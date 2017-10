Kulturnachrichten

Donnerstag, 26. Oktober 2017

Peter Steudtner kommt frei Türkisches Gericht ordnet Entlassung aus der U-Haft ohne Auflagen an Der Ausreise stehe nichts mehr im Wege, sagte der Anwalt des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner nach der Gerichtsentscheidung am späten Abend in Istanbul. Auch sieben weitere angeklagte Menschenrechtler sollen freikommen. Unter ihnen sind die Direktorin der türkischen Sektion von Amnesty International, Idil Eser, und der schwedische IT-Spezialist Ali Gharavi. Steudtner hatte zum Prozessauftakt alle Vorwürfe zurückgewiesen. Der 46-Jährige war am 5. Juli zusammen mit anderen Menschenrechtlern bei einem Workshop zu Kommunikationssicherheit in einem Hotel auf der Insel Büyükada vor Istanbul festgenommen worden. Den insgesamt elf Angeklagten wurde die Mitgliedschaft in einer Terrororganisation oder die Unterstützung einer solchen Organisation zur Last gelegt.

Cory Henry eröffnet Jazzfestival in Frankfurt Alte Oper erlebt fulminanten Abend mit Hammond-Orgel und Synthesizer In der Alten Oper in Frankfurt am Main ist am Abend das 48. Deutsche Jazzfestival eröffnet worden. Den Auftakt machte der US-Hammond-Orgel-Spieler Cory Henry mit Gospel-, Soul- und Jazz-Stücken. Der 30-Jährige trat mit der Bigband des Hessischen Rundfunks unter der Leitung von Jim McNeely auf und stellte dabei seine enorme Virtuosität an der Hammond-Orgel und dem Synthesizer unter Beweis. Im zweiten Teil des Abends interpretierte er dabei sehr "funky" auch Pop-Songs wie "Stayin‘ alive" oder "Proud Mary". Das 1953 gegründete Deutsche Jazzfestival gilt als das älteste in Deutschland. Organisiert und finanziert wird es vom Hessischen Rundfunk und der Stadt Frankfurt. Bis Sonntag werden noch ein Dutzend weiterer Musiker auftreten. Unter anderen sind skandinavische Klänge von Mats Eilertsens Septett "Rubicon" und Improvisationen des Schweizer Bassisten Bänz Oester mit seiner Band "Rainmakers" zu hören. Zum Abschluss spielt im Mousonturm der neue Star der britischen Post-Jazzszene, Shabaka Hutchings, mit seiner Band "The Ancestors".

Europäischer Theaterpreis für Regisseurinnen Auszeichnung für Susanne Kennedy und Yael Ronen Die in Berlin arbeitenden Regisseurinnen Susanne Kennedy und Yael Ronen werden mit dem Europäischen Theaterpreis 2017 ausgezeichnet. Sie hätten sich um ein innovatives Theater verdient gemacht, teilte die Volksbühne Berlin mit, wo Kennedy seit Beginn dieser Spielzeit arbeitet. Ronen gehört zum Regie-Team des Maxim Gorki Theaters. Weitere Träger des "Europe Prize Theatrical Realities" seien der slowenische Regisseur Jernei Lorenci, der italienische Theatermacher Alessandro Sciarroni, der inhaftierte russische Regisseur Kirill Serebrennikov sowie das Theatre NO99 aus Estland. Hauptpreisträger des Europäischen Theaterpreises sind in diesem Jahr die französische Schauspielerin Isabelle Huppert und der britische Schauspieler Jeremy Irons. Die Preise werden vom 12. bis 17. Dezember in Rom vergeben.

US-Musiker Fats Domino gestorben Rock'n'Roll-Pionier wurde 89 Jahre alt Der Rock'n'Roll-Pionier Fats Domino ("Blueberry Hill", "Ain't It a Shame") ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das teilte die Gerichtsmedizin von Jefferson Parish im US-Staat Louisiana mit. Der Sänger, Pianist und Songwriter verkaufte Millionen Platten, bevor Elvis Presley je in ein Mikrofon gesungen hatte. In seiner Heimatstadt New Orleans wurde der schüchterne Gigant wie ein Heiliger verehrt. Fats Domino war mit seinen stampfenden Rhythmen aus New Orleans ein Pionier des Rock‘n‘Roll.