Kulturnachrichten

Samstag, 21. April 2018

Portman rechtfertigt Verzicht auf Preisverleihung Die Schauspielerin stehe kritisch zur Führung Israels Hollywood-Star Natalie Portman hat ihren Verzicht auf eine prestigeträchtige Preisverleihung in Jerusalem mit Kritik an der Regierung Israels begründet. Sie habe den Eindruck vermeiden wollen, dass sie den als Redner geladenen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu unterstütze, erklärte Portman auf Instagram. In ihrer Mitteilung heißt es: "Wie viele Israelis und Juden in aller Welt kann ich kritisch zur Führung Israels stehen, ohne die gesamte Nation boykottieren zu wollen." Die in Israel geborene Schauspielerin sollte Ende Juni mit dem Genesis-Preis 2018 ausgezeichnet werden, der auch als "jüdischer Nobelpreis" bezeichnet wird. Sie hatte ihre Teilnahme an der Preisverleihung "aus politischen Gründen" abgesagt.

Deutsches Weltkriegs-U-Boot wird Kulturerbe Belgien würdigt Wracks aus dem Ersten Weltkrieg Belgien hat ein vor Ostende entdecktes deutsches U-Boot aus dem Ersten Weltkrieg als Kulturerbe anerkannt. Das erklärte der zuständige Minister Philippe De Backer in Brügge bei der Eröffnung einer Ausstellung zum 100. Jahrestag des britischen Angriffs auf damals von Deutschland besetzte belgische Hafenstädte. "Das deutsche Unterseeboot ist einzigartig, weil noch nie ein U-Boot aus dem Ersten Weltkrieg so gut erhalten gefunden wurde», sagte De Backer nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Belga. Neben dem 2017 entdeckten deutschen U-Boot vom Typ UB29 wurden ebenso die Wracks eines britischen Kanonenboots und eines französischen Torpedoboots als Kulturerbe gewürdigt. Die drei Wracks erzählten ein düsteres Kapitel der europäischen Geschichte, die aber gleichwohl in Erinnerung behalten werden müsse.

Popkonzert für Königin Elizabeth II. Die Queen feiert ihren 92. Geburtstag mit prominenten Gästen Die britische Königin Elizabeth II. feiert ihren 92. Geburtstag anders als sonst: Am Abend wird es zu ihren Ehren ein prominentbesetztes Konzert in der Royal Albert Hall in London geben. Erwartet werden bei der "Geburtstagsparty der Königin" unter Anderem die Sänger Sting, Tom Jones, Shaggy, Craig David und Kylie Minogue. Die Show wird live in die ganze Welt übertragen. Die Einnahmen aus dem Konzert sollen an eine neue Jugendstiftung gehen, den sogenannten Queen's Commonwealth Trust. Üblicherweise feiert die Queen ihren Geburtstag im Kreis ihrer Familie ohne große öffentliche Auftritte. Die offizielle, öffentliche Geburtstagsfeier der Queen findet traditionell erst im Juni statt, wenn in Großbritannien für gewöhnlich besseres Wetter ist als im April.

Art Cologne Award for New Positions für Lito Kattou Zypriotische Künstlerin überzeugte durch ihre eigene Bildsprache Auf der internationalen Kunstmesse Art Cologne in Köln hat die zyprische Künstlerin Lito Kattou den diesjährigen Art Cologne Award for New Positions erhalten. Das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro fließt in eine Einzelausstellung in der Kölner Artothek, die zur Art Cologne 2019 eröffnet wird. Lito Kattou habe die Jury durch ihre eigene Bildsprache überzeugt, eine Kombination aus mythologischen Referenzen und der digitalen Welt, erklärten die Veranstalter: «Mit ihrem Gefühl für Materialität verwandelt die Künstlerin gelaserte Metallplatten mit Schmuckelementen aus Edelsteinen in skurrile Ungeheuer.» Seit 1980 unterstützt die Art Cologne und der Bundesverband deutscher Galerien und Kunsthändler (BVDG) unter dem Förderprogramm "New Positions" junge Künstschaffende bei ihrem Einstieg in den Kunstmarkt. Seit 2008 wird zusätzlich der Art Cologne Award for New Positions an den vielversprechendsten Teilnehmer des Förderprogramms vergeben.

Trauer um den schwedischen DJ Avicii Elektromusiker im Oman tot aufgefunden Kollegen und Fans reagierten mit Bestürzung auf den Tod des schwedischen DJs und Produzenten Avicci. «Mir fehlen die Worte», schrieb etwa der deutsche DJ Felix Jaehn (23) bei Twitter. Der Franzose David Guetta (50) twitterte, die Welt habe einen unglaublich talentierten Musiker verloren. Auch Madonna bekundete ihre Trauer - wie auch Hunderttausende Fans in den Sozialen Netzwerken. Der schwedische Star-DJ Avicii, mit bürgerlichem Namen Tim Bergling, ist im Alter von 28 Jahren gestorben. Er wurde im Golfstaat Oman tot aufgefunden, wie sein Agent mitteilte. Angaben zur Todesursache wurden zunächst nicht gemacht. Avicii zählt zu den erfolgreichsten DJs der Welt. 2012 und 2013 schaffte er es im Ranking des "DJ Magazine" jeweils auf den dritten Platz der besten DJs.

China plant strengere Internet-Kontrollen Präsident Xi will "Verbreitung von schädlichen Informationen" verhindern Der chinesische Präsident Xi Jinping plant offenbar, die Internetkontrollen zu verschärfen. "Wir können nicht zulassen, dass das Internet eine Plattform für die Verbreitung von schädlichen Informationen wird und mit Gerüchten Ärger geschürt wird", sagte Xi der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge auf einer Konferenz zur Cybersicherheit in Peking. Ohne Sicherheit im Netz gebe es etwa keine wirtschaftliche und soziale Sicherheit. China hat unter der Präsidentschaft von Xi den Einfluss der Regierung auf das Internet bereits ausgebaut. Um einen besseren Zugriff auf die Medien zu haben, hatte die Regierung die Aufsicht über Filme und Nachrichten in einer Behörde gebündelt. Bereits seit dem vergangenem Jahr greifen die Aufseher härter gegen Medieninhalte durch, die den Interessen der Führung zuwiderlaufen.

Datenschutz-Negativpreis "Big Brother Award" verliehen Preise für Verstöße gegen den Datenschutz gehen an Microsoft und Amazon Der "Big Brother Award", ein Negativpreis für Datensammlung und Verletzungen der Privatsphäre, geht in der Kategorie Technik an das Software-Unternehmen Microsoft. Verliehen wird der Preis von dem Bielefelder Datenschutz-Verein "Digitalcourage". Dieser wirft Microsoft vor, mit dem Betriebssystem Windows 10 über das Internet Diagnose-Daten zu sammeln. Microsoft hatte die Kritik im Vorfeld zurückgewiesen und kam nicht zur Preisvergabe am Freitagabend ins Bielefelder Stadttheater. Der Preis in der Kategorie Verbraucherschutz geht an Amazons Sprachassistentin "Alexa". "Digitalcourage" sieht bei ihr die Möglichkeit, Familienmitglieder oder Gäste im Haushalt zu überwachen. Der "Big Brother Award" wurde zum 18. Mal an Politiker, Unternehmen oder Organisationen verliehen, die nach Ansicht der Datenschützer besonders unverantwortlich mit Daten anderer umgehen.

Sophie Rois geht zum Deutschen Theater Berlin Einstand in einer Inszenierung von René Pollesch Sophie Rois, langjährige Schauspielerin an der Berliner Volksbühne, wird Ensemblemitglied am Deutschen Theater Berlin. Ihren Einstand gibt die 56-jährige Österreicherin im Herbst in einer Inszenierung von René Pollesch, wie die Berliner Zeitung berichtet. Zu ihren Vertragsverhandlungen mit dem DT-Intendanten sagte Rois der Zeitung: "Ulrich Khuon hat mir das Angebot gemacht, ins Ensemble zu kommen. Und ich habe gesagt, dass das keine gute Idee ist, weil ich für einen Intendanten eine ziemliche Zumutung bin." Eigentlich habe sie frei als Schauspielerin arbeiten wollen, aber nach einigen Gesprächen hätten sie das Geschäft mit Handschlag besiegelt. "Er war extrem cool." Rois war lange Jahre an Frank Castorfs Volksbühne engagiert, unter dem neuen Intendanten Chris Dercon hatte sie Ende vergangenen Jahres dort jedoch gekündigt.

Serebrennikow-Ballett für Tanzpreis nominiert Hamburger Ballettchef John Neumeier mit "Anna Karenina" nominiert Das Ballett "Nurejew" des in Russland unter Hausarrest stehenden Theatermachers Kirill Serebrennikow ist viermal für den renommierten Tanzpreis Benois de la Danse nominiert worden. Serebrennikow selbst sei Kandidat in der Kategorie Regie, teilten die Organisatoren in Moskau mit. Für ihren Anteil an dem Werk über den russischen Startänzer Rudolf Nurejew seien außerdem Juri Possochow (Choreographie), Ilja Demuzki (Musik) und der Tänzer Wladislaw Lanstratow in der Titelrolle nominiert. Der Preis wird am 5. Juni im Moskauer Bolschoi-Theater vergeben. Das Bolschoi hatte "Nurejew" im vergangenen Frühjahr kurz vor der Premiere abgesetzt. Die Justiz wirft ihm die Veruntreuung staatlicher Gelder vor.

Keine Frida-Kahlo-Barbie Mexikanisches Gericht stoppt den Verkauf Entfernte Verwandte der verstorbenen Künstlerin Frida Kahlo haben eine einstweilige Verfügung gegen den Barbie-Hersteller Mattel erwirkt. Damit wird der Verkauf der Frida-Kahlo-Barbie vorerst gestoppt. Kahlos Großnichte Mara de Anda Romeo argumentierte vor einem mexikanischen Gericht, dass Mattel keine Rechte besitze, um das Abbild ihrer Großtante zu verwenden.