150 Grindwale sind am Wochenende an Australiens Küste gestrandet, nur vier davon haben überlebt - trotz intensiver Bemühungen, sie ins Wasser zurückzubringen. Harald Benke, Direktor des Deutschen Meeresmuseums, erklärt, warum es selten gelingt, gestrandete Wale zu retten.

Die US-Folksängerin Joan Baez wurde in den 60ern zur Ikone der Protestkultur. Gerade ist ihr neues Album "Whistle Down the Wind" erschienen. Nun geht die Sängerin auf Abschiedstour. Unser Korrespondent Ludger Fittkau zeigte sich nach dem Frankfurter Auftritt begeistert.