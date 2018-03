Rätseln Sie mit! Ist das aber stark!

Moderation: Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (dpa / picture alliance / Maximilian Schönherr)

Am Donnerstag, den 22. März wird zum zweiten Mal in Deutschland der Tag des Insekts veranstaltet. Anlass genug, ein Sonntagsrätsel nur mit Musik zum Thema "Insekten" zu bestreiten.

1. Frage

Den Auftakt machte die Käferfamilie Lampyridae, hierzulande auch als "Glühwürmchen" bekannt. In der Sendung zu hören war Dean Martin mit dem Titel "Glow Worm", einer englische Fassung des bekannten Liedes aus der Operette "Lysistrata" vom 1902. Aus wessen Feder stammen das Lied und die Oper? Gesucht wurde der zweite Buchstabe aus dem Vornamen des in Berlin geborenen Komponisten.

2. Frage

Im dritten Akt der Oper "Das Märchen vom Zaren Saltan" von Nikolai Rimski-Korsakow tritt ein verwunschener Prinz als Insekt auf. Heute gehört dieses kleine Zwischenspiel zu den bekanntesten Musikstücken überhaupt. Vom Showpianisten Liberace bis zu den glücklosen Hardrockkern von Anvil versuchten sich Musiker sämtlicher Genres an ihm. In der Sendung zu hören war es als "Bumble Boogie", gespielt 1961 von "B. Bumble and The Stingers". Nach welchem Insekt ist das Stück benannt? Aus seinem Namen der dritte oder der vierte Buchstabe ist der gesuchte.

3. Frage

Einige Insekten häuten sich ja auch, bzw. durchlaufen eine Metamorphose. Das tat auch die britisch-US-amerikanische Rockgruppe Fleetwood Mac, die von einer der innovativsten Bluesbands zu stadionfüllenden Popgiganten wurde. In der Sendung zu hören war ein Stück aus einer ihrer Interimsphasen: "Dragonfly", die erste Veröffentlichung nach dem Ausscheiden des Gitarristen Peter Green. Die zugehörige Frage lautete: Wie nennt man das hier besungene Insekt auf Deutsch? Gesucht wurde der vierte oder der letzte Buchstabe.

4. Frage

Insekten inspirierten nicht nur Lieder und Gedichte, sondern auch Gruppennamen – das bekannteste Beispiel dürften wohl die "Beatles", bzw. "Beetles" sein. Zu ihren Vorbildern gehörte die Band von Buddy Holly, die ebenfalls nach einem Insekt benannte war. Aus dem ihrem Namen wurde gesucht: der dritte Buchstabe aus dem Wort nach dem bestimmten Artikel.

5. Frage

Während Buddy Holly kaum Zeit für eine künstlerische Metamorphose hatte, durchlebte der in Frage fünf gesuchte Künstler gleich eine ganze Reihe davon. Geboren wurde er 1943 in den USA, seinen Familiennamen "Engel" tauschte er bald gegen einen amerikanischer klingenden Namen ein. Nach diesem benannte sich dann auch seine erste Band, die nach großem internationalem Erfolg 1967 auseinanderging. Im selben Jahr erschien das erste einer Reihe von Solo-Alben, die immer ausgefallener und schließlich auch immer seltsamer wurden. Von seinem dritten Solo-Ausflug aus dem Jahr 1969 war in der Sendung das Lied "Butterfly" zu hören – verbunden mit der Frage nach dem ersten Buchstabe aus dem Vornamen des Künstlers.

6. Frage

Das letzte Insekt der Sendung war eine ganz gewöhnliche Fliege. Auf seinem Album "Happy Sad", ebenfalls aus dem Jahr 1969, besang ein damals erst 22 Jahre junger Mann die "Buzzin’ Fly". Als er am 29. Juni 1975 starb, war er erst 28 Jahre alt. Sein Sohn, der mindestens genauso berühmt wurde wie sein Vater, starb mit 31 Jahren. Aus dem Familiennamen von Vater und Sohn – beides US-Amerikaner – wurde gesucht: der sechste, der vorletzte Buchstabe.

Schreiben Sie Ihre Lösung bis Mittwoch, den 28. März 2018, bitte per Post an:

Deutschlandradio Kultur - Sonntagsrätsel - Postfach 10819 Berlin. Oder schicken Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 - 8503 - 29 - 5608 oder eine E-Mail an: sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de.