Kulturnachrichten

Samstag, 17. Juni 2017

Queen veröffentlich Auszeichnungen J.K. Rowling und Paul McCartney "Companion of Honour" Jedes Jahr vergibt Queen Elizabeth II. zahlreiche Auszeichnungen für persönliche Leistungen und zivilgesellschaftliches Engagement. Paul McCartney, der seit 20 Jahren als Ritter schon ein "Sir" vor seinem Namen trägt, wird wegen seine herausragenden Verdienste um die Musik auch ein sogenannter Companion of Honour. Auch "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling wird 20 Jahre nach dem Erscheinen ihres ersten Buches "Companion of Honour". Eine doppelte Ehre kommt Oscar-Gewinnerin Olivia de Havilland ("Vom Winder verweht") zu. Bei ihr steht im Juli der 101. Geburtstag an - sie ist damit die älteste Frau, die in diesem Jahr zur "Dame" geadelt wird. Auch der Comedian Billy Conolly und die Schauspielerin Julie Walters werden Ritter und Dame. Die Liste mit Auszeichnungen wird traditionell veröffentlich, wenn die Queen, die eigentlich im April geboren ist, ihren Geburtstag im Juni nachfeiert. Diesmal wurden mehr als 1000 Menschen für die Geburtstagsehren ausgewählt.

"Rocky"-Regisseur John G. Avildsen gestorben 1977 gewann Avildsen den Regie-Oscar Der amerikanische Regisseur John G. Avildsen, der mit dem Boxfilm "Rocky" Sylvester Stallone zum Star machte, ist tot. Wie sein Sohn Anthony der "Los Angeles Times" mitteilte, erlag der Filmemacher einer Krebserkrankung. Avildsen wurde 81 Jahre alt. Ein Sprecher bestätigte der US-Filmzeitschrift "Variety" den Tod des Regisseurs. 1977 gewann die erste Folge von "Rocky" den Oscar für den besten Film und brachte Avildsen den Regie-Oscar ein. Er trat ein weiteres Mal für "Rocky V" hinter die Kamera. Bekannt wurde Avildsen auch durch die Inszenierung der "Karate Kid"-Trilogie und durch den Actionstreifen "Inferno" mit Jean-Claude van Damme.

Liberale Moschee in Berlin eröffnet Die von Seyran Ates gegründete Moschee soll für einen weltoffenen Islam stehen In Berlin ist eine von der Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin Seyran Ates gegründete liberale Moschee eröffnet worden. Das privat organisierte und über Spenden finanzierte Projekt soll den Anhängern eines modernen und weltoffenen Islams einen Anlaufpunkt bieten. "Bei uns werden Frauen und Männer gemeinsam beten", sagte Ates bei der feierlichen Eröffnung der Moschee. Außerdem gehe es um eine deutliche Positionierung gegen den religiösen Extremismus. Die Moschee stehe Sunniten, Schiiten und anderen Glaubensrichtungen gleichermaßen offen.

Die Gemeinde will auch ein Anlaufpunkt für die Anhänger anderer Religionen sein. Ates verfolgt die Idee der liberalen Moschee nach eigenen Angaben schon seit acht Jahren. Eröffnet wurde sie in Räumen, die von einer evangelischen Kirchengemeinde angemietet wurden. Das Gotteshaus trägt den Namen Ibn-Rushd-Goethe-Moschee. Ibn Rushd war ein arabischer Islamgelehrter und Philosoph, Johann Wolfgang von Goethe einer der bedeutendsten deutschen Dichter.

Historiker Hans-Peter Schwarz gestorben Er starb im Alter von 83 Jahren Der engagierte Politikwissenschaftler und Zeithistoriker Hans-Peter Schwarz ist am 14. Juni überraschend gestorben. Das geht aus einer Mitteilung der Deutschen Verlagsanstalt (DVA) hervor. Darin heißt es, Schwarz habe sowohl mit seinen großen Biografien über Konrad Adenauer, Helmut Kohl und Axel Springer als auch mit seinen politischen Essays "zur kritischen Selbstreflexion der Deutschen und ihrer politischen Klasse wesentlich beigetragen." Hans-Peter Schwarz, geboren 1934 in Lörrach, lehrte als Politologe an den Universitäten Hamburg und Köln, bevor er 1987 in Bonn die Nachfolge von Karl-Dietrich Bracher antrat, einem der einflussreichsten Politikwissenschaftler der "Bonner Republik". 1999 wurde er emeritiert . Zuletzt erschien von ihm "Die neue Völkerwanderung nach Europa". Schwarz forderte darin klar und schnörkellos "die Rückgabe des Ausländerrechts an die Mitgliedstaaten der EU".

Einstige SED-Waldsiedlung Wandlitz unter Denkmalschutz Kulturministerium betont "besondere Authentizität" der ehemalige Privatsiedlung der DDR-Führung Die einst abgeschottete Privatsiedlung der DDR-Führung bei Wandlitz nördlich von Berlin steht ab sofort unter Denkmalschutz. Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch überreichte dort die Denkmalschutz-Plakette an den Arealnutzer Karl-Josef Michels. "Die Waldsiedlung ist aufgrund ihres singulären Charakters und ihrer besonderen Authentizität in besonderer Weise dafür geeignet, sich mit der Geschichte und insbesondere den Machtstrukturen auseinanderzusetzen", erklärte Münch. Landeskonservator Thomas Drachenberg betonte, dass der komplette Innenring - also der ehemalige Wohnbereich der DDR-Eliten - jetzt Bestandsschutz habe. Zentrale Orte seien jedoch das ehemalige Wohnhaus von Staats- und Parteichef Walter Ulbricht mit Bibliothek, der Kursaal, das Gartenensemble und das gusseiserne Eingangstor. Auf dem Areal, das geografisch zur Stadt Bernau gehört, betreibt Michels seit 1990 eine Rehaklinik sowie Seniorenresidenzen mit 900 Bewohnern.

Italienische Museumsdirektoren vor Wiedereinstellung Oberstes Verwaltungsgericht erklärt Entlassungen für unzulässig Im Streit um ausländische Direktoren an italienischen Museen hat die Regierung in Rom einen Etappensieg errungen. Ein Berufungsgericht kippte das umstrittene Urteil einer anderen Instanz, wonach einige Direktoren nicht rechtmäßig an den Job gekommen seien. Bereits Ende Mai hatte das Verwaltungsgericht für Latium mehrere Neuberufungen aufgehoben, weil es Mängel bei der Transparenz des Besetzungsverfahrens, den Auswahlkriterien sowie in der Zulassung ausländischer Bewerber sah. Daraufhin waren fünf Leiter, darunter der österreichische Kulturmanager Peter Assmann, vom Dienst suspendiert worden. Diese können nun vorerst wieder zu ihrer Arbeit zurückkehren. Im Oktober solle eine endgültige Entscheidung in der Sache fallen, kündigte Kulturminister Dario Franceschini auf Twitter an. Mit der Reform will Franceschini auch Ausländern Zugang zu Führungspositionen bei staatlichen Museen geben. Unklar ist, ob mit dem Urteil nun auch die Berufung anderer nicht-italienischer Direktoren angefochten werden könnten - zu ihnen zählen auch zwei Deutsche, der Kulturhistoriker Eike Schmidt an der Spitze der Uffizien und Cecilie Hollberg an der Galleria dell'Accademia in Florenz.