Rätseln Sie mit! Warum ist hier so viel los?

Moderation: Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (imago)

Wir suchen ein zweisilbiges Wort aus dem Französischen mit sechs Buchstaben. Es passt zur Jahreszeit. Und wenn Sie den Begriff ins Englische übertragen, passt er sogar zu jeder Jahreszeit.

1. Frage

Dieser Mann machte ab 1970 als Sänger und Gitarrist einer Agit-Rock-Combo von sich reden. Nach Auflösung seiner Band in den frühen 1980er Jahren startete er dann höchst erfolgreich eine Solokarriere. Nun wurde er auch mit Liebesliedern bekannt, sein Humor kam ebenfalls stärker zur Geltung. Geboren 1950, gestorben 1996 auf einem Bauernhof in Schleswig-Holstein, wo er auch das in der Sendung gehörte Lied allein am Klavier aufnahm. Zu dieser Zeit hatte der gesuchte Mann seinen größten Hit. Seine Stimme ist unverwechselbar. Aus seinen Künstlernamen notieren Sie bitte den vierten Buchstaben. Und wenn Sie seinen bürgerlichen Familiennamen kennen – da ist es der letzte Buchstabe.

2. Frage

Wer in den 1960er und/oder 1970er Jahren Gitarre spielen wollte, der oder die übte und übte und übte dieses Lied. Geschrieben hat es 1961 der Doyen der britischen Folk-Revival Szene, Davey Graham. Aber auch Bert Jansch oder Paul Simon haben es aufgenommen, letzterer für das zweite Simon & Garfunkle-Album "Sounds Of Silence". Die Frage: wie heißt das Stück? Vier Buchstaben, Sie benötigen den ersten.

3. Frage

Wir bleiben bei der Gitarre. Wer es mit dem Üben weiter gebracht hatte, der durfte sich irgendwann auch mit Etuden des folgenden Komponisten beschäftigen. Gelebt hat er von 1887 bis 1959. Er ist der mit Abstand bekannteste Komponist seines Heimatlandes. Aus der "Suite populaire brésilienne" spielte der Gitarrist Frank Baumgarten das Stück mit dem etwas merkwürdigen Titel "Schottish-Choro". Vom Vornamen des Komponisten brauchen Sie den dritten Buchstaben, der zweite Buchstabe seines Familiennamens tut's aber auch.

4. Frage

Gesucht wird ein Trio, das in den späten 1940er und frühen 1950er Jahren große Erfolge feierte und das sogar in einem Film an der Seite von Hildegard Knef auftrat. Das große Vorbild dieser drei Herren war das Nat King Cole Trio – beide spielten in der Besetzung Klavier, Gitarre und Kontrabass. Unser Trio nannte sich dann auch gleich noch "Die King Kols" – was schon auf ihre große Nähe zum gepflegten Klamauk hinweist. Leider weiß man kaum etwas über die Gruppe. Pianist und Sänger Fred Preusser alias Fred Kinglee soll 1975 in Bermen gestorben sein. Sollte jemand etwas über ihn wissen, darf er oder sie sich gerne bei uns melden. Der gehörte Titel: "Wenn Sie mal nen Hund brauchen", aufgenommen am 4. November 1949 in Wien. Die zugehörige Frage: Wie heißt die hier von Fred Kinglee verballhornte Gesangstechnik? Entstanden ist sie im Jazz. Auf Deutsch könnte man es auch "sinnfreies Silbensingen" nennen. Louis Armstrong erzählte gerne, er habe diesen Gesangsstil erfunden, als ihm 1926 im Studio das Blatt mit dem Text vom Notenständer rutschte. Vom einsilbigen englisches Wort schreiben Sie bitte den ersten Buchstaben auf.

5. Frage

Das Musikstück kann man der sogenannten Neuen Musik zurechnen. Allerdings waren hier keine Tonbandcollagen von Dieselloks zu hören. Und auch Pianisten, die ihr Instrument mit Zahnbürsten oder Bohrmaschinen bearbeiten, hörten Sie hier nicht. Dieser Avantgardist nahm sich die Freiheit, vollkommen harmonische Musik zu schreiben. Sein Name war Louis Thomas Hardin, 1916 als Sohn eines Wanderpredigers und einer Lehrerin im amerikanischen Bundesstaat Kansas geboren. Mit 16 Jahren durch einen Unfall erblindet, zog er später nach New York, wo er auf den Straßen komponierte, musizierte und lebte. Bald gehörte der ständig mit einer Wikingerkluft inklusive Speer angetane Hardin zum Stadtbild. Angeblich soll in den späten 60er Jahren das Hilton Hotel in einer seiner Anzeigen mit dem Satz geworben haben: Sie finden uns gegenüber von Louis Hardin – wobei in der Anzeige der Künstlername verwendet wurde. Und eben den sollten Sie erraten. Wie nannte sich der Komponist Louis Thomas Hardin? Sein Name besteht aus einem einzigen Wort – und aus dem brauchen Sie den zweiten, dritten oder sechsten Buchstaben. In der Sendung hörten Sie seine Komposition "Bird’s Lament".

6. Frage

Manche Musiker scheinen dazu verdammt zu sein, immer nur Steigbügelhalter für den Erfolg anderer zu sein. So oder so ähnlich ging es auch der folgenden Dame. Ihr einziger Hit von 1973 wurde dann 1978 in einer Disco-Version ein Riesenerfolg für die Band Eruption, und 1984 legte Tina Turner mit Ihrer Version noch einen drauf. Das Original ist heute weitestgehend vergessen, auch die Soulsängerin, die im April ihren 70. Geburtstag feierte, kennen heute nur noch Eingeweihte. Eine tolle Stimme – die hatte sie aber auch lang genug im Gospelchor ihres Großvaters trainiert, bevor sie mit 26 Jahren ihren einzigen kleinen Hit landete. Frage: Wer kam 1973 mit "I Can’t Stand The Rain" immerhin auf Platz 38 der US-amerikanischen Charts? Dem Vornamen der Sängerin entnehmen Sie bitte den zweiten oder den dritten Buchstaben.

Schreiben Sie Ihre Lösung bis Mittwoch, den 12. Juli 2017, bitte per Post an:



Deutschlandradio Kultur

Sonntagsrätsel

Postfach

10819 Berlin



oder Sie schicken uns ein Fax an die Nummer: 030 - 8503 - 29 - 5608 oder eine E-Mail an: sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de.