine Stiefmutter nannte ihn deshalb "Fernand d'elle", also: "ihr Fernand". Ergo nannte man den Mann mit dem ausladenden Gebiss bald überall nur noch "Fernandel". Weltweit bekannt wurde er dann in der Rolle eines Priesters, den er zwischen 1952 und 1965 fünfmal verkörperte; der sechste Film blieb unvollendet, da Fernandel während der Dreharbeiten 1971 starb. In der DDR durften die Filme nicht gezeigt werden, da der Gegenspieler dieses Charakters Kommunist war. Vom Vornamen dieser Figur, der eigentlich ein Titel bzw. eine Anrede ist, wurden der zweite und der dritte Buchstabe gesucht.

Schreiben Sie Ihre Lösung bis Mittwoch, den 18. Oktober 2017, bitte per Post an:



Deutschlandradio Kultur

Sonntagsrätsel

Postfach

10819 Berlin



oder Sie schicken uns ein Fax an die Nummer: 030 - 8503 - 29 - 5608 oder eine E-Mail an: sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de.