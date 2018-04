Kulturnachrichten

Mittwoch, 25. April 2018

Pressefreiheit in Europa unter Druck Reporter ohne Grenzen prangert Medienfeindlichkeit an In keiner anderen Weltregion hat sich die Lage der Pressefreiheit im vergangenen Jahr so stark verschlechtert wie in Europa. Die Medien seien in Ländern wie Polen, Ungarn, der Slowakei und Tschechien zunehmend "medienfeindlicher Hetze durch Regierungen oder führende Politiker" ausgesetzt, beklagt die Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) in ihrer aktuellen Rangliste der Pressefreiheit. Hass und Verachtung gegen Journalisten zu schüren, sei "in Zeiten des Vormarschs populistischer Kräfte ein Spiel mit dem Feuer", sagte ROG-Vorstandssprecherin Katja Gloger. "Leider erleben wir das zunehmend auch in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union." Vier der fünf Länder, deren Platzierung sich in der neuen Rangliste am stärksten verschlechtert haben, liegen in Europa: Malta, Tschechien, die Slowakei und Serbien.

Neue documenta-Geschäftsführung Sabine Schormann kommt von der Niedersächsischen Sparkassenstiftung Sabine Schormann wird neue Geschäftsführerin der Kunstausstellung documenta in Kassel. Die 55-Jährige wechselt im Herbst von der Niedersächsischen Sparkassenstiftung als Generaldirektorin nach Kassel, wie der documenta-Aufsichtsratschef und Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) in Kassel mitteilte. Die gemeinnützige documenta GmbH war wegen eines Millionendefizits bei der Ausstellung im vergangenen Jahr in die Schlagzeilen geraten. Zum 1. April hatte der Musikmanager Wolfgang Orthmayr übergangsweise die Geschäftsführung übernommen, er folgte auf die Kunsthistorikerin Annette Kulenkampff. Schormann gilt als Kennerin der Kunstszene. Die studierte Germanistin, die 1962 in Bad Homburg geboren wurde, war für mehrere Ausstellungen im Themenpark der Expo verantwortlich. Zudem arbeitete sie für das Frankfurter Goethe-Museum und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, wo sie den Tag des offenen Denkmals zur bundesweiten Institution machte

WhatsApp setzt Mindestalter herauf In Europa sollen Nutzer erst ab 16 Jahren mitmachen Der zu Facebook gehörende Messenger-Dienst WhatsApp setzt das Mindestalter für seine Nutzer in Europa von 13 auf 16 Jahre herauf. Wenn im Mai die Zustimmung zu den neuen Datenschutzbestimmungen erfragt werde, müssten Nutzer auch bestätigen, dass sie mindestens 16 Jahre alt seien, teilte WhatsApp mit. Unklar ist allerdings, ob und wie das Alter überprüft werden soll. Facebook geht einen anderen Weg, um bei seinen Nutzern im Alter zwischen 13 und 15 Jahren den gesetzlichen Bestimmungen gerecht zu werden. Sie müssen einen Elternteil oder einen anderen Berechtigten angeben, der die Erlaubnis für die volle Nutzung von Facebook gibt. Andernfalls steht ihnen nur eine eingeschränkte Version zur Verfügung. Außerhalb Europas will WhatsApp am Mindestalter von 13 Jahren festhalten.

Übersetzerpreis für Katy Derbyshire Kunststiftung NRW ehrt Übertragung des Romans "Im Stein" Der renommierte Straelener Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW geht in diesem Jahr an Katy Derbyshire. Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung wird in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Übersetzer-Kollegium vergeben. Die seit 1996 in Berlin lebende Britin werde für ihre Übersetzung des Romans "Im Stein" von Clemens Meyer ausgezeichnet, teilte das Kollegium mit. Die Übersetzung überzeuge "durch Vielstimmigkeit, soziologische Versiertheit und nicht zuletzt durch sprachliche Schönheit". Derbyshire wurde auch für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die 45-Jährige hat zahlreiche deutschsprachige Gegenwartsautoren übersetzt, unter ihnen Christa Wolf und Sibylle Lewitscharoff.

Ibrahim Nasrallah gewinnt arabischen Booker-Preis Für seinen Roman "Der zweite Krieg des Hundes", Der jordanisch-palästinensische Schriftsteller Ibrahim Nasrallah hat mit einem Roman über Extremismus die wichtigste Auszeichnung für Autoren der Arabischen Welt gewonnen. Er erhalte den Internationalen Preis für Arabische Romanliteratur (IPAF) für sein Werk "Der zweite Krieg des Hundes", teilte der Veranstalter in Abu Dhabi mit. Die Auszeichnung ist auch als arabischer Booker-Preis bekannt. Der prämierte Roman handele von Extremismus und blindem Töten, sagte Nasrallah. "Solch ein Extremismus ist nicht auf dunkle Organisationen beschränkt, sondern erfasst auch viele Individuen und Organisationen, die Toleranz sowie Akzeptanz von Meinungsfreiheit und Glauben einfordern", fügte der 1954 geborene Schriftsteller hinzu. Auch erstrecke er sich auf unterdrückende Mächte und viele arabische Regierungen, die Extremismus gegen ihre Bürger praktiziert hätten, bevor extremistische Organisationen damit anfingen. Nasrallah hat bisher 14 Gedichtsammlungen und 16 Romane veröffentlicht.

Insa Pijanka wird neue Intendantin in Konstanz Nachfolge an der Südwestdeutschen Philharmonie geregelt Die Politik- und Wirtschaftswissenschaftlerin Insa Pijanka wird neue Intendantin der Südwestdeutschen Philharmonie in Konstanz. Der Gemeinderat habe die Opernkennerin in nicht-öffentlicher Sitzung gewählt, teilte die Philharmonie mit. Pijanka wird damit Nachfolgerin von Beat Fehlmann, der die Intendanz der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz übernimmt. Die 1974 in Mannheim geborene Pijanka hat an der Universität Mannheim und der London School of Economics Politische Wissenschaften, Neuere Geschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte und Soziologie studiert. Seit ihrer Kindheit sei sie der Oper verbunden - zunächst am Nationaltheater Mannheim im Kinderchor, später in der Opernstatisterie und schließlich der Internationalen Orchesterakademie Mannheimer Schule.

Brief Wagners in Jerusalem versteigert Das antisemitische Dokument wurde für 34.000 Dollar verkauft Ein Brief des deutschen Komponisten Richard Wagner mit sehr deutlichem antisemitischem Inhalt wurde heute in Jerusalem versteigert. Dabei handelt es sich um ein Schreiben Wagners an den französischen Schriftsteller Édouard Schuré aus dem Jahre 1869. Das versteigernde Auktionshaus Kedem kündigte auf seiner Webseite an, dass Wagner in seinem Brief vor einem "zerstörerischen Einfluss der Juden auf die moderne Kultur" warne. Der Umgang mit den Werken des Antisemiten Wagner ist in Israel sehr umstritten. Viele Israelis leisten bis heute erbitterten Widerstand gegen die Aufführung von Wagners Werken. Ein unbekannter Schweizer Sammler hat den Brief für 34.000 Dollar, etwa 27.900 Euro gekauft.

Notre-Dame soll renoviert werden Pariser Kathedrale verursacht 60 Millionen Euro Kosten Die Pariser Kathedrale Notre-Dame soll in den kommenden zehn Jahren für 60 Millionen Euro renoviert werden. Zwei Drittel übernehme der Staat; ein Drittel der Summe müsse die Kirche selbst tragen, heißt es in einem Bericht des Senders "Franceinfo". Wie die Kirche in Frankreich das Geld aufbringen will, ist noch unklar. Notre-Dame wird jährlich von 13 Millionen Menschen besucht. Von Touristen für die Besichtigung der Kirche Eintritt zu verlangen, sieht die Kirche aber nicht als Option. Sie suche stattdessen nach "Mäzenen" in den USA.