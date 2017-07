Die Briefe des jüdischen Romanisten Victor Klemperer sind jetzt unter dem Titel "Warum soll man nicht auf bessere Zeiten hoffen" erschienen. Sie gewähren neue Einblicke in sein Leben, wie die Herausgeberin Nele Holdack beschreibt. Mehr

"Unorthodox" beschreibt die Selbstbefreiung aus den Zwängen von Religion und Fundamentalismus. Die Autorin Deborah Feldman wuchs in New York in einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde auf. Sie hat über ihren Ausstieg einen Bestseller geschrieben.