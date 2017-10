Kulturnachrichten

Montag, 9. Oktober 2017

Picasso-Ausstellung in Paris Französischer Staatspräsident eröffnet „Picasso 1932. Année érotique“ Er möge die „großartige Sinnlichkeit“ in Picassos Gemälden, sagte Macron nach einem gut eineinhalbstündigen Rundgang mit seiner Ehefrau Brigitte. Gleichzeitig erkenne er eine „politische Bedeutung“ in den Werken, besonders in denjenigen der Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Ausstellung im Pariser Picasso-Museum trägt den Titel „Picasso 1932. Année érotique“ (zu deutsch: „Picasso 1932. Erotisches Jahr“). Das Jahr 1932 war ein Schlüsseljahr im Leben und Schaffen des spanischen Künstlers. Bis 11. Februar sind unter anderem zahlreiche Porträts von Picassos Geliebter Marie-Thérèse Walter zu sehen, darunter das berühmte Meisterwerk „Le Rêve“ („Der Traum“).

US-Starproduzent Harvey Weinstein gefeuert Grund sind Vorwürfe der sexuellen Belästigung Weinstein wurde vom Vorstand seiner eigenen Firma „The Weinstein Company“ abgesetzt. Es habe neue Informationen zu den Anschuldigungen gegeben, hieß es in einer Erklärung. Weinstein und sein Anwalt wollten sich zur Entlassung zunächst nicht äußern. Die „New York Times“ hatte am Donnerstag berichtet, dass der Produzent angeblich über Jahrzehnte weibliche Angestellte und Schauspielerinnen sexuell belästigt habe, unter ihnen auch Hollywoodstar Ashley Judd.

Nach Brandbrief: Intendant erntet Hassmails Friedrichstadt-Palast grenzt sich von AfD ab Mit seinem Brandbrief gegen AfD-Wähler hat der Intendant des Berliner Friedrichstadt-Palastes, Berndt Schmidt, heftigen Protest ausgelöst. Er habe in den vergangenen Tagen etwa 250 Hassmails - teils mit Morddrohungen - erhalten, sagte Schmidt der Deutschen Presse-Agentur. Vor der Vorstellung am Nachmittag richtete der Intendant sich an das Publikum. Unter lautem Applaus der Zuschauer sagte Schmidt, dass er sich in Zukunft noch mehr als zuvor von der AfD abgrenzen wolle. Abgrenzen heiße aber nicht ausgrenzen. Er hieß auch AfD-Wähler ausdrücklich willkommen. "Doch hoffentlich fühlen Sie sich komisch, wenn Sie gleich sehen, was entstehen kann, wenn ein Ensemble aus 25 verschiedenen Nationen, mit allen Hautfarben, aus Atheisten, Christen, Muslimen und Juden, aus Hetero- und Homosexuellen, von Menschen mit und ohne Behinderungen friedlich zusammenarbeitet." Schmidt hatte in einem Brief an die Mitarbeiter geschrieben, das Theater werde sich künftig noch deutlicher als bisher von 20 oder 25 Prozent der potenziellen Kunden im Osten abgrenzen.