Rätseln Sie mit Ein betagter Herr

Moderation: Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (imago)

Das gesuchte Wort hat sechs Buchstaben, drei Silben und bezeichnet eine Ägyptische Gottheit aus der Zeit der Pyramiden. Der Herr, um den es hier geht, hat also schon ein paar Tausend Jahre auf dem Buckel.

1. Frage

Zu Beginn seiner Karriere sang der Italiener Domenico Modugno gerne auf Taufen und Hochzeiten - und das häufig derart laut, dass man die Orgel nicht mehr hören konnte, was manch einem Pfarrer gar nicht gefiel. Geboren wurde er 1928 in Apulien. 30 Jahre später belegte er beim berühmten Schlagerfestival in Sanremo den ersten Platz und im Monat darauf mit demselben Lied beim Grand Prix Eurovision de la Chanson den dritten Platz. Der Titel: "Nel blu dipinto di blu", zu Deutsch "In Blau gemaltes Blau". Die Frage: Unter welchem Titel wurde dieses Lied weltberühmt? Von Louis Armstrong bis Helmut Zacharias, von DJ Bobo bis Frank Zappa – alle haben sich daran versucht. Vom Titel, der nur aus einem Wort besteht, notieren Sie bitte den zweiten Buchstaben.

2. Frage

Wir gehen zurück in das Jahr 1949. Am 24. Mai wird die Bundesrepublik gegründet, am 15. September wählt man Konrad Adenauer zum Bundeskanzler. Im Kabarett sieht man dies mit gemischten Gefühlen. Eckart Hachfeld schreibt in dieser Zeit ein kabarettistisches Kabinettstückchen: Die "Ode an die Regierung", in der er das vordergründig optimistische Gerede der neuen Westregierung durch die Wiederholung der letzten Wörter entlarvt. Als Vortragende wirken: Ingeborg Wellmann und - neben Hachfeld ein weiterer ganz Großer des bundesdeutschen Kabaretts – Jo Herbst. Welchem Berliner Kabarett schlossen sich Herbst und Wellmann kurze Zeit später an? Vom Namen der Truppe, die es bis heute gibt, schreiben Sie vom zweiten Wort den ersten oder den achten Buchstaben auf. Kleiner Tipp: Beim ersten Wort handelt es sich um einen bestimmten Artikel.

3. Frage

Wo bei Lied Nummer zwei der Kunstgriff in der Umkehrung der Aussage durch die Wiederholung der letzten Silben lag, ist es beim folgenden Musikstück genau umgekehrt. Hier wird die halbe, negative Aussage, durch den vollständigen Satz ins Positive gekehrt. Ja, was man mit der deutschen Sprache alles machen kann! Diana Diamond von der Hamburger Band "Die Mobylettes" sang "(Du bist ein) Viel zu guter Mann". Die Frage lautet: Wie nennt man eine Künstlerin, die kabarettistische Chansons und Texte vorträgt? Aus dem französischen Wort mit drei Silben notieren Sie den zweiten Buchstaben. Ein Tipp: gehen Sie nicht den einfachen Weg und leiten den Begriff vom "Chanson" ab, das könnte in die Irre führen.

4. Frage

Zur Operette: In den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts begann eine knapp drei Jahrzehnte andauernde Zwischenphase, in der diese Gattung nicht mehr "Operette" und noch nicht "Musical" hieß, sondern "Singspiel" oder "musikalisches Lustspiel". Zu dieser Zeit tat sich der jetzt gesuchte Komponist besonders hervor. Wenn Eduard Künneke damals "Operettenkönig" genannt wurde, dann war dieser Mann der Kronprinz. Mindestens. Peter Alexander singt im Tandem mit Karl Loubé und seinem "Adieu Mimi" aus dem gleichnamigen Bühnenwerk von 1926. Frage: Wie heißt der Komponist? Vom Vornamen benötigen Sie den ersten Buchstaben.

5. Frage

In den späten 1960er Jahren wurden viele Popsongs, wenn sie live gespielt wurden, immer länger. Es war die Zeit der ausufernden Gitarrensoli. Brauchte Jimi Hendrix für "Hey Joe" auf Single nur knapp über drei Minuten, dauerte das Stück live schon mal eine Viertelstunde. Auch der folgende Künstler fiel in diese Kategorie – und tut es auch heute noch. Bei seiner letztjährigen Tour brachte er einige seiner Songs bis an die halb Stunden-Marke. Aber er konnte auch anders. Für das Stück aus dem Jahr 1970 brauchte er nur knapp über anderthalb Minuten. Und wenn es knistert, dann kommt das daher, dass es diesen Song in dieser Version nur auf der B-Seite einer alten Single gibt. Frage: Wie heißt der Künstler? Vom Vornamen des 1945 in Kanada geborenen Singer-Songwriters schreiben Sie bitte Sie den dritten Buchstaben auf.

6. Frage

Während der zuletzt gehörte Künstler im Verlauf seiner Karriere immer ausufernder spielte, musste sich der folgende Komponist Anfang der 1930er Jahre immer mehr einschränken. Die Weltwirtschaftskrise hatte dazu geführt, dass seine großangelegten Werke kaum noch aufgeführt wurden, da schlicht das Geld fehlte, um ein großes Orchester zu bezahlen. Also machte der Mann aus der Krise eine Tugend und arbeitete Teile seiner Werke für Klavier und Geige um, um diese dann als Duo mit dem Geiger Samuel Dushkin aufzuführen. 1932 komponierte er das "Duo Concertant" für Geige und Klavier, daraus hörten Sie den letzten Satz "Dithyrambe" – hier in einer Aufnahme mit dem Violinisten Szymon Goldberg. Wie heißt der Komponist? Geboren 1881 in Russland, gestorben 1971 in New York. Vom Familiennamen den ersten oder den achten Buchstaben.

