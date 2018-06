Rätseln Sie mit! Was rollt denn da?

Moderation: Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (dpa / picture alliance / Jens Kalaene)

Gesucht wird ein Hauptwort mit sechs Buchstaben und zwei Silben, passend zum Weltfahrradtag am 3. Juni.

1. Frage

Den Auftakt machte das Stück eines französischen Komponisten. 1921 schrieb er einen Zyklus mit dem Titel "Promenades", in dem er jedem Fortbewegungsmittel eine Klavierminiatur widmete. Das neunte Stück trägt den Titel "A Bicyclette". Geboren wurde der Mann am 7. Januar 1899, gestorben ist er am 30. Januar 1963. Gesucht wird aus seinem Vornamen der siebte, der letzte Buchstabe.

2. Frage

Eines der ältesten Lieder über das Fahrrad stammt aus dem Jahr 1892: "Daisy Belle", auch bekannt als "Bicycle Built For Two". 1934 war es dann nochmal ein Hit für die britische Music Hall-Sängerin Florrie Forde. Das Lied hat aber auch noch eine zweite Geschichte – es war das erste, das von einem Computer gesungen wurde, nämlich vom IBM 7094. In Anspielung darauf ließ Stanley Kubrick den Großcomputer in seinem Film "2001 – Eine Odyssee im Weltraum" ebenfalls dieses Lied singen. Und welche Bezeichnung trug dieser Computer mit dem berühmten "roten Auge"? Sein Name besteht aus drei Buchstaben und einer Zahl, gesucht wird der zweite Buchstabe.

3. Frage

Ein Fahrrad-Hit in den USA war 1936 das Lied "Pedal Your Blues Away". 1978 wurde es von der Gruppe "The Cheap Suit Serenaders" neu eingespielt. Chef dieser Gruppe ist ein weltberühmter Comiczeichner, der vor allem als Schöpfer der Figur "Fritz The Cat" bekannt wurde. Unter Rockmusikfans kennt man ihn als Zeichner des Covers der LP "Cheap Thrills" von Janis Joplin with Big Brother And The Holding Company. Mit Mickey Maus oder Donald Duck hat dieser Mann nichts am Hut, sein Werk wird eher dem Comic-Underground zugerechnet. Und jugendfrei ist es häufig auch nicht. Geboren wurde er am 30. August 1943. Aus seinem Vornamen wird gesucht der sechste, der letzte Buchstabe.

4. Frage

Musik Nummer vier trägt den Titel "La Bicyclette" und stammt von einem Sänger, der auch als Schauspieler von sich Reden machte. Geboren wurde er am 13. Oktober 1921 in Italien als Ivo Livi, gestorben ist er am 9. November 1991 in Frankreich. Und unter welchem Künstlernamen machte der Mann Karriere? Der vierte, der mittlere Buchstabe aus seinem Nachnamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

5. Frage

Das Lied "Das alte Fahrrad" entstand aus einem Experiment – so zumindest erzählt es der Künstler selbst. Immer wieder schrieb er über das, was er morgens nach dem Aufstehen als erstes sah, wenn er aus dem Fenster schaute, ein Lied. Und eines Tages kam eben dieses Lied dabei heraus. Geboren wurde der Liedermacher und Schriftsteller am 2. Mai 1950 in Berlin. Der gesuchte Buchstabe befindet sich in seinem Vornamen an sechster Stelle, in seinem Familiennamen – der zu einem Berliner Jahrgang 1950 passt wie die Faust aufs Auge – ist es der fünfte, der neunte oder der zwölfte Buchstabe.

6. Frage

In den 1960er Jahren machte in Amsterdam die anarchistische Provo-Bewegung von sich Reden. Ihr bekanntestes Projekt waren die "weißen Fahrräder". Mit ihnen wollten sie das Verkehrsproblem in Amsterdam lösen. 50.000 davon sollten – unabgeschlossen – den Bürgern zur Verfügung stehen. Der Plan wurde im Stadtrat abgelehnt, also strichen die Provos kurzerhand 50 Fahrräder weiß an und verteilten sie in der Stadt. Das erregte internationales Aufsehen – und Bands wie Tomorrow und Pink Floyd schrieben Lieder über Fahrräder. 1985 nahm eine Band namens "The Dukes Of Stratosphere" eine Platte im psychedelischen Stil der späten 1960er Jahre auf, auf der natürlich auch ein Lied über ein Fahrrad nicht fehlen durfte. In der Sendung war das Stück "Bikeride To The Moon" zu hören. Die zugehörige Frage zielte auf den alten Namen für das Fahrrad. Die Kurzform dieses Wortes ist heute noch das Wort, mit dem man in der Schweiz das Fahrrad bezeichnet. Der dritte Buchstabe aus der Lang- oder der Kurzfassung dieses Wortes bildete den Abschluss des Rätselwortes.

Schreiben Sie Ihre Lösung bis Mittwoch, den 13. Juni 2018, bitte per Post an: Deutschlandradio Kultur - Sonntagsrätsel - Postfach 10819 Berlin.

Oder schicken Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 - 8503 - 29 - 5608 oder eine E-Mail an: sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de.