Kulturnachrichten

Montag, 14. Mai 2018

Picasso-Gemälde im Musee d'Orsay zu sehen "Fillette à la corbeille fleurie" kommt nach Paris Ein kürzlich in New York versteigertes Gemälde des Malers Pablo Picasso soll ab Mitte September im Pariser Musée d’Orsay zu sehen sein. Eine Sprecherin des Museums sagte, man sei sehr glücklich, dass das Werk "Fillette à la corbeille fleurie" (Kleines Mädchen mit Blumenkorb) ab 18. September Teil einer Picasso-Ausstellung sein werde. Das Werk aus dem Jahr 1905 hat am vergangenen Dienstag als Teil der Kunstsammlung des US-Milliardärs David Rockefeller für 115 Millionen Dollar den Besitzer gewechselt. Wie die Zeitung "New York Times" berichtet, handelt es sich bei den Käufern um die Kunsthändlerfamilie Nahmad, zu der auch Helly Nahmad gehört, der eine Galerie in New York betreibt.

Fernsehjournalistin Spira erhält Lessingpreis für Kritik Für ihr einzigartiges Talent, Menschen zum Sprechen zu bringen Die österreichische Dokumentarfilmerin und Publizisten Elizabeth T. Spira hat den Lessingpreis für Kritik erhalten. Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung für bedeutende geistige Leistungen nach dem Vorbild des Schriftstellers wurde Spira am Sonntag in Wolfenbüttel übergeben. Die Lessing-Akademie Wolfenbüttel und die Braunschweigische Stiftung vergeben den Preis alle zwei Jahre. Nach Ansicht der Jury hat Spira ein einzigartiges Talent, Menschen zum Sprechen zu bringen. Ihre für den österreichischen Sender ORF produzierten Reportagenreihen "Alltagsgeschichte" und "Liebesgeschichten und Heiratssachen" hätten die inzwischen 75-Jährige auch außerhalb ihres Heimatlandes berühmt gemacht. Zu den früheren Trägern des seit 2000 vergebenen Lessingpreises gehören Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek und Philosoph Peter Sloterdijk.

Wim Wenders feiert Premiere in Cannes Seine Doku über den Papst läuft außerhalb des Wettbewerbs Mit einer Dokumentation über den Papst kehrt der deutsche Regisseur Wim Wenders zum Filmfest Cannes zurück. Der 72-jährige Wenders zeigt am Abend "Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes". Das Werk soll ungewöhnliche Einblicke in die Arbeit des Papstes und des Vatikans gewähren. Wenders verbindet mit dem Filmfest Cannes eine lange Geschichte. 1984 gewann er mit "Paris, Texas" die Goldene Palme. 1987 folgte mit "Der Himmel über Berlin" die Auszeichnung für die beste Regie, 1993 der Große Preis der Jury für "In weiter Ferne, so nah!". Zuletzt war er mit der Doku "Das Salz der Erde" über den brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado im Jahr 2014 an der Croisette. "Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes" wird beim Festival im südfranzösischen Cannes in einer Sondervorführung außerhalb des Wettbewerbs gezeigt. Der Film kommt Mitte Juni in die deutschen Kinos.

Buxtehude plant Empfang für Michael Schulte Schulte hatte beim ESC den vierten Platz belegt Die Stadt Buxtehude will den Sänger Michael Schulte nach seinem überraschend positiven Abschneiden beim Eurovision Song Contest mit einem Empfang ehren. Der 28-Jährige solle sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen und sich womöglich auf dem Rathausbalkon den Buxtehudern zeigen. Schulte hatte am Samstag beim ESC in Lissabon mit seiner Ballade "You let me walk alone" den vierten Platz belegt. Netta Barzilai aus Irael gewann den Musikwettbewerb deutlich vor Zypern und Österreich.