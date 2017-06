Rabbiner Walter Rothschild In Gottes Namen unterwegs

Walter Rothschild im Gespräch mit Ulrike Timm

Walter Rothschild, freiberuflicher Rabbiner in Berlin (privat)

Von Konventionen lässt er sich nicht beeindrucken. Walter Rothschild ist unorthodoxer Jude und liberaler Rabbiner. Seine eigenständige Haltung in Fragen der religiösen Tradition haben dem 63-jährigen Geistlichen schon viel Ungemach beschert.

Nach seiner Ordination arbeitete er zunächst auf den niederländischen Antillen. Dann wechselte er zur liberalen Gemeinde in Berlin, die ihn schon nach einem Jahr wieder entließ. Heute ist Walter Rothschild freischaffender Rabbiner und nirgends mehr fest angestellt.

Dafür lebt er jetzt seine künstlerische Schaffenskraft aus: Walter Rothschild schreibt Bücher, tritt als Kabarettist und Liedermacher auf und amtierte vor kurzem als Rabbiner in einem "Tatort".

Warum er so gern ICE fährt, ob er am Shabbat die U-Bahn nutzt und wo das Paradies zu finden ist, das will Ulrike Timm von Rabbiner Walter Rothschild wissen.