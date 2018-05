Kulturnachrichten

Donnerstag, 24. Mai 2018

Publizist Ed Stuhler gestorben Er veröffentlichte Arbeiten über Erich und Margot Honecker Der Publizist, Kabarett- und Featureautor Ed Stuhler ist tot. Er habe sich am vergangenen Freitag umgebracht, wie seine Tochter gegenüber Deutschlandfunk Kultur mitteilte. Ed Stuhler wurde 1945 in Schönebeck/Elbe geboren. Der ursprünglich gelernte Gummifacharbeiter und Chemieingenieur studierte in den 70er Jahren Kultur- und Literaturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seither arbeitete er als freischaffender Publizist, Buch- und Theaterautor und schrieb unter Anderem Lied- und Kabaretttexte für Gisela May und Arno Schmidt. Er war außerdem als Hörfunk- und Featureautor für die ARD und den Deutschlandfunk tätig. Als Buchautor beschäftigte er sich mit der Aufarbeitung der DDR- Geschichte und veröffentlichtein den letzten Jahren zum Besipiel diverse Arbeiten über Erich und Margot Honecker.

Adoptivsohn nimmt Woody Allen in Schutz Missbrauchsvorwürfe gegen den Oscarpreisträger seien erfunden Moses Farrow hat seinen Adoptivvater Woody Allen gegen Missbrauchsvorwürfe von seiner Schwester Dylan Farrow in Schutz genommen. Allen werde in der Öffentlichkeit für ein Verbrechen verurteilt, das er nicht begangen habe, schreibt Farrow in einem Blogeintrag. Er sei an dem Tag des angeblichen Missbrauchvorfalls im August 1992 als 14-Jähriger an der Seite seiner jüngeren Schwester gewesen, schreibt Moses Farrow in dem Blog. Darin weist er Dylans Ausführungen über die Umstände der von ihr beschriebenen Belästigung als erfunden ab. Zugleich machte er seiner Adoptivmutter Mia Farrow Vorwürfe, die Schauspielerin habe ihn und andere seiner vielen Geschwister misshandelt. Seit Jahren wirft Dylan Farrow ihrem Vater Woody Allen vor, sie missbraucht zu haben. Der vierfache Oscar-Preisträger hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Die Polizei ermittelte, es kam aber nicht zu einer Anklage. Allen verlor allerdings das Sorgerecht für die Kinder, Dylan, Moses und Ronan, die er gemeinsam mit Mia Farrow hat.

"Me too": Mauser von Beethovenfest ausgeladen Der Konzertpianist wurde wegen sexueller Nötigung verurteilt Das Bonner Beethovenfest wird ohne den Konzertpianisten und Musikvermittler Siegfried Mauser stattfinden. Die Intendantin des Beethovenfest Nike Wagner gab bekannt, dass sein Engagement aufgehoben wurde. Grund dafür sind die Vorwürfe wegen sexueller Nötigung gegen den früheren Präsidenten der Münchener Musikhochschule. Siegfried Mauser war vor einigen Tagen wegen sexueller Nötigung in mehreren Fällen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden.

Software entziffert historische Handschriften Mehr als 10000 Benutzer seit 2016 Mit Hilfe der öffentlich zugänglichen Software "Transkribus" können historische Schriften elektronisch entschlüsselt werden. Auf der gleichnamigen Internetseite kann jeder das passende Werkzeug herunter- und eigene Dokumente oder Bilder privat hochladen. Mehr als 10 000 Benutzer aus aller Welt haben sich seit dem Start des EU-Projekts 2016 registriert. Der Brief vom Großvater könne allerdings noch nicht auf Knopfdruck transkribiert werden, sagte Projektleiter Günter Mühlberger von der Universität Innsbruck. Voraussetzung sei, dass das Dokument ausreichend viele Seiten habe, da das Programm erst in der Lage sei, eine Handschrift nach rund 100 Seiten gut zu lesen. "Je mehr Benutzer, je mehr Daten, desto besser können die Maschinen lernen", so Mühlberger. An der Plattform arbeiten 13 Partner aus ganz Europa. Mitte 2019 endet das von der EU mit 8,2 Millionen Euro geförderte Projekt.

China: Keine Auskunft zu Liu Xia Künstlerin steht seit acht Jahren unter Hausarrest Chinas Premier Li Keqiang hat ausweichend auf Forderungen nach einer Ausreise von Liu Xia, der Witwe des chinesischen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo, reagiert. Ohne konkret auf eine Frage nach dem Schicksal der unter Hausarrest stehenden Fotografin und Dichterin einzugehen, sagte der chinesische Regierungschef Li Keqiang nach Gesprächen mit Bundeskanzlerin Merkel in Peking allgemein, beide Seiten sprächen auch über Einzelfälle. "Auch Humanität liegt uns am Herzen", sagte Li. In dem Menschenrechtsdialog versuchten beide Seiten, in gegenseitigem Respekt auch Problemfelder aufzuzeigen und "mit gegenseitigem Verständnis zu angemessenen Lösungen zu kommen", sagte Chinas Premier. Die 59-jährige Liu steht seit acht Jahren praktisch unter Hausarrest in Peking, ist zunehmend depressiv und möchte nach Deutschland ausreisen. Ihr Mann, der Bürgerrechtler Liu Xiaobo, war vor einem Jahr in Haft an Leberkrebs gestorben. Die Bundesregierung hat sich mit den USA wiederholt für eine Ausreise von Liu Xia nach Deutschland eingesetzt - bisher ohne Erfolg.

NFL-Hymnenstreit: Stehen oder in Kabine bleiben US-Football-Profiliga verbietet knieenden Protest gegen Rassismus Spieler der nordamerikanischen Football-Profiliga NFL müssen künftig während des Abspielens der Nationalhymne stehen oder bis zum Ende des Rituals in der Kabine bleiben. Auf diese Regelung haben sich am Mittwoch die Besitzer der Teams bei einem Treffen in Atlanta geeinigt. Hintergrund der Entscheidung ist eine Protestwelle von mehreren NFL-Profis, die während der Hymne das Knie gebeugt hatten, um auf Polizeigewalt gegen Schwarze und Ungleichheit Aufmerksam zu machen. US-Präsident Trump hatte die Spieler dafür beschimpft und die Liga zum Handeln aufgefordert. Spielern, die sich gegen die neue Regelung widersetzen, drohen ab der kommenden Spielzeit Strafen. Vertreter der Spielergewerkschaft waren bei der Versammlung nicht anwesend und kündeten Protest an.

Literaturnobelpreis-Sekretärin: Alle sollten zurücktreten Neue Mitglieder durch externe Instanz berufen Die Jury für den Literaturnobelpreis braucht nach Ansicht der früheren Ständigen Sekretärin Sara Danius wegen ihrer Krise einen kompletten Neustart. "Nach meiner Auffassung sollten alle Mitglieder zurücktreten", sagte sie dem "Svenska Dagbladet". Eine externe Instanz solle die Akademie dann neu aufsetzen und neue Mitglieder berufen. Das Jury-Gremium für den Literaturnobelpreis ist nach einem Belästigungs- und Korruptionsskandal in einer Vertrauenskrise. In diesem Jahr wird der Preis nicht vergeben.

Documenta-Obelisk: Künstler akzeptiert Kaufpreis Säule soll auf Königsplatz bleiben oder wird abgebaut Die Standortfrage entscheidet über den Verbleib des documenta-Obelisken in Kassel. Der Künstler Olu Oguibe sei bereit, die 16 Meter hohe Säule für den gesammelten Spendenbetrag von 126.000 Euro in der Stadt zu lassen, sagte Oguibes Galerist, der Berliner Alexander Koch: "Die Summe, die aufgebracht wurde, ist der Preis für das Werk." Der Obelisk war ein Kunstwerk der 14. documenta im vergangenen Jahr. Die Säule steht momentan auf dem Königsplatz in der Innenstadt - und solle dort bleiben. "Der Künstler hat das Werk für diesen Standort konzipiert", erklärt Koch. Entscheide sich Kassel für einen anderen Standort, werde das Kunstwerk abgebaut. Der Obelisk des nigerianisch-amerikanischen Künstlers setzt sich mit dem Thema Flucht auseinander und wird seit Monaten in Kassel kontrovers diskutiert.

Nicolaus Schafhausen verlässt Kunsthalle Wien vorzeitig Wirkungsmächtigkeit von Kulturinstitutionen steht in Frage Überraschender Abgang: Nicolaus Schafhausen, seit 2012 Direktor der Kunsthalle Wien, legt seinen Posten vorzeitig nieder. Seinen Schritt zum 31. März 2019 begründete der 1965 geborene Düsseldorfer politisch: "In der derzeitigen nationalistischen Politik in Österreich und der europäischen Situation sehe ich die Wirkungsmächtigkeit von Kulturinstitutionen wie der Kunsthalle Wien für die Zukunft infrage gestellt." Es bedürfe in Zeiten etwa rechtspopulistischer Bewegungen eines wesentlich stärkeren Rückhalts vonseiten der unabhängigen staatlichen Institutionen und Verwaltungen für Kulturinstitutionen. Bevor er die Kunsthalle Wien übernahm, hatte Schafhausen die Galerie Lukas & Hoffmann gegründet, leitete das Künstlerhaus Stuttgart und war Direktor des Frankfurter Kunstvereins. 2006 kam Schafhausen an das Witte de With Center Rotterdam. Er kuratierte zweimal den deutschen Beitrag zur Biennale in Venedig.