Rätseln Sie mit! Er kann auch mal schwarz sein

Moderation: Uwe Wohlmacher

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (dpa picture alliance epa Gustavo Graff / Handout)

Heute drehen sich fünf Fragen um ein zweisilbiges Wort mit fünf Buchstaben, das im 18. Jahrhundert aus dem Englischen übernommen wurde und dort 1682 das erste Mal schriftliche Erwähnung fand.

1. Frage

Die erste Musik, die Sie hörten, stammt aus einer Komischen Oper eines deutschen Komponisten. Darin geht es um die Reise eines Monarchen, der als einfacher Arbeiter auf einer Werft im Ausland unerkannt die Kunst des Schiffsbaus erlernen will. Das führt natürlich zu allerlei Verwicklungen. Das Musikstück, das wir suchen, wurde für Ballett geschrieben. Es ist ein dreisilbiges Wort und Sie können entweder den 1., den 7. oder den 9. Buchstaben verwenden.

2. Frage

Nun geht es um eine bekannte süddeutsche Stadt, deren Namen Sie kennen sollten. Im Jahr 854 wurde sie das erste Mal urkundlich erwähnt. Sie hat die älteste Verfassung einer deutschen Stadt und ein bekanntes Gotteshaus, das auch ihr Wahrzeichen ist. Sie war Königspfalz und Freie Reichsstadt und gehörte in ihrer Geschichte zu verschiedenen Ländern. Ihr bekanntester Sohn ist ein Mann, der die Physik ordentlich durcheinander gewirbelt hat. Von dort kommen auch ein paar bekannte Fußballer, die Jazz-Rockgruppe Kraan und eine weltbekannte Schauspielerin und Chansonsängerin, die Sie mit dem Lied "Aber schön war es doch" gehört haben. Von welcher Stadt ist hier die Rede? Aus dem einsilbigen Namen bringt Sie der 1. Buchstabe voran.

3. Frage

Mit 73 Jahren ist der englische Sänger, der sich derzeit auf eine größere Tournee vorbereitet, auch nach 50 Karrierejahren immer noch so beweglich wie ein Junger. Dass diese Karriere so lange andauert, hatte der ehemalige Wirtschaftsstudent aus London nicht annähernd erwartet. 1970 stand er in Australien in der Rolle des Outlaws Ned Kelly vor der Kamera, der Ende des 19. Jahrhunderts Widerstand gegen die Kolonialbehörden leistete und als Verbrecher gejagt und gehängt wurde. Es blieb nicht der einzige Ausflug des gesuchten Sängers ins Filmgeschäft, aber in der Hauptsache ist er als Frontmann einer stark vom Blues beeinflussten Band bekannt. Aus seinem Vornamen schreiben Sie bitte den 1. Buchstaben auf. In der Sendung war er mit "The Wild Colonial Boy" aus dem Film "Kelly, The Bandit" zu hören.

4. Frage

Die frühesten schriftlich überlieferten Belege für ein Volkslied, das wahrscheinlich um 1900 im Berliner Raum nach einem bestimmten Brauch entstand, sind drei Eintragungen um 1915. Ein vollständiger Liedtext wurde 1934 veröffentlicht, daneben gibt es etliche davon abweichende. Sie hörten eine Instrumentalversion, doch Sie werden sicherlich das scherzhafte Schwanklied auch ohne den Text erkennen. Im Lied geht es um den Ausflug eines typischen Berliners. Der Titel besteht aus fünf Wörtern und gleich aus dem ersten Wort übernehmen Sie bitte den 2. Buchstaben.

5. Frage

1980 von vier Studenten in Athens im US-Bundesstaat Georgia gegründet, entwickelte sich eine Gruppe im Zeitraum von drei Jahrzehnten zu einer der wichtigsten und erfolgreichsten amerikanischen Rockbands. Die Musiker vermischten auf originelle Weise Folk-Einflüsse von Bob Dylan und Folk-Rock von den Byrds aus den Sechzigern mit dem Country-Rock-Feeling der Siebziger und dem wilden Gestus des Punk und New Wave der Achtziger. Liebe, Hoffnung, Verzweiflung und ganz verhalten auch Gesellschaftskritik, das waren die Themen, die die 2011 aufgelöste Band in ihren Texten behandelte. Aus ihrem Namen, der auch eine Abkürzung für einen medizinischen Begriff ist, vollendet der 1. Buchstabe das heutige Rätsel. Sie hörten die Gruppe mit "Aftermath".

