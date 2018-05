Rätseln Sie mit! Was liegt denn da?

Moderation: Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (dpa picture alliance epa Gustavo Graff / Handout)

Gesucht wird ein Hauptwort mit zwei Silben und sieben Buchstaben.

1. Frage

Die erste Runde des Rätsels anlässlich der Europawoche endete in Frankreich, diesmal beginnt die Reise in Polen. Dazu passt der gesuchte Komponist, er gehört schon lange zu den Stammgästen im Sonntagsrätsel. Der Sohn eines Franzosen und einer Polin wurde 1810 im Herzogtum Warschau geboren, gestorben ist er 1849 in Paris. In der Sendung zu hören war aus seinem Zyklus "Polnische Lieder" das Stück "Życzenie", der deutsche Titel lautet "Mädchens Wunsch". Der gesuchte Buchstabe findet sich im Vornamen des Komponisten. In der französischen Schreibweise ist es der dritte oder der fünfte, schreibt man den Namen Polnisch, ist es der fünfte Buchstabe.

2. Frage

Der 1931 in Posen geborene Krzysztof Komeda verfolgte zunächst zwei Karrieren – eine als Hals-Nasen-Ohrenarzt und eine als Jazzpianist. In den 1960er Jahren entscheid er sich dann für die Karriere als Musiker. Den meisten Ruhm haben ihm seine Filmmusiken eingebracht. Darunter befindet sich auch eine für einen ziemlich gruseiligen amerikanischen Film von 1968. In der Sendung zu hören war das Thema des Films mit dem Titel "Lullabye", gesungen wurde es von der Hauptdarstellerin Mia Farrow. Der Titel des Films besteht aus zwei Wörtern, gesucht wird vom ersten Wort der erste oder der siebte Buchstabe.

3. Frage

Auch Musik Nummer drei stammt aus einem Film, allerdings aus einem Dokumentarfilm. In seinem Mittelpunkt steht der britische Avantgarde-Gitarrist Fred Frith, erschienen ist er 1990 in der Schweiz und in Deutschland. Gegen Ende des Films sitzen die tschechische Geigerin Iva Bittová und der Perkussionist Pavel Fajt auf einem Bett und spielen ein Lied zu den Piepgeräuschen eines Weckers. Der Titel des Liedes: "Morning Song". Die Frage zielte auf den Titel des Films. Es besteht aus vier englischen Wörtern, für das Lösungswort wurde aus dem vierten Wort der vierte Buchstabe benötigt.

4. Frage

Einer der bekanntesten tschechischen Künstler ist sicher Karel Gott. Der Mann hat so ziemlich alles gemacht, von jiddischen Liedern bis zum Elvis-Surrogat. 1969 nahm er sogar ein Stück der Rolling Stones auf. In seiner Fassung trug es den Titel "Rot und Schwarz". Aus dem Originaltitel, der aus drei Wörtern besteht, wird der jeweils letzte Buchstabe aus den ersten beiden Wörtern gesucht.

5. Frage

Zu den bekanntesten österreichischen Komponisten gehört Hugo Wolf. Der Vertreter der Spätromantik ist vor allem für seine vielen Gedichtvertonungen bekannt. In der Sendung zu hören war das Lied "Verschwiegene Liebe", gesungen von der "Wiener Nachtigall", Rita Streich. Gesucht wird nach dem Verfasser des Gedichtes: ein adeliger Schlesier, geboren 1788, gestorben 1857. Notiert werden sollen zwei Buchstaben - und zwar die ersten beiden aus dem Wort nach dem Adelspräfix.

6. Frage

Die letzte Station der Rundfahrt ist die Schweiz, die zwar nicht zur EU gehört, aber natürlich zu Europa. Und wo in der Sendung vom letzten Sonntag "London Calling" zu hören war, hieß es diesmal "Schaffhausen Calling" – denn von dort stammt die Gruppe "Die Aeronauten". Und welche ist die prominenteste Sehenswürdigkeit dieses Ortes? Aus ihrem Namen der achte oder der neunte Buchstabe ist der letzte dieses Rätsels.

Schreiben Sie Ihre Lösung bis Mittwoch, den 23. Mai 2018, bitte per Post an: Deutschlandradio Kultur - Sonntagsrätsel - Postfach 10819 Berlin.

Oder schicken Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 - 8503 - 29 - 5608 oder eine E-Mail an: sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de.