Rätseln Sie mit! Was klingt denn da?

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (imago / Ikon Images)

Um Vertonungen von Gedichten von Samuel Barber bis Hanns Eisler geht es diesmal im Sonntagsrätsel. Gesucht wird ein aus dem Lateinischen stammendes Hauptwort mit sechs Buchstaben und zwei Silben. Selbst, wenn Sie die beiden Silben trennen, bleibt es immer noch freundlich.

1. Frage

Der erste gesuchte Dichter stammt aus Irland. Am 16. Juni begeht man in der Hauptstadt Dublin alljährlich den "Bloomsday". An diesem Tag wandeln Menschen aus aller Welt auf den Spuren Leopold Blooms, der Hauptfigur des Romans "Ulysses", der an eben diesem Tag im Jahr 1904 spielt. Der Autor dieses Romans hat auch Gedichte geschrieben wie "Strings In The Earth And Air", vertont durch Samuel Barber. Wir suchen den Namen dieses 1882 geborenen Schriftstellers. Aus seinem Vornamen der fünfte und der letzte Buchstabe ist der erste des Rätselwortes.

2. Frage

Hochkonjunktur hatten Gedichtvertonungen vor allem zur Zeit der Romantik. Dass man Balladen aber nicht unbedingt balladesk vertonen muss, belegte 1978 Achim Reichel, indem er aus einem der bekanntesten deutschen Gedichte einen handfesten Rocker machte. Gesucht wird auch hier wieder der Autor. Geboren wurde er 1819 in Neuruppin, gestorben ist er 1898 in Berlin, in beiden Städten gibt es eine nach ihm benannte Apotheke. Der zu notierende Buchstabe befindet sich in seinem Vornamen an vierter und sechster Stelle, im Familiennamen steht er an zweiter Position.

3. Frage

Die US-amerikanische Schriftstellerin Dorothy Parker wurde vor allem durch ihre Arbeit in Hollywood bekannt – sie schrieb zum Beispiel das Drehbuch zu dem Film "A Star Is Born", für das sie 1937 für den Oscar nominiert wurde. Im Jahr 2006 vertonte eine Sängerin das Parker-Gedicht "Afternoon" für ihr Album "No Promises". Die gebürtige Italienerin arbeitete lange als Model, 2008 wurde sie dann die "First Lady" in Frankreich. Gesucht wird der vierte Buchstabe aus ihrem Familiennamen.

4. Frage

2014 veröffentlichte der in den USA geborene Trompeter Paul Brody ein Album mit dem Titel "Hinter allen Worten". Es enthält vor allem Vertonungen von Gedichten einer Schriftstellerin mit einer bewegten Vita: Geboren wurde sie am 11. Mai 1901 in Österreich-Ungarn. Lange pendelte sie zwischen ihrer Heimatstadt Czernowitz und den USA, bevor sie sich schließlich in Düsseldorf niederließ. Sie war u.a. mit dem Dichter Paul Celan befreundet, den sie im Ghetto von Czernowitz kennenlernte. Ihr Name ist eindeutig deutschen Ursprungs, legt aber den Schluss nahe, dass sie nicht aus Deutschland stammte. Gesucht wird der letzte Buchstabe aus ihrem Vornamen oder der vorletzte aus ihrem Familiennamen.

5. Frage

Von dem Gedicht "Ideal und Wirklichkeit" gibt es gleich zwei Vertonungen – die eine stammt von Hanns Eisler, die andere von Olaf Bienert. Letztere war in der Sendung zu hören, gesungen von Günter Pfitzmann. Die Republik, von der im Text die Rede ist, ist die von Weimar. Und die hat der gesuchte Dichter und Schriftsteller treffend wie kaum ein anderer beschrieben. Von ihm stammt das Zitat "Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger." Der gesuchte Buchstabe befindet sich in seinem Vornamen an letzter und in seinem Familiennamen an erster Stelle.

6. Frage

Der letzte gesuchte Dichter wurde am 27. Oktober 1914 in Wales geboren. 1989 vertonte John Cale, ebenfalls gebürtiger Waliser, zwei seiner Gedichte, darunter auch sein vielleicht berühmtestes: "Do Not Go Gentle Into That Good Night". Dem gesuchten Dichter wird das Zitat zugeschrieben: "Es war schon schwierig genug, das Zeug zu schreiben. Verlangen Sie nicht von mir, noch etwas darüber zu sagen". So poetisch seine Gedichte waren, so handfest waren seine Umgangsformen. Gestorben ist er am 9. November 1953 in New York – wahrscheinlich an den Auswirkungen seiner Alkoholexzesse. Aus seinem Familiennamen schreiben Sie bitte den ersten Buchstaben.

