Kulturnachrichten

Samstag, 16. Juni 2018

Polizei entdeckt Villa mit gestohlenen Kunstwerken Haus wurde im Zuge von Ermittlungen wegen Konkursbetrugs durchsucht Mehr als hundert gestohlene Kunstwerke sind in einer Privatvilla in der Nähe von Rom entdeckt worden. Die insgesamt 121 Fundstücke stammten aus dem antiken Rom und dem Mittelalter und seien von wissenschaftlicher und kultureller Bedeutung, teilte die Finanzpolizei mit. Die Villa sei wie ein Privatmuseum gewesen. Die Polizei hatte das Haus im Zuge von Ermittlungen gegen das Besitzerehepaar wegen Konkursbetrugs durchsucht. Die Vasen, Säulen und Keramikgegenstände kamen vermutlich aus einem römischen Haus aus dem ersten bis fünften Jahrhundert nach Christus und einer Kirche aus dem achten oder neunten Jahrhundert. Vermutlich hatte das Paar sie auf dem Schwarzmarkt erworben. Die Fundstücke händigte die Polizei einem örtlichen Museum aus.

Manifesta 12 öffnet in Palermo für Besucher Thema der Wanderausstellung: Koexistenz Die 12. Ausgabe der Wanderausstellung Manifesta öffnet am Sonntag für Besucher. Die europäische Biennale stellt in der süditalienischen Stadt als eine der bedeutendsten Schauen zeitgenössischer Kunst das Thema Koexistenz in den Mittelpunkt. Die Ausstellung läuft bis zum 4. November und steht unter dem Motto "The Planetary Garden. Cultivating Coexistence". Rund 50 Künstler und Kollektive zeigen ihre Werke und Projekte, die sich unter anderem mit Migration und Klimawandel auseinandersetzen. Gezeigt werden diese in Kirchen, Gärten und Gebäuden, die innerhalb und außerhalb der Stadt verstreut sind. Kuratiert wird die diesjährige Ausgabe von der Niederländerin Bregtje van der Haak, dem Spanier Andrés Jaque, dem Italiener Ippolito Pestellini Laparelli und der Schweizerin Mirjam Varadinis. Initiatorin der Manifesta ist die Niederländerin Hedwig Fijen. Die erste Schau fand 1996 statt. Seitdem wandert die Ausstellung im Zwei-Jahres-Rhythmus durch Europa. Zur Manifesta 2016 in Zürich kamen 200 000 Besucher.

Dirigent Gennadi Roschdestwenski gestorben Roschdestwenski hatte Chefpositionen bei renommierten Orchestern inne Der russische Stardirigent Gennadi Roschdestwenski ist mit 87 Jahren in seiner Heimatstadt Moskau gestorben. Das bestätigte das Moskauer Tschaikowski-Konservatorium, wo er zuletzt arbeitete. Medienberichten zufolge soll er am Morgen nach langer Krankheit gestorben sein. Roschdestwenski zählte zu den bekanntesten Dirigenten seiner Zeit. In der Sowjetunion hatte er das Rundfunk-Symphonieorchester geleitet, später hatte er die Leitung des renommierten Moskauer Bolschoi-Theaters übernommen. Zudem hatte er jeweils mehrere Jahre Chefpositionen bei Orchestern wie der Stockholmer Philharmonie und bei den Wiener Symphonikern. Unter anderem war er auch mit der Dresdner Philharmonie aufgetreten.

Gerhard Richter schenkt Münster ein Kunstwerk Foucaultsches Pendel in der Dominikanerkirche ab Sonntag zugänglich Die Stadt Münster hat von Gerhard Richter ein Kunstwerk bekommen. Der Künstler hat das Geschenk in der Dominikanerkirche vorgestellt: ein 48 Kilogramm schweres Foucaultsches Pendel aus Messing. Ab Sonntag ist die Installation mit dem Titel "Zwei Graue Doppelspiegel für ein Pendel" in der entweihten Dominikanerkirche in der Stadtmitte allgemein zugänglich. Der Eintritt ist frei. Richter, der als einer der einflussreichsten lebenden Künstler der Welt gilt, hat in der Kirche eine dunkle Bodenplatte verlegen lassen. Darüber wird das eigentliche Kunstwerk des Kölners schwingen: Ein 48 Kilogramm schweres Foucaultsches Pendel aus Messing, das an einem 29 Meter langen Seil hängt. Es zeigt mit seiner Bewegung die Erdrotation an. Vier sechs Meter hohe Glastafeln, die paarweise vor den Wänden angebracht sind, reflektieren die Bewegung des Pendels im Kirchenraum.

Ermittlungen gegen Kollegah und Farid Bang eingestellt Umstrittene Textzeilen sind laut Düsseldorfer Staatsanwaltschaft nicht strafbar Die umstrittenen Textzeilen der Gangster-Rapper Kollegah und Farid Bang sind nicht strafbar. Das hat eine Prüfung durch die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft ergeben. Die Ermittlungen seien deswegen eingestellt worden, sagte Behördensprecher Ralf Herrenbrück auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zwar seien die Liedtexte voller vulgärer, menschen- und frauenverachtender Gewalt- und Sexfantasien, heißt es in der Entscheidung, die den Beteiligten zuging. Weil sie aber damit dem Genre "Gangsta-Rap" gerecht werden, sei dies nicht strafbar. Denn auch für diese Musikrichtung gelte die in der Verfassung verankerte Kunstfreiheit. Nach dem Eingang mehrerer Strafanzeigen im Zuge des Eklats bei der Verleihung des Musikpreises Echo waren die Liedtexte der Rapper auf ihre strafrechtliche Relevanz überprüft worden. Die Verleihung des Musikpreises Echo an die beiden Rapper hatte für einen Skandal gesorgt, der schließlich zur Abschaffung des Preises führte.

Khuon fordert offene Diskussion zur Berliner Volksbühne Künftiges Konzept wird bei zweitägigem Kongress erörtert Der Präsident des Deutschen Bühnenvereins, Ulrich Khuon, hat in der Diskussion um die Zukunft der umkämpften Berliner Volksbühne mehr Offenheit angemahnt. Das traditionsreiche Haus habe eine "wunderbare Truppe", deshalb solle man es als Ensemble- und Repertoiretheater erhalten, sagte der Intendant des Deutschen Theaters in Berlin bei einem Symposium in der Hauptstadt. Allerdings müsse man auch offen sein für andere Bühnenformen wie Tanz oder Performance. "Man sollte das nicht dogmatisch beantworten". Unter dem Motto "Vorsicht Volksbühne!" wird bei dem zweitägigen Kongress in der Berliner Akademie der Künste über das künftige Konzept des Theaters gestritten. Chris Dercon, der Nachfolger des langjährigen Intendanten Frank Castorf, hatte sein Amt nach kurzer Zeit wieder aufgeben müssen. Derzeit wird das Haus von Klaus Dörr als Interimschef geleitet. Er soll bis Sommer 2020 bleiben.

Großbrand in Glasgower Kunsthochschule Gebäude wurde schon 2014 durch Feuer beschädigt Zum zweiten Mal binnen weniger Jahre ist das historische Gebäude der Kunsthochschule im schottischen Glasgow bei einem Großbrand schwer beschädigt worden. Das 2014 schon einmal ausgebrannte Gebäude der renommierten Glasgow School of Art geriet in der Nacht zum Samstag erneut in Brand. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr aber niemand. Augenzeugen sagten dem Rundfunksender BBC, das Feuer sei "viel schlimmer" als der erste Brand im Mai 2014. Damals war das Gebäude von den Flammen schwer beschädigt worden, es konnte aber restauriert werden. Das Gebäude der Kunsthochschule wurde von dem schottischen Architekten Charles Rennie Mackintosh entworfen, einem wichtigen Vertreter des Jugendstils. Die 1845 gegründete Glasgow School of Art ist eine der ältesten und renommiertesten Kunsthochschulen in Großbritannien.