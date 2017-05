Rätseln Sie mit! Ein luftiges Vergnügen

Moderation: Uwe Wohlmacher

Rätseln Sie mit am Muttertag: Welchen Begriff suchen wir in dieser Woche?

1. Frage

Los geht es mit einem Sohn karibischer Einwanderer, der sich nach einem Theaterbesuch entschloss, selbst Schauspieler zu werden. Nach einem Workshop bei dem aus Deutschland emigrierten Regisseur Erwin Piscator gelang es ihm, als Schauspieler Fuß zu fassen. Und auch als Sänger hatte er Erfolg. Vor allem mit einem Lied, mit dem er den Calypso weltweit populär machte. Ende der 50er Jahre bekam er eine eigene TV-Show, setzte sich für die Bürgerrechtsbewegung ein, freundete sich mit Martin Luther King an und unterstützte die Kennedys bei ihren Wahlkämpfen. Mittlerweile ist der 90-Jährige eine Legende und setzt sich immer noch für die Rechte Unterprivilegierter ein. Aus seinem Nachnamen benötigen Sie den 1. Buchstaben. Zu hören war er mit "(Gomen Nasa) Forgive Me".

2. Frage

1864 gab ein Wiener Impresario bei dem Komponisten Franz von Suppé eine Operette in Auftrag. Es sollte ein mythologischer Stoff in komischer Aktualisierung mit weiblichem Star sein. Das Ergebnis wurde im Jahr darauf dem Publikum in Berlin zum ersten Mal gezeigt. Die Handlung spielt im Atelier des jungen Bildhauers Pygmalion auf der Insel Zypern in antiker Zeit. Der Künstler hat die Statue einer jungen Frau angefertigt, die allerdings unverkäuflich ist, weil er sich in sie verliebt hat. Ihr Name findet sich auch im Titel der Operette. Der besteht aus drei Wörtern und Sie können entweder den 2. oder den 4. Buchstaben des dritten Wortes notieren. Sie hörten einen Zusammenschnitt der Ouvertüre.

3. Frage

Sie ist die Tochter einer bekannten Schauspielerin und Stieftochter eines ebenso bekannten Barden. Die 1955 in Ost-Berlin geborene Künstlerin wurde nicht nur durch ihre außergewöhnliche Gesangstimme, sondern auch durch skurrile Statements, fantasievolle Kleidung und ihre Begeisterung für fernöstliche Religionen bekannt. Aus ihrem Vornamen interessiert uns der 2. Buchstabe. Sie hörten die Sängerin mit "An einem Tag im Frühling", begleitet vom Capitol Dance Orchestra.

4. Frage

Jetzt geht es um einen Begriff aus dem amerikanischen Musikleben, genauer gesagt um christliche Musik. Die entwickelte sich Anfang des 20. Jahrhunderts in afro-amerikanischen Gemeinden. Typisch dafür ist der Wechselgesang zwischen einem Solisten oder einer Solistin und einem Chor, wobei der amerikanische Musiker Edwin Hawkins einmal sagte: "Der Begriff bezeichnet nicht den Sound, sondern die Botschaft, die darin steckt". Dieser Begriff ist zweisilbig und der 3. Buchstabe bringt Sie weiter. Andraé Crouch mit "Soon Very Soon".

5. Frage

Wir wenden uns einem ungewöhnlichen Musikinstrument zu, für das normale Haushaltsgegenstände benutzt werden könnten. Mit ein wenig Geschick können Sie es zu Hause auch selbst versuchen. Als Instrument wird es natürlich speziell angefertigt. Wann es das erste Mal offiziell als Musikinstrument genutzt wurde, ist nicht bekannt. Zumindest haben schon berühmte Komponisten wie Mozart oder Donizetti dafür Werke verfasst. Der Name ist dreisilbig und Sie können den 9. Buchstaben gut gebrauchen.

6. Frage

Der Name eines amerikanischen Künstlers, Jahrgang 1942, ist untrennbar mit der anfangs von dem Pop-Art-Künstler Andy Warhol unterstützten Gruppe Velvet Underground verbunden. Das 1965 von ihm mitgegründete Quartett gilt als Urgestein der amerikanischen Punk-Szene. Damals kommerziell erfolglos, reicht ihr musikalischer Einfluss bis in die heutige Zeit. Der gesuchte Künstler startete 1972 eine abwechslungsreiche Solokarriere zwischen Avantgarde- und Mainstream-Rock. Daneben trat er auch als Schauspieler in Filmen von Wim Wenders und Harvey Keitel auf, war ein anerkannter Fotograf und rbeitete mehrfach mit dem amerikanischen Theaterregisseur Robert Wilson zusammen. Für unser Spiel hilft Ihnen der 1. Buchstabe aus seinem einsilbigen Familiennamen. Sie hörten ihn mit "Satellite Of Love".

