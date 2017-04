Rätseln Sie mit! Wer kann das noch gebrauchen?

Moderation: Uwe Wohlmacher

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (dpa picture alliance epa Gustavo Graff / Handout)

Gesucht wird ein zweisilbiger Begriff mit sechs Buchstaben für etwas, das etwas beschreibt, das zum Problem werden kann.

1. Frage

Wir starteten mit einer der bekanntesten Kompositionen der klassischen Musik, die eigentlich jeder kennen sollte. Ihr Urheber, der im 17. Jahrhundert in Venedig geboren wurde, veröffentlichte sie 1725. Seitdem erfreut sich das Notenwerk, bei dem die Violine im Vordergrund steht, äußerster Beliebtheit. Der deutsche Name besteht aus drei Wörtern und uns kommt es auf den 2. Buchstaben im dritten Wort an. Sie hörten die Berliner Philharmoniker mit einem Stück aus einem mehrteiligen Werk, bei dem sich der Komponist von der Natur inspirieren ließ.

2. Frage

Eine deutsche Schauspielerin, die 1950 in Detmold geboren wurde und 1965 in einem Experimentalfilm das erste Mal vor der Kamera stand, wurde an der Seite von Ingrid Steeger in der Klimbim-Nachfolgeserie "Zwei himmlische Töchter" einem breiten Publikum bekannt. Neben vielen weiteren Filmen drehte sie zusammen mit Diether Krebs die TV Commedy-Reihe "Sketchup". Doch auch in ernsten Rollen, wie in den Buddenbrooks oder als politisch engagierte Kommissarin, war sie zu sehen und seit 2010 ist sie Präsidentin der Deutschen Filmakademie. Von wem ist hier die Rede? Aus dem zweisilbigen Nachnamen der Künstlerin können Sie zwischen dem 1. und 4. Buchstaben wählen. Sie hörten eine der wenigen Gesangsaufnahmen von ihr. "C’est Si Bon" im Duett mit Alexander Hacke.

3. Frage

Der 1944 geborene französische Künstler, dessen Name gesucht wird, schloss sich nach einer klassischen Ausbildung den Straßenmusikern vom Montmartre an, gewann bei einem Chansonwettbewerb und landete gleich mit seiner ersten Singleveröffentlichung "La Poupée qui fait non" 1966 einen europaweiten Erfolg, dem weitere Hitsingles folgten. Nach millionenfach verkauften Platten ging er 1973 in die USA und versuchte Mitte der Achtziger Jahre in Frankreich wieder an alte Erfolge anzuknüpfen. Das Comeback gelang dann erst Mitte der 2000er Jahre. Aus dem dreisilbigen Familiennamen des Sängers können Sie entweder den 8. oder den 9. Buchstaben aufschreiben. In der Sendung war er mit "Meine Puppe sagt non", der deutschen Version seines bekanntesten Hits, zu hören.

4. Frage

Jetzt geht es an den Hafen und auf alte Segelschiffe. In diesem Umfeld entstand Musik, die man im 15. Jahrhundert zur Arbeit sang. Anfangs wurden diese Lieder im Wechselgesang, ähnlich wie in der Gospelmusik, gesungen. Heutzutage ist es eine beliebte Unterhaltung, die gern von Männerchören vorgetragen wird. Wie heißt diese Liedform oder Gattung? Es ist ein zweisilbiges englisches Wort, aus dem Sie bitte den 3. Buchstaben notieren. Sie hörten "Wir lieben die Stürme" von Achim Reichel.

5. Frage

Einer berühmten englischen Rockband, die im fünften Jahrzehnt Musik macht und dem Hard-Rock in den frühen Siebziger Jahren zum weltweiten Durchbruch verhalf, gelang 1972 als Reaktion auf einen Festivalunfall ihr wohl bekanntester Song, den Sie in einer Instrumentalversion von Jazzkantine hörten. Ein Hit für die Ewigkeit, den viele Gitarrenschüler am Anfang lernen. An Ihnen ist es, aus dem zweiteiligen Namen des Quintetts den 5. Buchstaben aus dem zweiten Wort herauszufiltern. Die Band hat gerade ein neues Album veröffentlicht, das wohl das letzte in der langen und überaus erfolgreichen Karriere sein wird.

6. Frage

In der letzten Runde trat ein in den späten 1860er Jahren geborener afro-amerikanischer Komponist und Pianist auf, der als Vollender des Ragtime gilt, einem Vorläufer des Jazz. Viele seiner Ende des 19. Jahrhunderts gedruckten Notenwerke wurden große Verkaufserfolge, dennoch gingen wichtige andere, wie ein Musical, eine Oper und eine Sinfonie, verloren. Sie kennen ganz sicher seinen Ragtime-Klassiker, der 1973 für den Hollywood-Streifen "Der Clou" verwendet wurde. Alles, was Sie nun zur Lösung unseres Spiels noch benötigen, ist der 4. Buchstabe aus dem Nachnamen des Komponisten, der 1917 starb.

