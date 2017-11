Rätseln Sie mit! Alles (noch) so schön bunt hier

Moderation: Ralf Bei der Kellen

Wissen Sie die Lösung? (Deutschlandradio / Ellen Wilke)

Langsam wird es draußen ungemütlich und die Natur tritt allmählich immer weiter ihren Rückzug an: Das Lösungswort stammt diesmal aus der Flora und hat sechs Buchstaben. Gesucht ist die Mehrzahl.

Frage 1

Der November ist meistens der erste der eher ungemütlichen Monate. Aber, das wusste schon die Großmutter, es gibt natürlich kein schlechtes Wetter, sondern nur unpassende Kleidung. Und angetan mit der richtigen kann das Toben der Elemente ja auch ganz inspirierend sein – zumal im Norden. Der gesuchte Sänger kannte das aus eigener Erfahrung, denn er wohnte 26 Jahre lang in einer Windmühle in Nordfriesland. Geboren wurde er 1942 in Bethel. In der Sendung zu hören war sein "Novemberlied". Ein Lied desselben Titels gibt es auch von Reinhard Mey. Und der ist mit dem gesuchten Mann seit fast fünf Jahrzehnten befreundet. Aus dem Namen des in der Sendung gehörten Liedermachers sollte aus seinem Vor- oder aus seinem Familiennamen der zweite Buchstabe notiert werden.

Frage 2

Die Tondichtung für großes Orchester mit dem Titel "Till Eulenspiegels lustige Streiche" wurde am 5. November 1895 in der Kölner Festhalle Gürzenich uraufgeführt. In der Sendung zu hören war eine historische Aufnahme von 1929 mit der Staatskapelle Berlin, die der Komponist selbst dirigierte. Gesucht wurde aus seinem Familiennamen der erste, der sechste oder der siebte Buchstabe.

Frage 3

Gesucht wurde ein Pianist, geboren 1909 in Toledo Ohio, gestorben am 5. November 1956 in Los Angeles. Er war einer der ganz großen im Jazz, so groß, dass selbst Vladimir Horowitz ihn bewunderte. Oscar Peterson gab, nachdem er eine Platte von ihm gehört hatte, das Klavierspielen kurzzeitig auf. Und ein junger Pianist namens Les Paul wandte sich nach dem Besuch eines Konzertes des gesuchten Mannes vom Klavier ab und wurde zu einem der besten Gitarristen des vergangenen Jahrhunderts. Das in der Sendung zu hörende Lied trug den passenden Titel "You're Driving Me Crazy". Gesucht wurde der dritte Buchstabe aus seinem Vornamen oder der erste oder der dritte Buchstabe aus seinem Familiennamen.

Frage 4

Noch ein Pianist: Am 5. November 1895 kam in Lyon Walter Gieseking zur Welt. Ihm hatten es vor allem die französischen Impressionisten angetan. In der Sendung zu hören war er in einer Aufnahme aus dem Jahr 1954 mit dem "Menuet sur le nom d'Haydn", komponiert im Jahr 1909 anlässlich des 100. Todestages von Joseph Haydn. Gesucht wurde aus dem Vornamen des Komponisten der siebte oder aus seinem Familiennamen der vierte Buchstabe.

Frage 5

1951 ging die Gruppe mit dem Namen "Jackie Brenston and his Delta Cats" in ein Studio in Memphis, Tennessee. Im Kontrollraum saß niemand anderer als Sam Phillips, der ein paar Jahre später die ersten Aufnahmen mit Elvis, Johnny Cash und vielen anderen für seine Plattenfirma Sun Records machen sollte. Die Band spielte ein Stück, das heute allgemein als Geburtsstunde des Rock'n'Roll gilt: "Rocket 88", benannt nach einem Model der Autofirma Oldsmobile. Außerdem konnte man hier schon eine verzerrte Gitarre hören – was allerdings dem Umstand geschuldet war, dass der Gitarrenverstärker kurz vorher vom Dach des Bandautos gefallen war. So zumindest will es die Legende. Gesucht wurde der Mann, der auf dieser Nummer Klavier spielte und der eigentliche Bandleader war. Geboren wurde er am 5. November 1931, gestorben ist er 2007. Wenn man ihn kennt, kennt man ihn als Gitarristen – und als Mann seiner Frau Tina, mit der er in den 1960er und 1970er-Jahren eine Reihe von Hits hatte – darunter "River Deep, Mountain High" – bevor sie in den 1980er-Jahren zum Superstar wurde. Gesucht wurde der dritte oder der sechste Buchstabe aus dem Familiennamen der beiden.

Frage 6

Am 5. November wurden auch einige amerikanische Präsenten gewählt: 1921 Woodrow Wilson, 1940 Franklin D. Roosevelt, und 1968 der bis vor kurzem vielleicht bei der Bevölkerung unpopulärste Präsident überhaupt. Und der bekam vor allem aus der Jugendkultur mächtig Gegenwind – über keinen anderen wurden soviel Protestsongs geschrieben. Das hing wohl auch damit zusammen, dass der Mann sein Versprechen, den Krieg in Vietnam schnell zu beenden, nicht einhielt. Zu seinen vehementesten Kritikern gehörte sicherlich der Songschreiber Phil Ochs, der in der Sendung mit dem Lied "Pretty Smart On My Part" zu hören war. Aus dem Familiennamen des Mannes, der am 5. November 1968 zum 37. Präsident der USA gewählt wurde, wurde der erste oder der letzte Buchstabe gesucht.

