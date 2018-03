Sabine Stöhr und Juri Durkot haben den Roman "Internat" von Serhij Zhadan aus dem Ukrainischen übersetzt und dafür den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen. Sie sprechen über ihre Arbeit an dem Roman. Er erzählt vom Krieg in der Ostukraine, "der hier schon in Vergessenheit geraten ist", so Durkot. Mehr