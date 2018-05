Kulturnachrichten

Freitag, 25. Mai 2018

Pläne für Spreepark werden vorgestellt Der einzige Vergnügungspark der DDR soll wiederbelebt werden Mit Installationen, Theateraufführungen und Ausstellungen soll der im Dornröschenschlaf liegende Berliner Spreepark wiederbelebt werden. Nach Jahren des Stillstands auf dem riesigen Areal in Berlin-Treptow stellt Umweltsenatorin Regine Günther am Freitagvormittag die Pläne für den einstigen DDR-Vergnügungspark vor. Auch die landeseigene Grün Berlin GmbH wird dabei sein, die Anfang 2016 das 23 Hektar große Gelände an der Spree übernommen hatte. Vorausgegangen war ein Bürgerdialog für den verwilderten Park mit seinen verfallenen Attraktionen. 2001 war er geschlossen worden, nachdem der Betreiber pleite gegangen war. Das Gelände mit Riesenrad und Achterbahn verfiel zusehends, 2014 kaufte der Berliner Liegenschaftsfonds den Spreepark zurück. Der «Kulturpark Plänterwald» war der einzige Vergnügungspark der DDR. Er war 1969 zum 20. Geburtstag der Republik eröffnet worden und zog Millionen Besucher an.

Schauspieler Morgan Freeman der sexuellen Belästigung beschuldigt "Ich entschuldige mich bei jedem, der sich unwohl oder nicht respektiert gefühlt hat - das war nie meine Absicht." Mindestens acht Frauen haben den US-amerikanischen Schauspieler Morgan Freeman beschuldigt, sie an Film-Sets oder im Rahmen von Promo-Events sexuell belästigt zu haben, wie CNN heute berichtete. Das Medienunternehmen habe dazu mit 16 Menschen im Rahmen einer investigativen Story über den 80-jährigen Schauspieler gesprochen. Manche Opfer berichteten dabei auch von ungebührlichem Verhalten seinerseits in seiner eigenen Produktionsfirma "Revelation Entertainment". Morgan Freeman hat sich mittlerweile wie folgt zu den Anschuldigungen geäußert: "Jeder, der mich kennt oder mit mir zusammengearbeitet hat, weiß, dass ich niemand bin, der absichtlich jemanden beleidigen würde oder bewusst jemandem ein ungutes Gefühl bereiten wollte. Ich entschuldige mich bei jedem, der sich unwohl oder nicht respektiert gefühlt hat - das war nie meine Absicht.", heißt es in einem veröffentlichten Statement. Vertreter von Freeman und seiner Produktionsfirma haben sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. CNN berichtete zudem, dass acht Menschen sich selbst als Opfer sexueller Belästigung bzw. ungebührlichen Verhaltens betrachten und dass acht weitere dem Sender gegenüber bekundet haben, das dem Schauspieler vorgeworfene Fehlverhalten bezeugen zu können. Aber es gebe laut CNN auch andere Quellen, die bestreiten, solch ein Verhalten von Morgan Freeman jemals mitbekommen zu haben. Diese wiederum beschreiben den Schauspieler als professionell sowohl am Set als auch im Büro.

Sicherheit: Streit um Ed-Sheeran-Konzert in Düsseldorf Die Loveparade-Katastrophe im Jahr 2010 überschattet das geplante Konzert Das geplante Open-Air-Konzert von Ed Sheeran in Düsseldorf wird zum Politikum. Der britische Popstar soll am 22. Juli auf dem Messeparkplatz der Stadt auftreten. Erwartet werden mehr als 80.000 Besucher. Der Platz soll zu diesem Zweck umfunktioniert werden. Mit Blick auf die Loveparade-Katastrophe im Jahr 2010 in Duisburg werden jedoch Sicherheitsbedenken laut. Die CDU-Stadtratsfraktion brachte am Donnerstag scharfe Kritik an Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) vor. Man habe erst aus den Medien von einer Sondersitzung am 13. Juni erfahren, in der über eine Baugenehmigung entschieden werden solle. "Wir wollen nicht unter massivem Zeitdruck über ein Riesen-Event für 84.000 Besucher entscheiden, das dann schon sechs Wochen später stattfindet", sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Rüdiger Gutt. "Daher fordern wir auch eine Stellungnahme von der Stadtspitze zu Zeitplan und Kosten."

Katholischer Jugendbuchpreis für Wolk und Kollmann Darf eine Lüge ausgesprochen werden, um die Wahrheit ans Licht zu bringen? Die amerikanische Autorin Lauren Wolk und die Übersetzerin Birgitt Kollmann haben den 29. Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis der Deutschen Bischofskonferenz erhalten. Die Auszeichnung wurde am Donnerstagabend im Bonner Haus der Geschichte für das Buch «Das Jahr, in dem ich lügen lernte» verliehen.. Die Jury wählte das Buch aus 280 Titeln aus. «Diese Geschichte erschüttert», begründete Medienbischof Gebhard Fürst die Entscheidung. Sie verdeutliche, dass es Dinge gebe, «die wir nicht fassen können, die wir nicht in der Hand haben, die wir nicht verhindern können, so sehr wir uns anstrengen mögen und dabei die besten Absichten haben». Die Protagonistin gebe trotzdem nicht auf und lerne, mit der Liebe und dem Rückhalt ihrer Familie «mutig und aufrecht durchs Leben zu gehen». Der Roman handelt von der elfjährigen Farmerstochter Annabelle, die im Jahr 1943 mit Gerüchten, Vorurteilen, Mobbing und Lügen umgehen muss. Sie erlebe, dass «Intrigen so hinterhältig und perfide gesponnen sein können, dass die Wahrheit und die Gerechtigkeit keine Chance haben», hieß es. Eine zentrale Frage des Buches sei: «Darf eine Lüge ausgesprochen werden, um die Wahrheit ans Licht zu bringen?»