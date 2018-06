Rätseln Sie mit! Was machen sie denn da?

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (imago)

Gesucht wird ein Verb mit sechs Buchstaben und zwei Silben. Es kann auch ein Substantiv sein, das eine Aktivität beschreibt, der man vor allem im Sommer gut nachgehen kann.

1. Frage

Das erste Lied der Sendung war die von dem Altsaxophonisten Charlie Parker gespielte Instrumentalversion eines der bekanntesten Lieder über den Sommer überhaupt. Die Arie aus der Oper "Porgy and Bess" gehört zu den meistinterpretierten Musikstücken aller Zeiten. Vom Titel dieses Liedes, der nur aus einem englischen Wort besteht, sollte der erste Buchstabe notiert werden.

2. Frage

Gesucht wird ein britischer Komponist, geboren am 29. Januar 1862, gestorben am 10. Juni 1934. Seine Familie sah ihn als Leiter einer Orangenplantage in Florida, ihn aber inspirierte diese Umgebung eher zum Komponieren. Erste Erfolge feierte er in Deutschland, kurz darauf zog er mit seiner Frau nach Frankreich. In der Sendung zu hören war seine Komposition "In A Summer Garden" aus dem Jahr 1908. Aus dem Familiennamen des Komponisten der fünfte, der vorletzte Buchstabe, ist der gesuchte.

3. Frage

Das Lied "Samba de Verao" – also "Sommer Samba", erlangte unter dem Titel "So Nice" internationale Bekanntheit, vor allem in der Interpretation durch Astrud Gilberto. In der Sendung zu hören war der Komponist des Liedes mit seiner Version. Geboren wurde er am 14. September 1943. Aus dem Vornamen dieses Brasilianers wurde der dritte Buchstabe gesucht.

4. Frage

Nicht wenige Lieder über den Sommer sind von einer leichten Melancholie durchzogen. Das Lied "L'été 68" hat davon gleich eine ganze Portion abbekommen – was vielleicht daran liegt, dass es im Winter 1968 aufgenommen wurde, als der "Sommer 68" schon längst vorbei war. Ohnehin war dieser französische Sänger und Komponist eher auf der schwermütigen Seite zu Hause. Geboren wurde er 1916 in Monaco, gestorben ist er 1993 in Italien. Seine Komposition "Avec Le Temps" ist angeblich das meistinterpretierte französische Chanson weltweit. Gefunden werden sollte: aus seinem Familiennamen der erste Buchstabe.

5. Frage

Im Jahr 2015 brachte der 1955 bei Wittenberg geborene Liedermacher Wenzel eine CD mit dem Titel "Sterne glühn" heraus. Auf dieser CD interpretierte er die Lyrik eines umstrittenen Dichters, der 1891 in München geboren wurde. Nach bewegten Jugendjahren flüchtete der Mann 1933 zunächst in die Tschechoslowakei, dann nach Frankreich und schließlich nach Moskau. Nach dem Krieg ging er in die DDR, wo er 1954 Kulturminister wurde. War er während des Krieges gar ein Verehrer Stalins gewesen, so schwor er kurz vor seinem Tod 1958 dem Sozialismus ab. In der Sendung zu hören war Wenzels Vertonung des Gedichtes "Der Sommer summt". Der gesuchte Buchstabe befindet sich im ersten Vornamen des Dichters an siebter Stelle, in seinem Familiennamen ist es der zweite und der fünfte Buchstabe.

6. Frage

Eines der bekanntesten italienischen Lieder beginnt mit der Zeile "Cerco l’estate tutto l’anno", zu deutsch: "Das ganze Jahr suche ich den Sommer". "Azzurro" war 1968 ein Riesenhit für Adriano Celentano. Maßgeblich komponiert hat das Lied aber ein anderer Künstler, der heute genauso bekannt ist wie Celentano. Aus dem Namen dieses Cantautore wird gesucht der dritte, der mittlere Buchstabe aus seinem Familiennamen.

