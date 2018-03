Die US-Folksängerin Joan Baez wurde in den 60ern zur Ikone der Protestkultur. Gerade ist ihr neues Album "Whistle Down the Wind" erschienen. Nun geht die Sängerin auf Abschiedstour. Unser Korrespondent Ludger Fittkau zeigte sich nach dem Frankfurter Auftritt begeistert. Mehr