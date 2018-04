Rätseln Sie mit! Worüber wird hier gelacht?

Gesucht wird: ein Hauptwort mit sechs Buchstaben und drei Silben. Es stammt aus dem Lateinischen und bezeichnet – passend zum 1. April – eine besondere Form des Scherzes.

Frage 1:

Roter Faden der Sendung waren verschiedene Formen musikalischen Schabernacks. Den Auftakt machte Wolfgang Amadeus Mozart, der ja nicht nur ein großer Komponist war, sondern auch einen Hang zu derben Scherzen hatte – wovon nicht zuletzt die berüchtigten "Bäsle-Briefe" Zeugnis ablegen. 1787 komponierte er ein Stück, mit dem er einfallslose Kollegen auf's Korn nahm und ihre Unzulänglichkeiten vorführte. In der Sendung zu hören war das "Menuetto" aus der Komposition mit der Köchel-Verzeichnis-Nummer 522. Später gab man ihr den Beinamen "Bauernsinfonie", gesucht war hier aber der Titel, den Mozart selbst seiner Komposition gab. Er besteht aus drei Wörtern; gesucht wurde der erste Buchstabe des dritten Wortes.

Frage 2:

Von Florence Foster Jenkins ist der Ausspruch überliefert: "Die Leute sagen vielleicht, ich könne nicht singen, aber niemand kann sagen, ich hätte nicht gesungen!" Dieser Satz könnte auch von Mrs. Miller stammen, denn diese 1907 geborene Dame war so eine Art Florence Foster Jenkins des Pop. Ihre erste LP mit dem Titel "Mrs. Millers Greatest Hits" von 1966 verkaufte sich angeblich innerhalb weniger Wochen eine Viertelmillion Mal. In der Sendung zu hören war Mrs. Millers eigenwillige Version von "Downtown". Zwei Jahre zuvor war dieses Lied ein großer Hit für eine andere Sängerin. Der gesuchte Buchstabe befindet sich in ihrem Vornamen an sechster und in ihrem Familiennamen an dritter Stelle.

Frage 3:

Zu hören war der Berliner Liedermacher Funny van Dannen mit seinem autobiographischen Lied "Schön singen". Gefragt wurde nach dem Fachbegriff, der einen Stil und eine Epoche vor allem in der italienischen Oper des 17. und 18. Jahrhunderts bezeichnet und der übersetzt soviel wie "schöner Gesang" bedeutet. Das gesuchte Wort stammt aus dem Italienischen, wo es aus zwei Wörtern besteht. Gesucht wurde der siebte, der vorletzte Buchstabe.

Frage 4:

Bei diesem Stück resultierte die Komik aus dem Umstand, dass sich ein auf seinem Instrument versierter aber schon etwas reiferer Künstler eines kompositorisch eher schlichten Popsongs annimmt. Im Jahr 2001 bat das Playboy-Magazin eine Reihe von Künstlern um eine Liste ihrer Lieblingspopsongs der letzten 1000 Jahre. Der Gitarrist Richard Thompson nahm diesen Wunsch wörtlich – das älteste Lied seiner Liste stammte aus dem Jahr 1068, das neueste von 2001. Letzteres trug den Titel "Oops, I Did It Again". Die zugehörige Fragen zielte auf den Namen des Popstars, der bzw. die dieses Lied ursprünglich sang. Geboren wurde sie 1981 in den USA, Wikipedia bezeichnet sie als "Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin". Der dritte Buchstabe aus ihrem Vornamen war der gesuchte.

Frage 5:

Auch in der DDR gab es Gruppen, die der Selbstironie nicht abgeneigt waren und ihre Lieder – soweit dies möglich war – mit Seitenhieben auf die eigene Kultur spickten. So zum Beispiel die Gruppe Possenspiel. In der Sendung zu hören war ihr Lied "Wir ham' die Stones kaputtgespielt". In dem Lied kommen aber nicht nur Mick Jagger und Co. unter die Räder, auch der Ostrock bekommt sein Fett weg. Vor allem eine ostdeutsche Rockformation, die auch in Westdeutschland Erfolg hatte, wird auf’s Korn genommen. Die im Lied erwähnten Stichwörter waren "Sieben Brücken" und "Schwäne". Gesucht wurde der dritte, der mittlere Buchstabe aus dem Namen dieser Gruppe.

Frage 6:

Auch viele Jazzmusiker waren dem gehobenen Blödsinn nicht abgeneigt. Die in der Sendung zu hörende, im April 1917 geborene Sängerin imitierte, bzw. persiflierte gerne mal ihre Kollegen. In ihrer Version von "I Can’t Give You Anything But Love" nahm sie zunächst die Sängerin Rose Murphy und dann Louis Armstrong auf die Schippe. Gesucht war: aus dem Vornamen dieser Sängerin der erste Buchstabe oder der sechste aus ihrem Familiennamen.

