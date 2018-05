Rätseln Sie mit! Wie groß ist das denn?

Moderation: Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (imago)

Gesucht wird: Ein Hauptwort mit zwei Silben und sechs Buchstaben, die Beschreibung eines Gebietes.

1. Frage

Vom 2. bis zum 15. Mai wird in Deutschland die Europawoche gefeiert. Das ganze wird von zwei Gedenktagen markiert: am 5. Mai 1949 wurde der Europarat gegründet, und 9. Mai 1950 legte der französische Außenminister Robert Schumann seine Idee eines vereinten Europas vor. Daher ist das Sonntagsrätsel diesmal zweigeteilt – in eine Reise westlich und eine östlich an der deutschen Grenze entlang.

In dieser Woche beginnt die Reise in Dänemark. Vermutlich um 1637 wurde Dietrich Buxtehude in Helsingborg geboren. Damals gehörte die Stadt noch zu Dänemark, heute liegt sie in Schweden. Gesucht wird aus dem Namen der Epoche, in der Buxtehude seine Musik schrieb, der dritte von insgesamt sechs Buchstaben.

2. Frage

Zwar ist der Brexit beschlossene Sache, aber da die Satzung des Europarates in London unterzeichnet wurde und Deutschland durch die Nordsee ja auch irgendwie an Großbritannien grenzt, geht es in der zweiten Frage um eine Gruppe aus England. "London Calling" ist ein bekanntes Lied der Punk-Band The Clash. Fast zeitgleich erschien ein Lied mit demselben Titel von einer anderen englischen Band. Die gehörte dem Ende der 1970er Jahre aufkommenden Mod-Revival an und benannte sich nach einem italienischen Motorroller. In Deutschland wurde dieses Modell zeitweise von der Autobaufirma NSU hergestellt. Aus seinem Namen wird der sechste Buchstabe gesucht.

3. Frage

Die dritte Musik stammte von einem der bekanntesten Künstler der Niederlande. 1977 produzierte er für das deutsche Fernsehen eine sechsteilige Kinderserie, deren Titellied "Weg da!" – oder, in der niederländischen Fassung, "Opzij!" hieß. Und wer hatte es hier eilig? Aus seinem zweiteiligen Familiennamen wird gesucht der erste Buchstabe – egal von welchem der beiden Wörter.

4. Frage

Belgier sind zuallererst mal eins: keine Franzosen, wie Agatha Christie ihren berühmten Detektiv Hercule Poirot immer wieder betonen lässt. Auch Jacques Brel wies in seinen Liedern beständig darauf hin, dass er nicht aus Frankreich, sondern aus Belgien stamme. Das tat er nicht zuletzt, wenn er in der Sprache seines Geburtslandes, dem nördlichen Belgien, sang. Aus dem Namen dieser Sprache benötigen Sie den fünften Buchstaben.

5. Frage

Um Genies in Serie hervorzubringen, besaß der Zwergstaat Luxemburg mit gut einer halben Millionen Einwohner einfach zu wenig "Humankapital". Aber ein Superstar fand sich auch dort. Wenn dieser Schauspieler in den 1950er Jahren im Rundfunk auftrat, waren die Straßen wie leergefegt. Geboren wurde er am 30. April 1909 in Esch an der Alzette. Nach Ende des zweiten Weltkriegs wurde er wegen Landesverrats in Luxemburg zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, die Staatsangehörigkeit verlor er außerdem. Er hatte sich in den Augen seiner Landsleute zu sehr mit den Deutschen eingelassen. Dass seine stimmliche Omnipräsenz eher seinem Können als Sprecher denn seinen Fähigkeiten als Sänger geschuldet war, bewies er 1948 mit seiner Version des Nachkriegs-Schlagers vom "Theodor im Fußballtor". Der gesuchte Buchstabe befindet im Vornamen des Künstlers an zweiter und vierter, in seinem Familiennamen an zweiter oder sechster Stelle.

6. Frage

Die letzte Musik muss folgerichtig aus Frankreich kommen, dessen ehemaliger Außenminister Robert Schumann heute als Vater der europäischen Idee gilt. Dass man dort nicht nur Chansons singt, sondern dieses Erbe auch in sehr eigenwillige Rockmusik verwandeln kann, beweist seit 1984 eine Band, deren Namen man am treffendsten mit "Die harten Köpfe" übersetzt. In der Sendung zu hören war ihr Lied "Moderato" aus dem Jahr 2014, verbunden mit der Frage nach dem Bandnamen. Der besteht aus zwei Wörtern. Benötigt wird vom zweiten Wort der erste Buchstabe.

Schreiben Sie Ihre Lösung bis Mittwoch, den 16. Mai 2018, bitte per Post an: Deutschlandradio Kultur - Sonntagsrätsel - Postfach 10819 Berlin.

Oder schicken Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 - 8503 - 29 - 5608 oder eine E-Mail an: sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de.