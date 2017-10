Kulturnachrichten

Freitag, 20. Oktober 2017

Polizei leitet Ermittlungen gegen Weinstein ein Weitere Schauspielerin berichtet über sexuelle Belästigung Die Missbrauchsvorwürfe gegen Harvey Weinstein beschäftigen jetzt auch die Behörden. Die Polizei in Los Angeles leitete Ermittlungen gegen den Filmproduzenten ein. Man habe die Aussage eines mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers aufgenommen, erklärte ein Sprecher. Es gehe um einen Fall aus dem Jahr 2013. Laut einem Bericht der "Los Angeles Times" soll es sich bei der Frau um eine Schauspielerin aus Italien handeln. Weinstein habe sie vergewaltigt, nachdem er sich Zugang zu ihrem Hotelzimmer verschafft habe, habe die 38-Jährige gesagt. Seine Mandantin sei allen mutigen Frauen dankbar, die bereits Schritte unternommen haben, um Weinstein zu entlarven, erklärte der Anwalt der Schauspielerin. Dutzende Frauen, darunter die Schauspielerinnen Gwyneth Paltrow und Angelina Jolie, werfen Weinstein sexuelle Belästigung oder Missbrauch vor. In den sozialen Netzwerken hat die Weinstein-Affäre zu einem breiten Echo geführt. Unter dem Hashtag #metoo berichten zahlreiche Frauen und Männer davon, auch selbst schon einmal Opfer sexueller Übergriffe geworden zu sein.

Dogan Akhanli ist zurück in Deutschland Autor will sich am Mittag in Köln öffentlich äußern Nach einem knapp zweimonatigen Zwangsaufenthalt in Spanien ist der türkischstämmige Schriftsteller Dogan Akhanli am Donnerstagabend nach Deutschland zurückgekehrt. Er war wegen eines Auslieferungsersuchens der Türkei fast zwei Monate lang in Spanien festgehalten worden. In der vergangenen Woche hatten die spanischen Behörden beschlossen, ihn nicht an die Türkei auszuliefern. Zu den Geschehnissen in Spanien will sich der 60-Jährige am Freitagmittag auf einer Pressekonferenz im Rathaus von Köln ausführlicher äußern. Bei seiner Ankunft am Flughafen Düsseldorf war es am Abend zu einem Zwischenfall gekommen. Nur wenige Momente, nachdem der Schriftsteller die Ankunftshalle betreten hatte, wurde er von einem Mann lautstark auf Türkisch beschimpft. Nach Angaben von Akhanlis Anwalt bezeichnete ihn der Mann unter anderem als "Landesverräter". Es kam zu einem längeren, erregten Wortwechsel zwischen den beiden.

In Donaueschingen dreht sich alles um digitale Musik Musiktage im Schwarzwald präsentieren 20 Uraufführungen In Donaueschingen sind am Abend die diesjährigen Musiktage eröffnet worden. Im Mittelpunkt des Festivals für Neue Musik werden diesmal digitale Musikformen stehen. Neben den großen Orchesterkonzerten mit dem SWR-Symphonieorchester werden auch außergewöhnliche Konzertformate präsentiert und inszeniert, so zum Beispiel Musik in Containern, japanische Geistergeschichten oder eine aktuelle Nachrichtensendung. Festivalleiter Björn Gottstein will zudem die Diversität fördern und hat dazu Komponisten und Komponistinnen aus 19 Ländern eingeladen. Bis zum Sonntag stehen insgesamt 20 Uraufführungen und vier Klanginstallationen auf dem Programm, unter anderem von Chaja Czernowin, Marina Rosenfeld und Bernhard Lang. Nach Angaben des Veranstalters sind die Donaueschinger Musiktage das älteste Festival ihrer Art. Bereits seit 1921 widmen sie sich der Neuen Musik.

Frank Haubitz wird neuer Kultusminister in Sachsen Dresdner Gymnasiallehrer als Nachfolger von Kurth Der Dresdener Gymnasiallehrer und Chef des sächsischen Philologenverbands, Frank Haubitz, soll neuer Kultusminister des Freistaats werden. Der scheidende Ministerpräsident Stanislaw Tillich stellte ihn in Dresden vor. Er bringe hohe Glaubwürdigkeit und langjährigen Praxisbezug als Lehrer und Schulleiter mit. Haubitz folgt auf Brunhild Kurth, die das Amt aus privaten Gründen abgegeben hatte. Amtsübergabe ist am Montag. Tillich hatte gestern angekündigt, seine Regierungs- und Parteiämter im Dezember abzugeben. Er zog damit die Konsequenz aus dem Bundestagswahldebakel, bei dem die AfD am 24. September in Sachsen mit 27,0 Prozent vor der seit der Wende regierenden CDU stärkste politische Kraft geworden war.

Italienischer Filmregisseur Umberto Lenzi gestorben Er prägte das Genre italienischer Polizeifilme Der italienische Regisseur Umberto Lenzi ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf das Krankenhaus Grassi di Ostia, in dem Lenzi seit längerer Zeit in Behandlung war. Umberto Lenzi prägte das Genre italienischer Polizeifilme in den 1970er Jahren, die sogenannten Poliziotteschi. Bekannt sind seine Filme "Camorra - Ein Bulle räumt auf" (1976) und "Die Rache der Kannibalen" (1981). Lenzis Werk inspirierte auch Regisseure wie Quentin Tarantino. Der Italiener lebte zuletzt in einem Seniorenheim in Rom an der Küste bei Ostia.