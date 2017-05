#PiU13 NRW-Wahl - Erstwähler interesiert Sicherheit und Schulz

Gerson Kerinnes und Moritz Küpper im Gespräch mit Andre Zantow

Die Kampagne "Die Erstwähler" ruft junge Mensche dazu auf, bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ihre Stimme abzugeben. (erstwählerNRW )

840.000 Erstwähler dürfen am Sonntag in Nordrhein-Westfalen den Landtag mitbestimmen. Damit nicht wieder die Hälfte zuhause bleibt, veröffentlicht Gerson Kerinnes Info-Videos auf Facebook. Spielt bei Erstwählern auch Protest schon eine Rolle, will NRW-Korri Moritz Küpper wissen, in der neuen Folge von "Parteien im Umbruch".

In der 13. Folge unseres Podcasts haben wir das Saarland und Schleswig-Holstein schon verdaut und widmen uns nun dem großen Brocken: NRW - das Bundesland mit fast 18 Millionen Einwohnern. Einer ist Gerseon Kerinnes - 21 Jahre - Studierender in Paderborn und engagierter Werber für die Teilnahme an der Landtagswahl. Auf Facebook veröffentlicht er mit Johanna in Zusammenarbeit mit dem Landeswahlleiter informative Videos als "Die Erstwähler" über die #LTWNRW am 14. Mai.

Uns berichtet er, wie der Schulz-Effekt durchaus auf Facebook und Twitter bei vielen Gleichaltrigen zu spüren war, und sie so erstmals den Kontakt zur Politik gefunden haben, auch wenn es eher emotional und weniger inhaltlicher Natur war.

NRW-Korri ist vorsichtiger mit Umfragen

Und unser zweiter Gast ist Moritz Küpper (@moritzkuepper) - Landeskorrespondent für den Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Ihn hat die Achterbahnfahrt der Umfragewerte in den vergangenen Monaten dazu gebracht, davon eher Abstand zu halten und diese Zahlen sehr zurückhaltend zu bewerten.

Thematisch sieht er im Wahlkampf die Sicherheit, die Schul- und Kitapolitik, sowie die Infrastruktur- und Verkehrspolitik ausschlaggebend für die Entscheidung vieler Wähler.

Vom Erstwähler Gerson will er wissen, ob viele Jüngere auch mit dem Gedanken spielen, ihre Stimme einer Protestpartei zu geben.

