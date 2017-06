Psychiater Mazda Adli "Stress ist Angst"

Mazda Adli im Gespräch mit Ulrike Timm

Stressforscher und Buchautor Mazda Adli, Chefarzt der Fliednerklinik und Psychiater an der Charité Berlin. (imago/Rolf Kremming)

Der Psychiater Mazda Adli ist für sein neues Buch "Stress and the City" in Megacities rund um den Globus gereist - und hat Visionen für lebenswertere Städte entwickelt. Was Stress mit Ängsten zu tun hat, davon erzählt Mazda Adli - auch anhand seiner eigenen Biografie.

Er ist einer der renommiertesten Stressforscher Deutschlands – Mazda Adli, Psychiater und Leiter des Forschungsbereichs Affektive Störungen an der Berliner Charité. Adli konzentriert sich seit Jahrzehnten auf die Behandlung depressiver Menschen. Dieses Schwerpunktthema könnte auch in seiner eigenen schwierigen Lebensgeschichte begründet sein.

Geboren wird Mazda Adli in Köln als Sohn eines iranischen Diplomaten und einer Mutter, die zur adligen Schicht iher Heimat gehört. 1977 kehrt die Familie in den Iran zurück, und muss sie nach dem Sturz des Schahs 1979 mit Nichts in der Hand wieder verlassen. Mazda Adli ist gerade mal zehn Jahre alt und der Neutstart in Deutschland sehr schwierig für die Familie. Ängste - deren Ursachen und deren Eindämmung - werden zu einem Schwerpunktthema seiner ärztlichen und wissenschaftlichen Arbeit.

In seinem neusten Projekt beschäftigt er sich mit dem Stressfaktor Stadt. Dazu hat er Megacities rund um den Globus besucht und über seine Beobachtungen ein Buch geschrieben: "Stress and the City". Mazda Adli plädiert für einen interdisziplinären Ansatz aus Wissenschaft, Kultur und Politik, um neue Visionen für lebenswerte Städte zu entwickeln.