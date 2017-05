Pink Floyd Ausstellung in London Hinterlassenschaften einer Rocklegende

Robert Rotifer im Gespräch mit Andreas Müller

Eine Band im Wandel - Pink Floyd in den 70ern (imago stock&people)

Mit der großen Ausstellung "Pink Floyd - Their Mortal Remains" widmet sich das Victoria & Albert Museum in London nach der Aufsehen erregenden David-Bowie-Ausstellung von 2013 abermals der musealen Aufbereitung der Pop- und Rockgeschichte des späten 20. Jahrhunderts. Unser Korrespondent hat sich die Ausstellung angesehen.

"Pink Floyd - The Mortal Remains", die sterblichen Überreste also - so heißt die Karriereschau im Victoria & Albert Museum in London, mehr oder weniger aus Anlass des 50. Jubiläums der ersten Single von Pink Floyd. Der Einfluss der Band hat sich im Laufe ihrer Geschichte stark gewandelt hat: Zuerst waren sie eine psychedelische Band, deren Sänger Syd Barrett sich im LSD-Nebel verlor. Später zählten sie zur Gallionsspitze des meditativen Progressive Rock und schließlich zu den prominentesten Feindbildern des Punk. Mit "The Wall" aus dem Jahr 1979 zählten sie natürlich auch Exponenten der Idee von Rockmusik als großes Bühnentheater.

Insbesonderer letzteren Aspekt macht die Ausstellung stark - kein Wunder, schließlich geht sie auf die Idee des 2013 verstorbenen Bühnenarchitekten der Band, Mark Fisher, zurück. Der verlieh der selbst dezidiert unglamourös auftretenden Band die passende, bombastisch-theatrale Bühnenerscheinung.

Pink Floyd waren für ihre aufwändigen Bühnenshows bekannt - hier der Auftritt der Band im Juli 1990 in Berlin (picture-alliance / dpa - Peter Kneffel)

Darin liege auch der Unterschied zur David-Bowie-Ausstellung, mit der das Victoria & Albert Museum im Jahr 2013 weltweit für großes Aufsehen gesorgt hatte, sagte unser Korrespondent Robert Rotifer im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur: Wo bei Bowie vor allem Kostüme im Vordergrund standen, gehe es hier auch stark um die technischen Aspekte. So werden etwa auch einzelne Musikinstrumente, wie zum Beispiel die Synthesizer der Band, erklärt.

Die einzelnen Musiker treten in den Hintergrund, verriet Rotifer im weiteren. Das mache die Ausstellung zwar etwas unemotional, aber ästhetisch reizvoll. Zumal auch die aufwändigen ästhetischen Covergestalltungen etwa durch das bekannte Studio Hignosis viel Raum erhalten.

Auch den beträchten Wandel, den die Band im Laufe der Jahre durchlebt hat, werde in der Ausstellung plastisch erfahrbar, verrät unser Korrespondent. Der schummrig-bunte Ausstellungsbeginn konstrariere zur Nüchternheit der Verstärkertürme späterer Jahre. (thg)

"Pink Floyd - The Mortal Remains"

ab 13. Mai 2017 im Victoria & Albert Museum in London

