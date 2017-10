Rätseln Sie mit! Aus dem Tierreich

Moderation: Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit!

Gesucht wird ein Lösungswort aus dem Tierreich mit sieben Buchstaben. Es kam schon in der griechischen Mythologie vor, aber auch bei Schiller und Goethe, selbst bei Wilhelm Busch. Meistens steht es, bzw. er als Symbol für Wachsamkeit und Klugheit.

1. Frage

Das erste in der Sendung gehörte Musikstück komponierte der blinde Saxophonist Roland Kirk, der dafür bekannt war, dass er gerne mal auf drei Saxophonen gleichzeitig spielte. 1964 nahm er ein Album mit dem Titel "I Talk With The Spirits" auf. Das erste Lied auf dem Album war eine Serenade an einen Vogel - Sie sollen erraten, an welchen. Aus dem Namen notieren Sie den ersten, den vierten oder den siebten Buchstaben.

2. Frage

Das Nachahmen von Vogelstimmen gehört wahrscheinlich zu den ältesten musikalischen Aktivitäten der Menschheit. Auch die klassische Musik ist voll von solcher Vogelthemen und –motiven. 1914 begann der britische Komponist Ralph Vaughn Williams mit einer Komposition, die den Aufstieg eines Vogels in den Himmel beschreibt. Gesang und Flug werden hier von der Geige nachvollzogen. 1921 hatte das Stück Premiere. Welchen Vogel hatte Vaughan Williams vor Augen und Ohren, als er dieses Stück schrieb? Sie benötigen den dritten Buchstaben aus dem deutschen oder aus dem englischen Namen des Vogels.

3. Frage

Bevor die Gruppe Fleetwood Mac Mitte der 1970er Jahre zu Megastars wurde, war die Band eine Bluesband, geleitet von einem der besten britischen Gitarristen überhaupt: Peter Green. Und der schrieb 1968 ein Instrumentalstück, das es bis auf Nummer eins der britischen Hitparade schaffte. Als die Plattenfirma das Stück 1973 noch einmal veröffentlichte, landete es auf Platz zwei. Benannt ist das Lied nach einem Vogel, dessen Flug majestätisch anmutet, der bei Start und Landung allerdings eher den Eindruck eines Komikers vermittelt. Vom Namen des Vogels wurde der erste oder der vierte Buchstabe gesucht.

4. Frage

1978 spielte ein anderer britischer Gitarrist in Kopenhagen ein Album ein, dessen sechs Titel je einem Wasservogel gewidmet waren. Einer davon hieß "Kingfisher", zu deutsch "Eisvogel". Gefragt war der Name des Gitarristen. Der britische DJ John Peel bezeichnete ihn einmal als den Besitzer des am häufigsten falsch ausgesprochenen Namens in Großbritannien, was daran gelegen haben mag, dass die Familie des gesuchten Mannes irgendwann vor 1900 von Hamburg nach Schottland ausgewandert war. Geboren wurde er 1943 in Glasgow, gestorben ist er 2011 in London. Aus seinem Familiennamen sollte der dritte Buchstabe notieren werden.

5. Frage

In früheren Zeiten war der Gesang der Vögel auch eine beliebte Handelsware. 1891 wurde die Operette "Der Vogelhändler" von Carl Zeller uraufgeführt. In der Sendung zu hören war das Terzett "Kämpfe nie mit Frauen!", in dem eine der weiblichen Hauptfiguren mit ihren beiden Verehrern singt. Bitte schreiben Sie den vierten Buchstaben aus dem Vornamen der Frauenfigur auf.

6. Frage

Dass auch im Jazz Vögel und ihr Gesang eine große Rolle spielen, liegt vielleicht daran, dass viele der herausragenden Musiker Blasinstrumente spielten. Einer von ihnen trug den Spitznamen "Bird" und war Altsaxophonist. Sein "Verfolger" in dem in der Sendung gespielten Titel "Chasin’ The Bird" war kein geringerer als Miles Davis. Gesucht waren die ersten beiden Buchstaben aus dem Vornamen des Saxophonisten.

Schreiben Sie Ihre Lösung bis Mittwoch, den 1. November 2017, bitte per Post an:



Deutschlandradio Kultur

Sonntagsrätsel

Postfach

10819 Berlin



oder Sie schicken uns ein Fax an die Nummer: 030 - 8503 - 29 - 5608 oder eine E-Mail an: sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de.