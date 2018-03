Rätseln Sie mit! Was tut sich denn da?

Moderation: Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (imago)

Gesucht wird ein Hauptwort mit sechs Buchstaben und zwei Silben, es passt zum Frühlingsanfang!

1. Frage

Den Auftakt der Sendung machte das Volkslied "Es tönen die Lieder". Die Frage dazu zielte auf die Form des Liedes, bei der die einzelnen Instrumente die Melodie zeitlich versetzt spielten. Vor allem beim Singen kommt dieser Form häufig zur Anwendung. Der erste Buchstabe dieses Begriffs war der gesuchte.

2. Frage

Da ging es um einen Komponisten der Avantgarde des 20. Jahrhunderts. Geboren wurde er am 5. September 1912 in Los Angeles. Wenn man sein berühmtestes Werk im Radio spielen würde, bekäme der Sender sicher einige Anfragen, ob die Antenne ausgefallen sei, mancher Hörer würde vielleicht auch denken, sein oder ihr Radio habe den Geist aufgegeben. In der Sendung zu hören war das Stück "Spring" aus dem 1947 komponierten Zyklus "The Seasons". In seiner Urform war es eine Klaviermusik für ein Ballett, das Merce Cunningham choreographiert hatte. Der vierte, der letzte Buchstabe aus dem Vornamen des Komponisten wurde für das Lösungswort benötigt.

3. Frage

Auch hier wurde wieder ein Komponist gesucht. Dieser machte auch als Schauspieler von sich reden: Zur Stummfilmzeit spielte er die Hauptrollen in zwei Filmen von Alfred Hitchcock. Als ihm der Sprung nach Hollywood nicht glückte, verlegte er sich ab Mitte der 1930er Jahre auf das Komponieren von Musicals. 1945 landete er mit seinem Lied "We’ll Gather Lilacs In The Spring Again" einen riesigen Erfolg. Es wurde u.a. von Frank Sinatra, Bing Crosby und Julie Andrews interpretiert – in der Sendung zu hören war es in einer Aufnahme mit Richard Tauber. Heute ist unter anderem ein jährlich verliehener Preis für britische Songwriter und Komponisten nach dem gesuchten Mann benannt. Aus seinem Vornamen der dritte oder aus seinem Künstlernachnamen der zweite oder der letzte Buchstabe war der gesuchte.

4. Frage

Auf der Südhalbkugel der Erde beginnt Ende März der Herbst. Im Jahr 1972 schrieb der brasilianische Komponist Tom Jobim das Lied "Aguas de Marco", zu Deutsch "Wasser des März", und brachte es in zwei Fassungen heraus: In der portugiesischsprachigen wird der Herbst besungen, in der englischen geht es um den Frühling. In der Sendung zu hören war die brasilianische Version, die Jobim als Duett mit der Sängerin Elis Regina aufnahm. Nun war "Tom" nur der Spitzname, den ihm seine Schwester verpasste – in der Sendung gefragt wurde nach seinem korrekten Vornamen. Gesucht wurde vom zweiten seiner Vornamen der sechste, der letzte Buchstabe.

5. Frage

Igor Stravinskys Ballettmusik "Das Frühlingsopfer" oder – auf Englisch – "The Rite Of Spring" dürfte wohl eines der bekanntesten Werke zum Thema Frühling sein. Die Uraufführung 1913 in Paris war von Unmutsbekundungen des Publikums begleitet – was aber wohl vor allem an den Tänzern lag, wobei auch die Musik ziemlich schwere Kost war. Gefragt wurde nach dem Originaltitel dieses Stückes – vom vierten Wort der erste oder der achte Buchstabe brachten Sie der Lösung ein Stück näher.

6. Frage

Der Frühling hat in er Vergangenheit eine Unmenge an Liedern inspiriert: "You Must Believe In Spring", "Springtime again", "Some Other Spring", "Spring Will be a Little Late This Year" – die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Dass aber auch heute noch zeitlose Lieder über den Frühling geschrieben werden, bewies Tom Waits mit "You Can Never Hold Back Spring". Die Frage dazu lautete: unter welchem anderen Namen ist die Jahreszeit hierzulande noch geläufig? Aus diesem kurzen, poetischen Wort wurde der zweite Buchstabe gesucht.

