Rätseln Sie mit!

Moderation: Uwe Wohlmacher

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (dpa / picture alliance / Maximilian Schönherr)

Wir suchen ein zweisilbiges Wort mit sechs Buchstaben, das aus dem Mittelhochdeutschen stammt. Der Begriff wurde früher für eine Funktion benutzt, heute hat er eine eher abwertende Bedeutung.

1. Frage

Wir starten mit einem Standard der klassischen Musik, den wohl jeder schon einmal gehört hat. Ein französischer Komponist schrieb dieses Stück 1928 und widmete es der Tänzerin Ida Rubinstein. Die hatte ihn im Jahr zuvor gebeten, ein Musikstück in Form eines spanischen Balletts zu entwerfen. Es ist im 3/4-Takt geschrieben, über dem zwei 16-taktige Melodien liegen. Sicherlich haben Sie es auch ohne weitere musiktheoretische Erklärungen erkannt. Aus dem dreisilbigen Namen der Komposition führt der 1. Buchstabe unseren heutigen Ratebegriff an. Sie hörten eine Interpretation von Benny Goodman.

2. Frage

Nun zu einem 1934 im österreichischen Klagenfurt geborenen Musiker, der in einem Schloss aufwuchs und sich das Klavierspielen selbst beibrachte. Mit einer eigenen Komposition gewann er 1950 zwar als jüngster Teilnehmer den 1. Preis bei einem Kompositionswettbewerb des Österreichischen Rundfunks, auf den großen Durchbruch musste er aber noch zehn Jahre warten. Nachdem er 1960 für Shirley Bassey den Welthit "Reach For The Stars" geschrieben hatte, eilte der junge Künstler von Erfolg zu Erfolg. Am Ende seines Lebens hatte er über 100 Millionen Platten verkauft. Aus seinem Künstlernachnamen notieren Sie bitte den 2. Buchstaben. In der Sendung war die bayerische Gruppe LaBrassBanda zu hören, die einen bekannten Titel des Gesuchten spielte.

3. Frage

In der dritten Runde geht es um ein Land in Europa, das im 12. Jahrhundert als Königreich gegründet wurde und dessen Namen die Römer prägten. Es hat etwas mehr als 10 Millionen Einwohner, deren Sprache in etwa einem halben Dutzend weiterer Länder offiziell gesprochen wird. Fußball ist der beliebteste Sport im Land, das eine ganze Reihe von Weltklassespielern hervorgebracht hat. Die Musik der Nationalhymne stammt von einem Komponisten mit deutschen Wurzeln und wurde 1911 zur offiziellen Hymne des Landes erklärt. Aus dem dreisilbigen Landesnamen bringt Sie der 4. Buchstabe voran.

4. Frage

Seine markante Physiognomie hatte er sicher schon, als er 1903 in Hannover unter dem bürgerlichen Namen Franz Theodor Schmitz geboren wurde. Er war Schauspieler, Regisseur, Sänger und Buchautor und begann seine Karriere am Theater, wo er u.a. in der Urinszenierung der "Dreigroschenoper" in Berlin zu sehen war. Als er von Fritz Lang für dessen Filme "M" und "Das Testament des Dr. Mabuse" engagiert wurde, startete er eine ebenso erfolgreiche Filmkarriere. Später war er überwiegend in komischen Rollen zu sehen und gehörte bis in die Siebziger Jahre hinein zu den meist beschäftigten Schauspielern Deutschlands. Aus seinem Künstlervornamen schreiben Sie bitte den 1. Buchstaben auf. Er war mit dem Lied "Der Theodor im Fußballtor" von 1950 zu hören.

5. Frage

1984 tauchte in der deutschen Popmusikszene eine Gruppe aus Münster auf, die gleich mit ihrer ersten Single "Big In Japan" einen Welterfolg landete. In den Folgejahren konnte die Band weitere Platten mit gefälligem Electro-Pop in den Charts platzieren und konzentrierte sich in den 90ern dann zunehmend auf Konzertreisen rund um den Globus. Anfang April erschien nach sieben Jahren Pause wieder eine neue Platte dieser Formation. Von wem ist hier die Rede? Aus dem gesprochen dreisilbigen Gruppennamen kommt es auf den 10. Buchstaben an. Einer der großen Hits der Gruppe hieß "Forever Young".

6. Frage

Abschließend kommen wir zu einem österreichischen Schauspieler, Schriftsteller und Kabarettist, der 1928 in Wien geboren wurde und schon als Teenager mit zwei Freunden ein Jugendtheater gründete. Nach einem abgebrochenen Medizinstudium absolvierte er eine Schauspielausbildung und stand anfangs in Nebenrollen auf der Bühne. Mit dem Ein-Personen-Stück "Der Herr Karl" gelang ihm 1961 der Durchbruch im deutschsprachigen Raum. Bis zu seinem Tod, 1986, war er in unzähligen Theaterrollen, Fernseh- und Kinofilmen zu sehen; zuletzt als Mönch in der Verfilmung von Umberto Ecos’s Roman "Der Name der Rose". Sie hörten "Der Halbwilde", ein Lied, das welcher österreichische Künstler gesungen hat? Sie entscheiden sich bitte entweder für den 3. Buchstaben aus seinem Vor- oder den 4. Buchstaben aus dem Familiennamen.

