Kulturnachrichten

Samstag, 7. Oktober 2017

Politik-Expertin Sylke Tempel bei Unwetter gestorben Sie wurde Opfer des Sturms Xavier Die Journalistin und Politologin Sylke Tempel ist gestorben. Sie kam in Berlin-Tegel bei einem durch den Sturm "Xavier" verursachten Unglück ums Leben, wie eine Sprecherin der Zeitschrift "Internationale Politik" bestätigte. Tempel wurde 54 Jahre alt. Tempel war Nahostkorrespondentin der "Woche", später Redakteurin der "Jüdischen Allgemeinen". Sie arbeitete hauptberuflich für die Zeitschrift "Internationale Politik", deren Chefredakteurin sie war. Die Zeitschrift wird von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik herausgegeben. Sie trat unter anderem im "Presseclub" vom WDR auf und veröffentlichte zahlreiche Bücher. Sie war außerdem ständiger und wichtiger Gesprächsgast in Deutschlandfunk Kultur.

Isa Genzken bekommt Kaiserring 2017 Künstlerin erhält bedeutende Auszeichnung in Goslar Die Berliner Künstlerin Isa Genzken erhält heute den Kaiserring 2017 der Stadt Goslar. Die Auszeichnung gilt als eine der weltweit bedeutendsten für moderne Kunst. Genzken, die 1948 in Bad Oldesloe geboren wurde, führt nach Darstellung der Jury seit mehr als 30 Jahren "den internationalen Diskurs der Bildhauerei mit an". In ihren Skulpturen, aber auch in Fotografien und Installationen zeige sie "Umbrüche, Gegensätze, Gewalt und Brutalitäten unserer Gesellschaften" und ermögliche es dem Betrachter, "der Wahrheit ein Stück näher zu kommen". Der Kaiserring wird seit 1975 jährlich verliehen. Frühere Träger sind unter anderem Christo, Joseph Beuys, Max Ernst und Georg Baselitz.

Planungen für nächste documenta Vorbereitungen trotz Finanzdefizits Trotz der finanziellen Schieflage der documenta in Kassel werden noch Ende dieses Jahres die Vorbereitungen für die nächste Kunstausstellung beginnen. "Die documenta 15 werde 2022 stattfinden, sagte Kassels Oberbürgermeister Geselle heute. Gerüchte über eine Verschiebung dementierte er. Die weltweit bedeutendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst in Kassel wird zum Jahresende voraussichtlich ein bilanzielles Defizit von 5,4 Millionen Euro einfahren. Die Stadt Kassel und das Land Hessen als Gesellschafter der documenta gGmbH müssten sich dieses dann teilen. "Die steuerlichen Erträge sind so gut, dass wir das verkraften können", sagt Geselle. Die documenta fand vom 8. April bis zum 17. September in Kassel und Athen statt.