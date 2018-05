Claudia Tieschky erzählt in "Engele" die Geschichte dreier Frauen von den 1930er Jahren bis heute. Es geht um Liebe, Unabhängigkeit und die Folgen eines Skandals. Ein schnörkelloses, vielschichtiges und erfreuliches Debüt. Mehr

Autor André Kubiczek erzählt in seinem Roman "Komm in den totgesagten Park und schau" eine Geschichte von drei Männern, die in einer Sackgasse stecken. Es gebe drei Erzählstränge, die sich mittels der drei Männer durch den Roman ziehen. Mehr