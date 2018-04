Rätseln Sie mit! Was rollt denn da?

Gesucht wird: ein Hauptwort mit sechs Buchstaben und zwei Silben, ein englischer Begriff, der deutsche oder holländische Wurzeln hat.

Frage 1

Roter Faden der Sendung waren die Münzen. Eine der frühesten Erwähnungen findet sich in der Bibel und passt zum gerade vergangenen Karfreitag: Als Judas Jesus an die Römer verriet, bekam er von ihnen eine bestimmte Anzahl von Silbermünzen – daher auch der Begriff "Judaslohn". In der Sendung zu hören war das Lied "Don’t You Grieve" eine Vertonung dieser Geschichte, geschrieben vom britischen Singer-Songwriter Roy Harper. Gefragt ist die Anzahl der Münzen. Der erste Buchstabe aus diesem Zahlwort ist der erste Buchstabe des Lösungswortes.

Frage 2

Auch in der Oper spielen Münzen immer wieder eine zentrale Rolle. So zum Beispiel in der komischen Oper "L’elisir d’amore", zu deutsch "Der Liebestrank" aus dem Jahr 1832. In einer der Schlüsselszenen verkauft sich der Bauer Nemorino für 20 Taler als Soldat an den Sergeanten Belcore. Das Geld benötigt er, um von einem Wunderdoktor den titelgebenden Liebestrank zu erwerben. In der Sendung zu hören war das Duett "Venti Scudi", zu deutsch "20 Taler", gesungen von Enrico Caruso und Giuseppe da Luca. Gesucht wird nach dem Komponisten der Oper. Aus seinem Vornamen der letzte oder aus dem Familiennamen der zweite Buchstabe ist der gesuchte.

Frage 3

Und noch eine komische Oper, entstanden exakt zehn Jahre später – und hier sind es nun schon "5000 Taler". Für diese Summe will ein Baron dem Dorfschulmeister Baculus seine Braut abkaufen. Nur eben, dass die Dame gar nicht seine Braut ist, sondern eine verkleidete Baronin. Gesungen wurde die Arie des Baculus von Ivan Rebroff. Der Komponist war Albert Lortzing, gesucht ist der Titel der Oper. Er besteht aus zwei Wörtern, von denen das erste ein bestimmter Artikel ist. Der gesuchte Buchstabe befindet sich im zweiten Wort an dritter Stelle.

Frage 4

Die Vorstellung, dass man durch das Werfen von Münzen in einen Brunnen einen Wunsch erfüllt bekommt, ist uralt. Einer der bekanntesten "Wunschbrunnen" ist sicher der Fontana di Trevi in Rom. In einem Film von Frederico Fellini aus dem Jahr 1960 begnügen sich die Hauptdarsteller allerdings nicht mit einer Münze, sondern springen gleich selbst in den Brunnen. Der Titel des Films besteht aus drei Wörtern, gesucht wird aus dem ersten Wort der erste oder aus dem zweiten Wort der dritte Buchstabe. In der Sendung zu hören war der Saxophonist Hank Mobley mit "Three Coins In The Fountain" aus dem gleichnamigen Film von 1953, in dem der Trevi-Brunnen ebenfalls eine wichtige Rolle spielt.

Frage 5

Das Lied trug den Titel "Münzen und Scheine", gesucht wurde der Interpret – ein Liedermacher und Kabarettist, der am 14. April 1971 in Köln geboren wurde. Der Mann erregte 2017 Aufsehen, als es das Land Rheinland-Pfalz wegen der Toilettengebühr auf Autobahnraststätten verklagte. Aus seinem Vornamen wird gesucht: der fünfte Buchstabe.

Frage 6

In dem Lied "The Jeweller" aus dem Jahr 1970 geht es um Münzen, die ein Juwelier in Nachtarbeit wieder zum Glänzen bringt. Geschrieben hat es der US-amerikanische Singer-Songwriter Tom Rapp, der im Februar dieses Jahres verstarb. In der Sendung wurde gefragt, wie man die Rückseite einer Münze nennt. Vielen wird das Wort aus einem anderen Zusammenhang bekannt sein. Aus diesem kurzen Begriff wird gesucht: Der erste oder der fünfte Buchstabe.

