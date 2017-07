Die sichere Stadt erscheint als das Ideal der urbanen Entwicklung. Jürgen Krusche allerdings verweist mit seiner Aufsatzsammlung "Die ambivalente Stadt" dieses Ideal in die Sagenwelt. Städte sind per se gefährliche Orte, denn hier herrsche Differenz, Diversität und Reizüberflutung. Dies gelte es zu beherrschen. Mehr

Er gehört zu den bekanntesten türkischstämmigen Autoren in Deutschland: Texte des Lyrikers Aras Ören hat der Verbrecher Verlag nun als Lesebuch veröffentlicht. "Wir neuen Europäer" bietet einen guten Hintergrund für all das, was heute in der Türkei passiert.Mehr